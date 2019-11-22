Волочкова села на шпагат в крутящейся клетке.

- Я очень боюсь высоты, но ради своего нового спектакля решилась на этот творческий эксперимент, - рассказывает «Комсомолке» Анастасия Волочкова об экстремальном номере в золотой клетке, который вошел в ее новое шоу «Балерина в зазеркалье цирка».

Во время недавнего спектакля в столичном «Вегасе» клетку с Анастасией Волочковой подняли в воздух на специальных подвесах. Практически к потолку. Находясь в клетке без страховки, отважная балерина выполняла акробатические трюки. Самое жуткое, что клетка в этот момент еще и крутилась.

Но знаменитую артистку это не смутило и она несколько раз продемонстрировала зрителям свой фирменный шпагат. Плюс ко всему гости спектакля отметили, как сильно постройнела балерина.

Во время номера на Насте были обтягивающие легинсы опасного белого цвета, которые при наличии лишних кило предательски выдают несовершенство форм. Однако на Волочковой они смотрелись идеально.

- Практически ничего не ем. Два перепелиных яичка в день. И чуть-чуть бульона. Вот весь мой дневной рацион, - признается в беседе с «КП» балерина.