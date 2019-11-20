Осень в Армении: достопримечательности и звезды мировой музыки

А, пожалуй, осень — это лучшее время для посещения Армении. Нет дикой жары и толп туристов. Прилавки ломятся от фруктов и орехов. В этом году туристам и жителям Еревана подфартило еще больше. В спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в течение пяти дней проходил музыкальный фестиваль. Кажется, на концерты приехал весь город и все туристы. Впрочем, программа того заслуживала. В афише были заявлены исключительно звездные концерты .

Селфи с Джей Кеем

Открыла фестиваль британская фанк-группа Jamiroquai. Легендарный вокалист Джей Кей появился на сцене в своем фирменном головном уборе и зажег по полной, доказав, что не зря его группа получила престижную «Грэмми» и продала свыше 30 миллионов альбомов.

Кажется, на концерты приехал весь город и все туристы. Фото: предоставлено организаторами

Кстати, британцы не только выступили на фестивале, но и успели посмотреть некоторые достопримечательности — побывали в Дилижане, прославленном героем Фрунзика Мкртчана в фильма «Мимино», полюбовались величественным Севаном.

После выступления Jamiroquai артистов у входа ожидали толпы поклонников. Увы, из-за соображений безопасности, автограф сессию не запланировали. Впрочем, по всему Еревану в дни фестиваля стояли цветные фигуры Джей Кея, фанаты выкручивались и делали селфи с тантамаресками музыканта.

Открыла фестиваль британская фанк-группа Jamiroquai. Легендарный вокалист Джей Кей появился на сцене в своем фирменном головном уборе и зажег по полной. Фото: предоставлено организаторами

«Молдавская Адель»

Продолжила серию концертов группа The Parov Stelar Band – хедлайнер лучших европейских фестивалей, чей график расписан на несколько лет вперед. Лидер группы Маркус Фюредер — основатель нового музыкального жанра под названием электро-свинг. Их ритмичное выступление сопровождалось ярким мультимедийным оформлением. Коллектив из небольшого австрийского города Линц буквально превратил весь зрительный зал в огромный танцпол: танцевали все — и седые зрители, и юные карапузы. Особенно публика прониклась любовью к знойной вокалистке Елене Карафизи, родом из Кишинева. За обаяние и яркий вокал Елену прозвали «молдавской Аделью».

Финальным аккордом фестиваля Silk Note стало выступление гитариста-виртуоза Al Di Meola – одного из наиболее влиятельных музыкантов мира. Di Meola 14 раз был признан лучшим гитаристом мира. Признанием его таланта стала и премия «Грэмми».

Финальным аккордом фестиваля Silk Note стало выступление гитариста-виртуоза Al Di Meola – одного из наиболее влиятельных музыкантов мира. Фото: предоставлено организаторами

Также на фестивале в Ереване выступил мультинациональный коллектив All Stars Project : джаз-фьюжн гитарист, композитор Роман Мирошниченко (Россия), джазовый бас-гитарист трио Джона Маклафлина Доминик Ди Пьяцца (Франция), а также венгерский пианист Янош Надь.

Каждый день в спортивно-концертном комплексе проходили выступления популярных диджеев, так что по сути, спортивная арена превратилась в площадку для самых крутых вечеринок города.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

- Silk Note – это событие международного уровня с огромным потенциалом, - говорит один из организаторов фестиваля Максим Берин, президент холдинга Berin Iglesias Art, - Я рад, что нам удалось создать фестиваль, который по уровню организации и списку хедлайнеров может конкурировать с серьезными мировыми событиями. Мы собрали на одной площадке наиболее востребованных и максимально разнообразных музыкантов. Первый фестиваль прошел с огромным успехом, поэтому я уверен, что его ждет огромное будущее.

В финале фестиваля организаторы, воодушевившись успехом, объявили, Silk Note будет проходить ежегодно. А Хорхе Иглесиас, один из учредителей Berin Iglesias Art, добавил, что он предложил своему кузен Энрике Иглесиасу принять участие в фесте на следующий год и тот очень заинтересовался предложением.