Инвестор экотехнопарка «Шиес» оздоровил социальную сферу Ленского района

Объект даже еще не начинали строить, а пользу от него уже ощутили почти все местные жители. В районе отремонтировано множество социально важных объектов, построены новые детские и спортивные площадки, учителя и школьники Ленского района бесплатно поучаствовали в развлекательно-познавательных программах в Москве, а свыше тысячи жителей района воспользовались уникальной медпрограммой инвестора.

Программу ремонта социальных объектов «Технопарк» реализует в рамках соглашения между правительством Москвы и властями Архангельской области. Всего в нее включено 58 объектов, это школы, детские сады, учреждения культуры и здравоохранения. Ее планируют закончить уже в этом году, когда специалисты сдадут последние оставшиеся объекты.

Между тем, инвестор, как и обещал ранее, отремонтировал школы и детские сады Ленского района еще к началу учебного года. Школьные и дошкольные учреждения после ремонта стали современнее, теплее и удобнее. Это вместе с представителями областных и районных властей, посетившими обновленные объекты, подтвердили жители поселков Литвино, Белопашино, Сойга, Яренск и Ирта.

«Везде ремонт сделан хорошо, подписаны акты о выполнении работ и другая документация, объекты сданы. Я общался с работниками школ и садиков, им очень понравился ремонт. В зданиях появилась теплая вода, помещения стали светлые и красивые», — отметил гендиректор компании «Технопарк» Евгений Пеняев.

В некоторых местах пришлось проводить масштабный капитальный ремонт, оснащать здания необходимыми инженерными системами и учебным оборудованием. Благодаря этому 2 сентября школьники Ленского района сели за парты в новых, отремонтированных классах.

Также для детей в Яренске появилась новая современная игровая площадка, выполненная по самым высоким мировым стандартам. Вслед за этой игровой зоной такие площадки появятся и в остальных населенных пунктах Ленского района.

Другой положительный пример работы инвестора – развлекательно-познавательные программы отдыха и обучения в Москве для поморских школьников и учителей.

Уже более 20 групп детей из Ленского района провели каникулы в Москве. Дорога, проживание, питание, и все образовательно-развлекательные мероприятия в столице были реализованы за счёт «Технопарка». Детям показывали знаковые достопримечательности — Красную площадь, Парящий мост в Зарядье, Воробьевы горы, башню «Федерация» в Москва-Сити. Ребята побывали в цирке, посещали фабрику мороженого, океанариум «Крокус-Сити», редких животных в знаменитом московском зоопарке и многое другое.

Важной составляющей программы стала ее образовательная часть. Школьники посещали выставки, музеи и различные мастер-классы. Так, в технопарке «Сколково» детям показали последние достижения современной науки, а преподаватели МГУ провели для них мастер-класс по основам 3D-инженерии и дизайна. Также ребята из Ленского района побывали в мультимедийном историческом парке «Россия моя история» на ВДНХ, и в Музее космонавтики.

«Здесь мы узнали много нового и вспомнили то, что уже знали о космосе: в какой униформе были космонавты, какие собаки летали в космос, как устроены ракеты, — рассказал десятиклассник из поселка Литвино. — Увидев все это, я понял, что надо стремиться к мечте. Я ведь и не мечтал раньше, что увижу, например, настоящую капсулу Белки и Стрелки или ступень космического корабля, узнаю, как это все устроено».

Для каждой группы детей организаторы программы добавляли специальные мероприятия. Так, одной из таких групп устроили визит на Останкинскую телебашню.

«Программа для ребят разработана с учетом их увлечений и пожеланий. Мы старались делать так, чтобы визит в Москву был для них полезным, — рассказала заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования Татьяна Расташанская. — Ребята в этой группе увлекаются фотографией, поэтому мы водили их в Музей фотографии на Остоженке Ольги Свибловой… Ребята попросили нас сделать и вечернюю экскурсию, чтобы с Останкинской башни можно было посмотреть на ночную Москву и сделать красивые художественные фотографии».

Сопровождавшие ребят педагоги уверены, что подобные поездки крайне полезны для поморских школьников.

«Программа действительно организована очень четко: начиная с приезда детей, включая питание и экскурсии. Когда дети изучают, например, те же самые достопримечательности по книгам — это одно, но когда они воочию видят своими глазами такой замечательный город как Москва, — это совершенно другое, - отметила одна из учителей.

Для самих педагогов тоже нашлось место в программе инвестора - группы преподавателей из Ленского района ездили в Москву на курсы повышения квалификации. Там их ждали экскурсии в столичные музеи и школы, профильные тренинги, квесты, участие в III Форуме социальных инноваций регионов, а также в международном форуме «Город образования».

«Хочется поблагодарить организаторов программы за внимательное отношение, за грамотно и четко распределенное время, которое мы провели в городе, — отметила учитель из Урдомы. — Все было очень насыщенно: мы и узнали много нового в плане своей профессии, и культурно обогатились. Поскольку мы преподаем в школах, нам это тоже необходимо, учитель должен развиваться не только в профессиональном образовательном ключе, но и в культурном».

Одним из важнейших и вкладов инвестора «Шиеса» в улучшение жизни Ленского района стали результаты его медицинской программы, реализуемой совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района. Больше тысячи его жителей приняли участие в этой программе. Бесплатно получили всю необходимую помощь врачей и вернулись домой уже свыше 500 человек. При этом желающих поехать в Москву для поправки здоровья становится все больше.

«Все было очень удобно, обследовали культурно, поместили в палату, — поделилась впечатлениями жительница Ленского района Татьяна Николаевна. — Со мной беседовали специалисты, я получала необходимые лекарства…Я сама медик, 43 года отработала в медицине, и считаю, что эта программа работает очень хорошо. У нас в глубинке такое, конечно, нужно, потому что в Архангельск ехать очень далеко, и где-то там жить надо. Из нашего района теперь все ездят лечиться в Москву».

Экотехнопарка на станции Шиес еще нет, но польза от прихода инвестора становится все более ощутима. Компания готова не только построить современный и безопасный объект по обращению с отходами, но и продолжать развитие всего Ленского района. Сумма запланированных инвестиций в проект за два года оценивается в 10,5 млрд рублей при годовом бюджете района в немногим больше 600 млн руб. Жителям предоставят 500 новых рабочих мест со средней зарплатой 44 тысячи рублей в месяц. А после реализации проекта экотехнопарк начнет перечислять свои налоги Архангельской области - региональный бюджет получит 900 млн рублей.