Ранние признаки возможного возникновения межпозвонковой грыжи

Грыжа межпозвонковых дисков является частой причиной боли в спине. По статистике межпозвонковыми грыжами страдают около 25% населения земного шара.

Большинство людей списывают боль в спине на усталость либо повышенные физические нагрузки. Но это не всегда верный вывод. Ведь даже незначительные боли могут являться предвестниками возникновения грыжи диска.

К сожалению, очень часто о межпозвонковой грыже узнают тогда, когда уже поздно, и заболевание перешагнуло определенную черту. В 95% случаев грыже предшествует процесс дегенерации или старения межпозвонкового диска, и именно на этом этапе очень часто упускается драгоценное время, когда еще можно ее предотвратить. Это, как самолет, который набирает скорость и в определенный момент уже не может остановиться и вынужден взлетать.

У пилотов это называется точка невозврата, и именно такую точку иногда проходит человек, который игнорирует ранние признаки заболевания межпозвонкового диска, которые впоследствии могут привести к грыже.

Межпозвонковая грыжа может серьезно нарушить заданный эшелон полета нашего качества жизни и заставить вернуться обратно в аэропорт для ремонта.

И ремонт этот, помимо финансовой составляющей, иногда может надолго выключить человека из его привычной повседневной жизни, потому что, в отличие от самолета, детали нашего тело нельзя так легко заменить на новые.

Итак, чтобы этого избежать, нам необходимо научиться видеть самые ранние признаки неполадок. Потому что гораздо легче предотвратить, чем лечить.

Приведём несколько простых жизненных ситуаций

1. Ночью вам стало трудно найти удобное положение тела, и это заставляет вас просыпаться.

2. Утром стало тяжело вставать с кровати, и после пробуждения вы чувствуете скованность или небольшую боль в поясничном отделе позвоночника, которая проходит через 10-30 минут ходьбы.

3. Когда вы чистили зубы перед зеркалом и слегка нагнулись, чтобы умыть лицо, то уже не смогли так лихо разогнуться, потому что спазм и небольшая боль не позволили вам это сделать

4. Вы сели в машину, включили свое любимое радио и отправились в путь. И если раньше дорога доставляла вам удовольствие, то сейчас ваша спина нежно намекает вам, что пора бы изобрести телепорт.

5. На работе ваше привычное офисное кресло перестало быть удобным, и ваша спина стала озираться вокруг и искать что-то более эргономичное.

Самые частые ошибки, которые совершает человек, который узнал себя в этих 5 пунктах:

1. Начинает усиленно заниматься физическими упражнениями, которыми до этого не занимался 10 лет, а то и вовсе никогда, что как правило, еще больше усугубляет положение.

2. Находит массажиста без медицинского образования и пытается с его помощью поправить ситуацию.

3. Ничего не делает, ждет, что все пройдет само.

4. Следует совету соседа, которого до этого видел всего один раз, и начинает принимать лекарственный препарат, который якобы помог тому.

Важно понять, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и самодиагностикой или, как Ассоль, ждать Алые Паруса.

Все эти признаки могут говорить о том, что один или несколько из ваших межпозвонковых дисков требуют внимания и, как минимум, грамотной диагностики, чтобы на раннем этапе предотвратить будущую катастрофу.

И для этого нужно не так много, как может показаться

1. Осмотр врачом неврологом, который по косвенным признакам может определить, какая зона или часть тела нуждается в более детальной диагностике

2. МРТ отдела позвоночника, который находиться под подозрением. МРТ, как фотография, покажет, на каком диске у вас морщинки, какой диск улыбается, а какой слишком грустный, а уже врач интерпретирует эти признаки в более медицинские термины, такие как дегенерация, протрузия или межпозвонковая грыжа.

Клиника Ткачева Епифанова занимается лечением межпозвонковых грыж по своему научно обоснованному подходу. В основе метода лежит резорбция грыжи диска, что представляет собой процесс рассасывания или уменьшения ее размера. Клиника ежегодно принимает более 1000 новых пациентов и успешно помогает им избавляться от межпозвонковых грыж без операции с использованием современных физиотерапевтических методик.

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