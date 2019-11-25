Господдержка и «Мой бизнес» в Калуге: куда идти, чтобы заниматься делами, а не бумажками

Просторное, удобно расположенное здание, в котором соберутся все институты и организации поддержки малого и среднего бизнеса, расположено в центре города - в самом низу Театральной улицы. Уже сейчас туда может прийти предприниматель или тот, кто планирует открыть свое дело, чтобы узнать о льготах и субсидиях от государства, чтобы получить консультацию специалистов самых разных сфер - экономической, юридической и даже кадровой.

О том, как организована для делового сообщества Калуги работа центра «Мой бизнес», мы расспросили руководителя агентства Стефана Перевалова.

- Главная задача и центра, который только начинает функционировать, и агентства в том, чтобы при реализации бизнес-проектов на территории Калужской области предприниматель был максимально разгружен от рутинной бумажной работы. Чтобы мог, не отвлекаясь, заниматься развитием своего дела. У нас организовано четыре основных консалтинговых направления - это подбор площадок, помощь в получении разрешительной документации, помощь в привлечении финансирования и помощь в привлечении государственной поддержки. Любой предприниматель может бесплатно получить поддержку и найти того специалиста, который ему поможет в случае, если не хватает собственных компетенций.

Центр «Мой бизнес» в первую очередь помогает малому и среднему предпринимательству, однако категории эти очень условные. Например, под понятие среднего предпринимательства подпадают предприятия с выручкой до двух миллиардов рублей, на котором могут работать до 250 человек.

Меры поддержки, которыми уже сейчас могут воспользоваться калужцы, самые разные. Одна из самых популярных - льготное кредитование.

Стефан Перевалов, руководитель «Агентства развития бизнеса» в Калуге. Фото из личного архива

- Бизнес получает кредит под льготную ставку 8,5% годовых, - рассказывает Стефан Владимирович, - а не под рыночную - 12 - 14%. Деньги выдают на развитие своего бизнеса. Это может быть строительство, сельское хозяйство, IT… Можно получить до миллиарда рублей под этот процент на инвестиционные цели, до 500 миллионов рублей на оборотные средства. Срок кредита на инвестиции - до десяти лет, на оборотку - до трех. Хорошая программа! Наши предприятия активно пользуются. В прошлом году порядка десяти компаний прошли по этой программе, в этом уже значительно больше, статистика по году еще только подбивается.

Еще один инструмент, который часто выбирают предприниматели региона, - микрозаймы. Сейчас получить их можно в Государственном фонде поддержки предпринимательства, который находится в том же здании. В дальнейшем эту услугу будет предоставлять «Мой бизнес».

- Тут объем меньше, - продолжает Перевалов, - до 5 миллионов рублей можно привлечь, но ставка тоже выгодная. Для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ставка от 5%, для иных видов бизнеса - от 6,5%. И фонд очень оперативно работает. В течение 10 дней принимается решение. Кроме того, у фонда есть механизмы не только микрокредитования, но и поручительства. Если у бизнеса недостаточно своей залоговой массы для получения кредита, то до 50 миллионов рублей для обеспечения можно привлечь в фонде поддержки предпринимательства.

- Есть ли специальные меры поддержки для самозанятых?

- В нашем регионе они пока не подпадают под какие-либо специальные меры поддержки, так как не подходят под категорию малых и средних предпринимателей. Это вообще эксперимент, в котором принимают участие пока четыре региона страны. В перспективе этот опыт может быть распространен на все регионы. Если говорить о тех общих мерах поддержки, которые в том числе самозанятые могут получить внутри агентства, - это консалтинг (юристы, экономисты, специалисты по господдержке). Они бесплатно могут подсказать те или иные решения. Еще есть три отраслевых центра поддержки - это центр поддержки экспорта, предпринимательства, сельского хозяйства. Механизмы поддержки здесь шире. Мы можем софинансировать часть затрат предпринимателя на участие в выставках, бизнес-миссиях. Можем провести маркетинговые исследования, если необходимо понять, какие рынки сбыта в конкретном случае могут использоваться. Если это научное изобретение, можем помочь зарегистрировать патент. Можем помочь сертификацию пройти. То есть ту рутинную бумажную работу, которая мешает особенно малым предприятиям выйти на новые рынки сбыта или даже на экспорт, мы берем на себя.

- На какую сумму и скольким предпринимателям уже помогли?

- Мы не являемся сами распорядителями субсидий, но можем рассказать, как их получить. Отследить, сколько предпринимателей по результатам наших консультаций получили поддержку, довольно сложно. Мы ведем статистику только тех проектов, которые находятся непосредственно на нашем сопровождении. Например, кредитов, в том числе льготных, по бизнес-планам, которые мы разработали, уже привлечено порядка 9,82 миллиарда рублей. Это по кредитованию. По мерам господдержки мы собрали порядка 100 пакетов документов на общую сумму 220 миллионов рублей - это объем субсидий, которые по этим документам люди в итоге привлекли. Суть нашей работы - предприниматель не всегда имеет необходимый опыт, и ему нужны ресурсы, чтобы написать правильный бизнес-план, собрать пакет документов в банк… Да и порой они просто не знают о механизмах государственной поддержки. Наша задача сделать так, чтобы как можно больше людей об этой поддержке узнали, а узнав и заинтересовавшись ими, легко и быстро их получили.

- Расскажите про новую структуру - центр «Мой бизнес».

- Он призван собрать воедино все институты поддержки, которыми пользуется предприниматель. Раньше они были разрознены: центр поддержки экспорта - отдельно, фонд - отдельно, было агентство по малым формам предпринимательства… Все было разрознено. А в 2018-м мы начали собирать все организации поддержки бизнеса под одной крышей. Центр «Мой бизнес» является частью национального проекта поддержки МСП, в рамках которого проводится работа по консолидации на единой территории всей инфраструктуры поддержки для бизнеса. Мы начали эту работу немного раньше, чем федеральная программа. То есть центр «Мой бизнес» стал логичным развитием той работы, которую мы делали в рамках агентства. Это одно и то же единое пространство, где предприниматель может получить поддержку.

Чтобы действующий или даже будущий предприниматель не запутался, для него создан буклет, в котором описаны все меры поддержки, которыми государство сегодня может обеспечить малый и средний бизнес. Стефан Владимирович рассказывает, что мер поддержки сегодня очень много.

- Чтобы не запутаться, их можно поделить на группы. Есть субсидии - это когда предприниматель покупает, например, какое-то оборудование, подает документы в Министерство экономического развития Калужской области и получает назад часть средств, которые он потратил. А есть грантовая поддержка, где деньги на проекты получают вперед. Такая поддержка, например, осуществляется в сельском хозяйстве и по линии инноваций. У Фонда развития инноваций есть несколько специальных программ. Это преференции, на которые может рассчитывать предприниматель. В агентстве есть специалист, который проконсультирует, как подать заявку и получить льготу.

Одно из помещений для предпринимателей в калужском центре «Мой бизнес». Автор фото: АЛЕКСАНДРА ПЕТРУХИНА

Обо всех мерах поддержки рассказать единоразово сложно, их более трехсот. По словам Перевалова, если все документы, которые регламентируют эти преференции, поставить в стопку - она будет до потолка. Потому, собственно, и создается центр «Мой Бизнес».

- Наша задача сделать так, чтобы предприниматель не застрял в этой стопке, а предельно быстро понял, где и что он может получить. Мы просим предпринимателя рассказать, что он хочет производить или развивать, а специалисты ему составят «дорожную карту», чтобы он сориентировался и получил максимальное количество помощи.

Уже получившие преференции предприниматели с удовольствием принимают у себя на предприятиях пресс-туры, чтобы поделиться опытом с другими бизнесменами. Неделю назад такая встреча прошла в Дзержинском районе. Одно из предприятий - «Кондровская бумажная компания».

- Несколько лет назад предприниматели купили советский завод со старинными станками и стали думать: что с этим сделать? Они пришли к нам в агентство, получили консультации, план действий. Мы им помогли оформить субсидии - уже два года плодотворно работаем. Получили финансирование, стали развиваться, наращивают обороты.

Еще одна компания - «Этек» занимается водонапорным оборудованием. Она была участником организованных агентством бизнес-миссий. Представители компании ездили по странам СНГ за счет софинансирования агентства, наращивали контакты, получали контракты.

И еще небольшая компания - мастерская фресок и фотообоев Nice. У предпринимателя была небольшая компания, он подумывал даже ее продать. И итоге пришел на одно обучающее мероприятие, потом на другое, посетил экспортные мероприятия. Понял, что при современных возможностях можно и за рубежом себя презентовать. И теперь активно развивает компанию.

Иными словами, прежде чем сетовать на сложный рынок и отсутствие помощи со стороны государства, имеет смысл заглянуть в центр «Мой бизнес». Бесплатное консультирование, обучение и помощь в получении того, что положено, вам гарантированы.