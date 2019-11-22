Будущее ЕГЭ: искусственный интеллект для контроля за жуликами и «вычисления» талантов школьника

Самое важное для выпускников-2020: никаких принципиальных изменений в Едином госэкзамене не будет. Правило было и остается прежнее: обо всех возможных коррекциях в заданиях или процедуре проведения экзамена Рособрнадзор сообщает до начала учебного года.

А вот тех, кто будет выпускаться в 2022 году могут ждать изменения. Не то, чтобы судьбоносные, но все же отличие от ЕГЭ-2020 точно будут.

Об этом мы говорили на круглом столе «Мифы про ЕГЭ» в Рособрнадзоре с заместителем руководителя службы Анзором Музаевым, замдиректора Федерального института педагогических измерений Ольгой Котовой и начальником управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки Москвы Ильей Новокрещеновым.

2021. Информатика – на компьютерах

- Скажите, к чему готовиться нынешним десятиклассникам?

Анзор Музаев:

- Думаю, к 2021 году мы завершим подготовку и информатику везде можно будет сдавать на компьютерах. Это основное изменение, которое ждет школьников в следующем году.

Ольга Котова:

- Самым серьезным будет 2022 год, когда мы должны переходить на ЕГЭ на основе ФГОС, введенных в 2012 году. Мы к этому активно готовимся. Разрабатываются перспективные модели ЕГЭ. Планируем в следующем учебном году их апробировать.

Начали интересное взаимодействие с Московским центром качества образования по компьютеризации экзамена по географии в девятом классе.

- Но сама процедура сдачи ЕГЭ не поменяется?

- Она не может принципиально поменяться. Но те задания, которые выполняют ребята, могут претерпеть определенные изменения. Например, в девятом классе в этом году впервые в экзамене по химии нужно будет провести реальный эксперимент, по сути - лабораторную работу.

Илья Новокрещенов:

- Я знаю, что коллеги усиленно трудятся над тем, чтобы придумать такие задания, которые бы прошли «испытание интернетом» - то есть на которые бы нельзя было найти ответы, просто погуглив в Сети.

Начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещенов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

2022. Обязательный иностранный?

- Будет ли с 2020 года обязательным иностранный язык? Учителей по этому предмету не хватает. Особенно в селах, небольших городах. Уровень их подготовки низкий…

Анзор Музаев:

- В законодательстве, принятом в 2012 году, было четко определено, что с 2022 года будет третий обязательный ЕГЭ - по иностранным языкам.

Мы знаем, что в отдаленных местностях уровень знаний иностранного языка у ребят хуже, чем у жителей из мегаполисов. Как быть? Эта тема обсуждается. Готовится круглый стол на площадке Госдумы. Мы с министерством просвещения в диалоге.

Мы понимаем, что это серьезные шаги, которые могут вызвать напряжение у родителей и у ребят нужно предпринимать осторожно.

Ежегодно мы анализируем ситуацию с помощью всероссийских проверочных работ по иностранным языкам. ВПРы – это тот механизм, где мы аккуратно апробируем базовый иностранный язык, как он будет выглядеть. И это тренировка для системы подготовки будущих выпускников к сдаче ЕГЭ. Пока результаты сдачи этих работ нелицеприятные.

Когда мы говорим о том, что ЕГЭ по иностранному надо проводить, мы четко понимаем, что все дети, независимо от того, где они живут, должны получить необходимый минимум знаний. Здесь главное – найти золотую середину, при которой бы мы и не создавали бы дополнительного напряжения в системе образования, но и не обделили нашего гражданина знанием иностранного языка.

Следующее десятилетие

- Но экзамен же будет меняться и по форме и по содержанию…

Анзор Музаев:

- В этом году для анализа работ ЕГЭ мы впервые использовали искусственный интеллект. Творческие части, четыре с лишним миллиона, были пропущены через эту программу. Мы выявили 75 работ из разных регионов Российской Федерации, где, по мнению искусственного интеллекта, почерки не совпадали. Отдали их на экспертизу специалистам. По 30 работам эксперты подтвердили: да почерки разные. Данные мы передали в Следственный комитет.

У нас несколько рабочих групп, в которых мы обсуждаем каким экзамен может быть в будущем. Думаем о том, как активнее использовать искусственный интеллект. О том, что должно быть серьезное портфолио с достижениями ученика с первого по выпускной класс. Думаю, определение дальнейшего вектора развития человека должно основываться на том цифровом следе, который он оставляет в школе и даже в детском саду. И этого достаточно будет, чтобы понять в какой вуз и на какую специальность может быть зачислен молодой человек без экзаменов. Но это отдаленное будущее.

А пока – экзамены. Никто в мире ничего другого не придумал.

Заместитель руководителя Рособнадзора Анзор Музаев.Фото: Youtube

Пособия для подготовки к ЕГЭ на самом деле к ЕГЭ не готовят?

- Какие пособия по подготовке к ЕГЭ лучше покупать?

Анзор Музаев:

- Федеральный институт педагогических измерений, который занимается разработкой КИМов – то есть заданий для ЕГЭ - не занимается выпуском пособий.

Рособрнадзор не контролирует книжный рынок. А для выпуска учебных пособий по закону не требуется экспертизы. Тщательную проверку проходят только школьные учебники.

Запомните: у нас все просто и бесплатно. Все демоверсии экзаменов, консультации ведущих педагогов по дисциплинам есть в открытом доступе на сайте ФИПИ, на сайте Федерального центра тестирования, на сайте Рособрнадзора. Грамотная работа школьного учителя, грамотная подготовка ученика к экзамену позволяет ему спокойно и без лишних трат сдать ЕГЭ.

Каждый год мы собираем стобалльников, высокобалльников. Да, есть те, кто занимался с репетиторами. Но подавляющее большинство ребят, которые достигли высоких результатов, занимались без репетиторов. У них высокая самоорганизация и хорошая мотивация. Высокий результат школьника – это многогранная составляющая. На верхушке стоит мотивация и психологическая среда, которую создали в семье родители.

ЕГЭ для колледжей

- После девятого класса многие школьники уходят в колледжи, чтобы, не сдавая ЕГЭ, поступить в вуз. Может ли быть введен ЕГЭ и для выпускников колледжей?

Анзор Музаев:

- Мы входим в рабочую группу министерства просвещения, где этот вопрос обсуждался. Рособрнадзор является противником введения ЕГЭ для обладателей диплома о среднем профессиональном образовании. Процент ребят, которые после колледжа идут в вузы, небольшой. Хотя по стране 54 % ребят после девятого класса уходят в колледжи. И только 46 % идут в старшие классы. Но затем они идут работать. Если в дальнейшем они захотят продолжить учебу в вузе, уже имея практический опыт, что в этом плохого?

Сдача ЕГЭ для выпускников колледжах не планируется.

Борьба с «угадайкой»

- Когда, наконец, избавятся от «угадайки» в заданиях ЕГЭ?

Ольга Котова:

- «Угадайки», как и многого другого, чем до сих пор пугают родителей, на самом не было никогда. Для разработчиков создание заданий с выбором одного ответа из трех или четырех было самым сложным. Задания конструировались так, чтобы для их выполнения нужно было применять знания, а не просто пальцем в небо попасть.

Сейчас мы отказались от формата заданий с выбором одного ответа из четырех по всем предметам ЕГЭ, кроме иностранных языков. Здесь есть определенные международные стандарты языкового тестирования. Делаем так, чтобы ребятам не приходилось подстраиваться, дополнительно готовиться, когда они сдают другие языковые экзамены, чтобы наш экзамен по структуре не отличался от тех, которые разрабатывают крупнейшие корпорации, которые занимаются языковым тестированием.

Анзор Музаев:

- У меня есть версия о том, как возник миф об «угадайке». В интернете можно увидеть простые тесты по литературе, по географии с шапкой «Задания ЕГЭ». Угадываем столицы стран из трех вариантов, угадываем произведения по первой строчке. К государственному экзамену это никакого отношения не имеет. Это просто в интернете таким образом привлекают аудиторию к тестам.

Илья Новокрещенов:

- В Москве с такого рода мифами решили бороться просто. Дали возможность всем желающим – и родителям, и учителям, которые, конечно, влияют на позицию родителей, - сдать ЕГЭ. В Московском центре качества образования любой может записаться и попробовать сдать ЕГЭ.

Есть условия, необходимые для того, чтобы у учителя был авторитет среди детей. Он должен им показать, что сам чего-то может. Если учитель предъявляем детям и родителям сертификат, в котором написано, что он достигает экспертного уровня в ЕГЭ, то есть набирает больше 85 баллов, тогда имеет смысл говорить, что он имеет право преподавать детям, имеет больше шансов чему-то их научить.

Сдача учителями ЕГЭ в Москве еще имеет зачастую чисто управленческие последствия. Директор, прежде чем определять, кто из педагогов будет работать в старших классах, должен посмотреть, как учитель сдал ЕГЭ. Люди, которые не набирают высокого экспертного уровня, обычно в старших классах и не преподают.

Таким образом родители и дети понимают, что ничего сверхъестественного в экзаменах нет. Страх ребенка перед ЕГЭ снижется.

Анзор Музаев:

- И во многих регионах при Центрах оценки качества такая услуга доступна. Рособрнадзор не настаивает на том, чтобы все учителя в регионах повально шли сдавать ЕГЭ. Это должно быть добровольно. И сам учитель вправе решать обнародовать ему результаты своего экзамена или нет.

Мы вообще предостерегаем субъекты Российской Федерации: по итогам сдачи ЕГЭ не было никаких наказаний, никакой принудиловки.

Я читаю высказывания некоторых известных людей о ЕГЭ, и понимаю: они транслируют мифы – мол, у нас самый жестокий экзамен, что мы тупо копируем американскую систему, что у нас уровень образования у нас падает. И мне понятно: они сами в этом вопросе не разбирались, материалы не смотрели, с участниками экзамена не разговаривали.

Не стоит ли несколько ослабить режим сдачи экзамена?

- Не являются ли избыточными требования к организаторам ЕГЭ? У нас и так уже камерами каждое действие контролируется. Шаг влево-вправо невозможен…

Анзор Музаев:

- На 2013 год у нас пришелся пик списываний, появления стобалльников, которые на самом деле троечники, были утечки в интернет. Зафиксированы десятки тысяч нарушений. Не было ни одного региона в Российской Федерации, где фальсификаций не было. Это раздражало общество.

Мы приняли очень серьезные меры. В прошлом году в одном из регионов до экзаменов была раскрыта такая схема. Директор школы, которая должна была стать руководителем пункта проведения экзаменов, пообещала родителям организовать помощь ученикам. И передала номер своей банковской карты, на которую родители должны были перечислить деньги. Ничего у нее не получилось. В системе образования она больше не работает.

И так не только у нас. В Китае пожизненно отстраняют от сдачи экзамена для поступления в вуз за фальсификацию участия в ЕГЭ. Во Франции – уголовное наказание. Скандалы в США второй год подряд, когда дети знаменитых родителей за многие тысячи долларов пытаются себе купить билетик, чтобы у них дети попали учиться в престижный вуз.

Честные экзамены - это проблема всего мира. Как только контроль ослабляется, кто-то находит лазейку. Так что меры безопасности ослаблять не будем.