У всех депортированных народов были свои герои и свои предатели

Десятки этносов, живших на территории Советского Союза в своих национальных автономиях, загнали в товарные вагоны и вывезли из европейской части страны на восток и юг от Урала (а корейцев депортировали с Дальнего Востока в среднеазиатские республики).

О том, почему сотни тысяч людей были сорваны с родных мест и брошены через полстраны - «КП» поговорила с основателем портала Толкователь, историком Павлом Пряниковым и доктором исторических наук, советником Департамента межнацотношений Минрегионразвития РФ Николаем Бугаем.

Павел Пряников:

Они сражались - не только за родину

Основатель портала Толкователь полагает, что поводы для депортации у Сталина были

РАДОВАЛИСЬ НЕМЦАМ

- Так за что депортировали целые народы? За то, что их некоторые представители сражались за Гитлера? Но тогда почему за их вину отвечали сотни тысяч соплеменников?

- Что касается причин депортации — в вину вменялось не столько служба в вермахте или в частях СС — сколько массовый коллаборационизм гражданского населения. То, что не возникло никакого сопротивления оккупантам, а наоборот - был массовый переход на службу Германии.

- То есть, эти народы принимали приход немцев с радостью?

- В основном — да. Но, например, эстонцев в 1944-м не депортировали — хотя многие из них также радостно встречали части вермахта.

- Крымских татар обвинили в сотрудничестве с Гитлером, но ведь они воевали и против Гитлера в партизанских отрядах в Крыму?

- В партизанах их воевало все же несопоставимо меньше, чем у Гитлера. А вот большинство гражданского крымско-татарского населения тогда активно помогало немцам на хозработах, оказывало медпомощь, сразу стали издавать газеты прогерманской направленности на национальном языке. То есть, такого раскола среди крымских татар, чтобы половина за Советы, половина за немцев — такого не было.

- Но почему тогда массовая депортация не коснулась лояльных немцам прибалтов?

- Их массово, действительно, не депортировали. Скорее всего, это связано с тем, что в состав СССР они вошли менее, чем за год до начала войны, не успели советизироваться, и им в этом смысле многое прощалось. При том у прибалтов почти не было своего антигитлеровского партизанского движения. А в 1944-м они массово побежали от наступающей Красной армии в Германию. Позже перебрались в Швецию и Финляндию.

Впрочем, так же уходили на запад и тысячи казаков донских и кубанских, перешедших на службу к немцам в начале войны...

НЕДОВЕРИЕ ФЮРЕРА

- Национальные батальоны в составе вермахте серьезную силу не представляли?

- У Гитлера была такая политика: национальные меньшинства СССР на фронт без особой надобности не гнать — отправляли в тыловые части, в каратели. Кстати, потому среди них и дезертирства особо не наблюдалось — до конца 1943-го и начала 1944-го годов. Касалось это и калмыков, и народов Средней Азии, и крымских татар. Только жителей Северного Кавказа брали на передовую — в снайперы, например. Формировали из них отдельные отряды.

- Почему национальные батальоны немцы перебрасывали с Востока на Западный фронт?

- У немцев всегда было недоверие ко всем советским народам — это отличало верхушку Германии. Несмотря на то, что, например, западные украинцы и прибалты доказывали неоднократно свою преданность, Гитлер все равно считал, что НКВД может и в этой среде иметь агентуру. Потому - только тыловые части или карательные.

- Ходили слухи, что представители Кавказа обороняли от Красной Армии Берлин.

- Известно про две «кавказские роты». Плюс оборона северо-германских островов, Нормандии. А грузинские части 10 и 11 мая 1945-го вели бои на севере Германии уже после подписания акта о капитуляции. До последнего бились.

- Но многие и дезертировали?

- Часть дезертиров прежде служили в полицейских подразделениях. Но советские партизаны в Крыму, например, принимали их сотнями в свои ряды - потому, что была острая нехватка личного состава. А если переходили с оружием в руках, то руководство партизан вообще закрывало глаза на их бывшую службу немцам. Перебежчиков мы просто посылали на самые сложные участки — чтобы вину искупали кровью.

- Если многие из коллаборантов к началу 1944-го уже «дали задний ход» - зачем в тот год столько народов депортировали?

- Это наказание было связано с попыткой Советского государства обезопасить себя от возможного партизанского движения среди этих народов. Их ареал, в основном, - сложные местности, леса или горы. Например, в Карпатах это сопротивление растянулось после войны более чем на 10 лет. А в Чечне последний отряд Магомадова в начале 1970-х был разгромлен. И Москва понимала: если не депортировать — будет опасно. Несколько тысяч человек в горах могли на годы сковать построение нормальной жизни во всей республике. То есть это была превентивная мера против возрождения абречества на Кавказе.

НЕДОВЕРИЕ СТАЛИНА

- А зачем депортировали поволжских немцев, если тысячи их отлично служили в Красной армии?

- Поволжские немцы представлялись руководству СССР пятой колонной. Но это была общая практика всех воюющих государств. Знаменитый фотограф Хельмут Ньютон, немецкий еврей, в 1940-м эмигрировал в Австралию, где был отправлен в фильтрационный лагерь. Причем вместе с остальными немецкими евреями. Никого не интересовало, антифашист ты или нет - ты прибыл из Германии, с которой у Австралии война. И потому до окончании войны сиди в австралийском концлагере.

- Это не было личной предвзятостью Сталина или Берии к конкретным нациям?

- Нет. И как ни цинично сейчас звучит, но для того времени это был далеко не худший вариант развития событий для этих людей. Это не расстрелы, не тюрьмы, не лагеря со сроками в 10-20 лет. Людей тысячами не судили, а на новых местах они частично сохраняли свои права граждан СССР, даже свой уклад.

Сотни тысяч людей были сорваны с родных мест и брошены через полстраныФото: wikimedia.org

- Но кто все же инициировал депортацию?

- Скорее, Сталин. С подсказки Берия. Который очень хорошо знал, что из себя представляют, например, народы Северного Кавказа - в юные годы много общался и с осетинами, и с чеченцами. Кстати, среди осетин коллаборационизма было намного меньше, чем у многих их соседей. Они проще и охотнее влились в свое время в российскую империю.

- Был иной вариант «обезопасить тыл страны», кроме депортации?

- Сегодня сложно сказать, какой у Сталина был иной выход в то время. И кто-то может быть, тогда благодарил бога за то, что оказался не на Колыме или под Воркутой за колючей проволокой, а в Казахстане, Узбекистане или Киргизии на спецпоселении.

Николай Бугай:

Территории переселенных этносов раздавали их соседям

Доктор исторических наук, 10 лет возглавлявший Департамент по делам депортированных и репрессированных народов в Министерстве по делам федерации РФ считает, что последствия депортации будут аукаться еще долго

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ?

- Николай Федорович, так все же преступная «депортация народов» или «принудительное переселение»?

- Принудительное переселение. Ему были подвергнуты 10 этнических общностей - в полном составе. И частично были затронуты 42. Как определять тогдашние действия партийных и советских органов власти? Думаю, на рубеже 1980-х и 1990-х годов в этом вопросе не разобрались в Верховном Совете, назвав депортацию преступлением. В чрезвычайных условиях войны государство прибегло к принудительному переселению - чтобы сохранить саму государственность.

- Начали с корейцев в 1937, потом финнов, немцев летом 1941-го - почему?

- О шпионской деятельности в их рядах информация была - но лишь на бытовом уровне. Иностранные разведки среди представителей этих народов работать пытались. Но, как признавал начштаба японской квантунской армии Хито Хикодзабуро, сбор информации об СССР был сложным – во многом из-за неприятия населения. При решении о переселении корейцев, немцев и финнов, скорее всего, возобладал фактор превентивности.

- Продолжили высылкой калмыков, крымских татар, ингушей и чеченцев в январе-феврале1944-го – у Берии на них зуб был?

- Официальных подтверждений, что Берия выступил инициатором переселения, например, крымских татар, нет. Берия – скорее исполнитель. В архиве Института российской истории РАН хранилась записка секретаря Крымского ОК ВКП(б) Булатова в Политбюро еще от 20 декабря 1941 г. В ней изложена сложная общественно-политическая обстановка в Крыму и просьба принять меры. Затем подключился комиссар госбезопасности Кабулов. Обобщенный документ доставили Берия.

МИНА НА ГОДЫ

- Некоторые национальные автономии перемещенных народов надолго исчезли

- Тогда бытовало мнение: нет народа – нет проблемы. Все «освобожденные» территории оперативно заселялись прибывавшими по спецразнарядкам — чаще из центра РСФСР. А административно земли выселенных народов кое-где распределялась между соседними краями, областями, республиками. Так, после выселения балкарцев, часть земель отошла Кабардинской АО, а часть - Грузии, куда заселили сванов. Так же поступали с землями карачаевцев, чеченцев, ингушей.

- И это стало миной замедленного действия?

- Это стало причиной конфликта между осетинами и ингушской частью населения в Северной Осетии-Алании. В этом, отчасти, причина и «чеченского кризиса» в 90-е, и неприязненные отношения между кабардинцами и балкарцами. Но в годы войны национальной розни, конечно, никто из принимавших решения, не хотел — надо было укреплять тыл в государстве.

- А отчего высылали лишь малые нехристианские народы?

- Если вы имеете ввиду религиозный фактор как причину для высылки, то он исключается. Переселяли и мусульман, и буддистов, и христиан.

- Почему не восставали, не бежали?

- Противодействие безоружной толпы частям НКВД означало смерть.

- Уже в 1991-м Верховный Совет РСФСР принял закон «О реабилитации репрессированных народов», где признавал, что «политика клеветы и геноцида в отношении переселенных народов проводилась на госуровне»...

- Что касается «клеветы и геноцида» - это на совести тех, кто разрабатывал этот закон. Например, в начале 2000-х годов российские корейцы, обсуждавшие эту тему на своем конгрессе, полагали, что подобная оценка противоречит действительности. Что их как этнос советская власть геноциду не подвергала (много корейцев осело в республиках Средней Азии, в 60-е и 70-е они возвращались не на Дальний Восток, а переезжали в европейскую часть СССР – ред.). А как отмечал, например, Ханафи Хутуев, балкарец-орденоносец, высланный в Киргизию, а через годы ставший вице-премьером своей родной республики, из Азии из спецпоселений его соплеменников вернулось больше, чем выселялось —и это что, итоги геноцида?

ДОСЬЕ «КП»

Депортация —тотальное переселение ряда народов внутри СССР — коснулась с 1937 по 1944 годы 10 этносов: балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, корейцев, крымских татар, поволжских немцев, турок-месхетинцев, финнов-ингерманландцев, чеченцев. Семь из них тогда лишились национальных автономий - Автономная ССР Немцев Поволжья, Карело-Финнская ССР, Чечено-Ингушская АССР, Калмыцкая АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Карачаевская автономная область. Немцам и крымским татарам ее позже не восстановили.

Принудительно переселили 850-950 тыс. немцев, 478 тыс. чеченцев и ингушей, 191 тыс. крымских татар, 171 тыс. корейцев, 92-101 тыс. калмыков, 90-116 тыс. турок-месхетинцев, 37 тыс. балкарцев… Всего с 1937 по 1944 годы выслали более 2,5 млн. человек. С января 1946-го пошло их возвращение – начали с финнов из Красноярска и Иркутска. В течении 1956-го сняты ограничения с большинства депортированных. К концу 1990-х от 70 до 90% вернулись на родину.

КСТАТИ

Герои Советского Союза из репрессированных народов (подвиги совершили в годы войны):

Немцы — 11

Калмыки — 8

Крымские татары — 7

Ингуши - 6

Чеченцы — 6

Карачаевцы - 2

Финны — 2

Кореец — 1

Балкарец — 1

Турок-месхетинец — 1

ИХ ПОДВИГИ

Две золотых звезды получил крымский татарин, летчик Ахмет-Хан Султан одержавший 30 личных воздушных побед, в том числе совершая воздушные тараны. Четырежды представлялся к званию Героя ( и получил таки звезды!) чеченец-пулеметчик Ханпаша Нурадилов, уничтоживший более 920 гитлеровцев. Танкист Андрей Соммер, представившись немецким генералом, разблокировал стратегический мост под Кенигсбергом, обеспечив прорыв своей бригаде.