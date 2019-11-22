2019-11-22T15:33:27+03:00
Политика

Путин назвал главную задачу вооруженных сил на ближайшие десять лет

Российскую армию вооружат лазерами, ударными беспилотниками и искусственным интеллектом
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в Ново-Огарево. Фото: Екатерина Штукина/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в Ново-Огарево. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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- Мы видим, что мир сталкивается с серьёзными вызовами и угрозами, - расширенное заседание Совета безопасности, посвященное задачам в области обороны до 2030 года, Владимир Путин начал с плохих новостей. - Много факторов неопределённости. Стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы. В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения. Так называемый «ракетно-ядерный клуб» по факту пополняется новыми членами. Серьёзную озабоченность вызывает приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам.

Если добавить сюда выход США из ДРСМД, то ситуация выглядит весьма непредсказуемо. Но у России есть и хорошие новости.

- Госпрограмма вооружения позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68 процентов, - перечислял уже плюсы Путин. - При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперёд. Нам удалось это сейчас фактически сделать шаг вперёд по сравнению с другими ведущими военными странами мира – конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем.

Уже в следующем году начнет формироваться Госпрограмма вооружения до 2033 года, но главная задача остается прежней.

- Наша задача на ближайшее десятилетие – продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны, - сформулировал Путин. - Наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники. Речь о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции. В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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