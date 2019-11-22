2019-11-22T20:32:25+03:00
Экономика

Госавтоинспекции предложили вернуть полномочия по согласованию проектов дорог

Замглавы Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Олег Понарьин в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил, что эту инициативу поддержали даже те, кто раньше возражал
Вера СЕЛИНСКАЯ
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Госавтоинспекция может вновь начать согласовывать проекты дорог. Пока этим занимаются органы управления дорожным хозяйством. С инициативой возвращения согласования комплексных схем организации движения (КСОД) и проектов организации движения (ПОД) на международном форуме «Транспортная неделя — 2019» выступил Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы, председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», лидер Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия».

- За организацию дорожного движения отвечает исполнительная власть. Они, к сожалению, сами выставляют знаки, сами делают разметку, сами собирают штрафы, сами себя контролируют, - объясняет «КП» Вячеслав Лысаков. - Зачастую ставят знаки, которые противоречат ПДД и законодательству. Поэтому компетенцию по согласованию планов и проектов по организации дорожного движения надо вернуть Госавтоинспекции, где должны проверять ПОД и КСОД на предмет соответствия закону и ПДД. Должна быть государственная контрольно-надзорная вертикаль. Сейчас она частично разрушена. Нам надо принцип такого контроля и надзора восстанавливать.

Замначальника Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Олег Понарьин на полях международного форума ответил на вопросы ведущих программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» - президента экспертного центра «Движение без опасности», члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Натальи Агре и журналиста Антона Челышева. В частности, прокомментировал инициативу возвращения полномочий по согласованию планов дорог. Полковник полиции напомнил, что подразделения по организации движения начали появляться в ГИБДД еще в конце 60-х. Но по разным причинам эти функции перешли другим ведомствам. При этом госавтоинспекторам все равно приходилось принимать участие в составлении планов дорог, подменяя гражданские функции.

- На данный момент мы достигли соглашения о том, что Госавтоинспекция вернется на это поле, - заявил Олег Понарьин. - Мы займем свою нишу в разработке проектов организации дорожного движения, в первую очередь, в реализации тех мероприятий, которые влияют на смертность на дорогах.

- Какова поддержка этой инициативы?

- Мы эту тему развиваем давно, это было одно из наших предложений, озвученных публично еще в начале года. Приятно, что идею поддержали и законодатели, и научные институты, которые по этой теме нам недавно оппонировали.

- В каком правовом акте это будет закреплено?

- Здесь путь один - включение специальной нормы в Федеральный закон 443 «Об организации дорожного движения». Сейчас проект этого закона разработан министерством транспорта, он проходит согласование в МВД. Мы с Минтрансом договорились, что в ближайшее время поправка будет внесена.

- Каким образом будет организована система?

- Мы предполагаем, что КСОД, ПОД, при разработке для вновь строящихся дорог и для эксплуатируемых дорог, в том числе будут проходить процедуру экспертной оценки согласования с Госавтоинспекцией. На основании данных об аварийности, рисков того или иного ДТП, мы сможем настоять на внедрении определенных методов и технических средств организации дорожного движения.

Заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» Российского университета транспорта Николай Лушников отметил, что в случае передаче этих полномочий Госавтоинспекции, нужно хорошо наладить порядок согласования и исключить волокит.

- Раньше эти документы согласовывались ГИБДД, но все было очень забюрократизированно, - говорит Николай Лушников. - Если убрать бумажную рутину и другие препятствия, то это, конечно, будет полезным, позитивно скажется на качестве проектов и безопасности дорожного движения.

Автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто удивлен тому, почему это не было сделано раньше.

- Удивительно, что планировщики городов свои действия с Госавтоинспекцией не согласовывают, - комментирует он. - Ведь организовывать движение потом придется им. Логично было бы, чтобы автоинспекция изначально присутствовала при процессе проектирования и высказывала свои замечания. В каких-то случаях специалист может заранее предсказать, что, к примеру, тут будет вечная пробка. И мнение ГИБДД по организации безопасности движения при проектировке дорог совсем не лишнее. Это приведет к тому, что транспортных проблем будет меньше, автомобильное движение будет лучше организовано и сократится аварийность и смертность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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