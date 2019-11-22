Архив Колчака продан на аукционе в Париже за 3 миллиона евро

Потомки знаменитого белогвардейского адмирала выставили на торги парижского аукционного дома Drouot его уникальный архив, который после окончания Гражданской войны оказался во Франции. Множество документов, писем и книг успела вывезти за рубеж супруга Александра Колчака Софья.

Среди проданных вещей - паспорт адмирала, который ушел с молотка за 82 тысяч евро (при первоначальной цене в 2000 евро). Его, кстати, отыскали случайно - зажатым между двумя книгами из библиотеки военачальника.

Самым дорогим лотом оказался наградной лист ордена Святого Георгия четвертой степени за подписью императора Николая Второго - он потянул на 211200 евро. Этот крест адмирал носил всю жизнь и упокоился с ним в речной глубине после расстрела на льду Ангары в 1920 году в Иркутске.

Огромный интерес представила переписка Колчака с супругой. От нее у адмирала секретов не было - например, он подробно описывал свое отношение к царю или большевистскому наркому Льву Троцкому.

- Александр Васильевич предстает в этих артефактах совершенно иным человеком, нежели его описывали советские историки, - рассказал «Комсомолке» французский эксперт по русским архивам Иван Бирр. Именно он расшифровывал записи Колчака и готовил каталог к аукциону. В общей сложности за проданные артефакты потомки адмирала выручили 3012172 евро.

- Имена покупателей мы не разглашаем, но могу сказать, что это были в основном россияне и они присутствовали в зале во время торгов, - сообщила «КП» представитель аукционного дома Drouot Матильда Феннебреск.

Иван Бирр добавил, что среди покупателей были не только частные лица, но и представители «неких российских организаций». Напомним, что неделю назад несколько депутатов Госдумы обратились в Министерство культуры РФ с официальной просьбой выкупить архив одного из главных лидеров белогвардейского движения. «Подобные документы должны храниться в отечественных музеях, а не в частных коллекциях» - подчеркнул парламентарий Василий Власов.