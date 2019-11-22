Путин потребовал за три года поднять доходы граждан

Раз в квартал Владимир Путин собирает за одним столом членов правительства и администрации президента, отвечающих за экономику, чтобы вместе посмотреть на развитие ситуации, а если необходимо, и скорректировать действия.

- Сверим, что называется, часы, - сказал президент. - И надеюсь, что эта сверка часов приведёт к большей координации различных министерств и ведомств, различных структур, которые занимаются вопросами экономики.

В этот раз в совещании приняли участие глава администрации Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А вот главный оппонент действующего экономического курса Алексей Кудрин за столом отсутствовал.

- Мы с вами поговорим о текущей ситуации в экономике, что нужно сделать в ближайшее время в реальном секторе, в бюджетной, кредитно-денежной сферах, на чём нужно особо сосредоточиться и сосредоточить наше внимание, - огласил повестку Путин. - В течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичны. За счёт этого добиться увеличения доходов граждан.