64-летняя модель из Петербурга Валентина ЯСЕНЬ: Я всегда считала, что стыдно быть несчастливым

В это сложно поверить, но в 64 года петербурженка Валентина Ясень сумела подвинуть юных девушек на модном поприще. Пенсионерка стала настоящей моделью - снимается для российских брендов одежды, выходит на подиум и участвует в показах в России, Китае и Испании. В прошлом году завоевала титул «Модель года» по версии журнала Glamour. И даже стала лицом косметической компании с мировым именем. Валентина рассказала «КП», почему ее не пугают морщинки, как быть красивой даже в золотом возрасте и почему ею восхищается молодежь.

КАК ИНТЕРНЕТ ПОМОГ РАЗГЛЯДЕТЬ ЖЕНЩИНУ С ОБЛОЖКИ

Пока сверстницы закрашивают седину, для Валентины серебристые локоны стали визитной карточкой. Но так было не всегда.

Еще несколько лет назад она подрабатывала простой уборщицей в старейшей аптеке Петербурга на Васильевском острове. Однако свою грацию с годами не растеряла - и в ней разглядели настоящую женщину с обложки. Игорь Гавар, создатель модельного агентства Oldushka - первого в России для тех, кому за 50 лет, - пригласил Валентину на работу, после того как увидел в интернете ее фото. Снимок выложил сын Валентины.

- В этом агентстве есть и 80-летние дамы - они очаровательные. Приятно видеть их фотографии. Игорь собирает людей, интересно взрослеющих и интересно живущих, - говорит Валентина Ясень.

«НЕ ЗНАЛА СЕБЯ ТАКОЙ»

После первой фотосессии жизнь Валентины круто изменилась. Сейчас «серебряная» модель на пике популярности. У нее есть своя страница в Instagram - и там больше 20 тысяч подписчиков, которые следят за каждым ее постом. Среди них, конечно, большинство - молодежь. Парни и девушки не перестают восхищаться красотой Валентины. И не только в виртуальном мире.

- Однажды шла по улице. Подошла к перекрестку, а рядом девочка стоит, в телефон смотрит. Включился зеленый свет, все пошли, и вдруг эта девочка обернулась ко мне и говорит: «Спасибо вам за образ!» Я вдруг поняла: от того, как ты настроишь себя, как ты выйдешь в мир, в день, ты можешь поддержать людей, обогреть. Мы, женщины, ведь для того и созданы, - говорит модель.

Вокруг Валентины сегодня дизайнеры, модельеры, фотографы. На вопрос, как не стесняться возраста, Валентина мудро отвечает:

- Я была девочкой, девушкой, дамой. И изменения, которые происходят со мной, - эти морщинки, волосы… Мне интересно! Я такой себя не знала. Почему же не принять всего, что тебе дано? Седина и морщины - это маленькие фиксаторы того момента, который я переживаю сейчас.

«НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О ВНУТРЕННЕМ МИРЕ»

До славы и популярности у модели была совершенно обычная жизнь. И, как и у всех, не без трудностей и проблем. Родилась она в Челябинске, потом переехала в Петербург и кем только не работала: и актрисой в театре, и на рынке торговала.

- При любых обстоятельствах все равно нельзя сдаваться. Знаете, как у Володина - «Стыдно быть несчастливым». Я всегда знала, что скорее нужно заботиться о своем внутреннем, - говорит Валентина Ясень. - А быть красивой женщинам часто мешает отсутствие любви к себе. Каждая из нас - неповторимое творение природы. И важно не стесняться своего естества и индивидуальности.

БЫЛИ И СОМНЕНИЯ, И КОМПЛЕКСЫ

Еще юной девушкой она смущалась своих рук.

- Помню, это было первое свидание. Молодой человек берет меня за руку. И вдруг говорит: «Боже, какая у тебя большая рука!» И это на несколько десятилетий меня задело. Но сейчас я говорю своим рукам: «Спасибо, вы столько сделали, столько ласкали, столько стирали», - делится Валентина.

На мужчин Валентина с тех пор вовсе не в обиде. Но о личной жизни предпочитает не говорить - на то она и личная. И все-таки сильный пол, считает женщина, нужно вдохновлять. «Я бы хотела радовать их, чтобы они с блестящими глазами уступали место в транспорте и не отращивали пивных животов. Мне кажется, это тоже зависит от нас».

СОВЕТЫ ВАЛЕНТИНЫ

Проживите этот день красиво

Как сохранить с возрастом свою красоту? Секрет Валентины Ясень очень прост - не откладывать на потом, а надеть красивое платье именно сегодня.

- Очень хочется сказать девочкам, девушкам, дамам, бабушкам, что все мы не зря в этот мир пришли. Тебе дан именно сегодняшний день, и ты обязан прожить его красиво. И подарить лучшего себя миру, - отмечает модель.

Чтобы стать лучшей версией себя, конечно, важно не стоять на месте, считает Валентина. И речь здесь вовсе не о внешних данных и макияже:

- Я до первого класса жила в деревне с бабушкой при керосиновой лампе. И представить себе, что сейчас я могу в любой момент поговорить с любой частью мира, было невозможно. А теперь информацию можно получить сразу, не идя в библиотеку. Это потрясающие возможности. Ведь важнее всего прислушаться к себе, раскрыться.

БУДЬ В КУРСЕ

С 2019 года в России стартовал федеральный проект «Старшее поколение»

Его цель - поддержка, повышение качества жизни людей старшего возраста и продление здорового периода жизни. Федеральный проект «Старшее поколение» входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года.

В 2019 - 2024 годах благодаря национальному проекту «Демография» во всех 85 регионах нашей страны будут работать региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни россиян. Кроме того, будут формироваться системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя.