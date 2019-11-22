«Новая Пугачева»: Библиотекарь из Приморского края перепела хит Примадонны
Как известно, Алла Борисовна не любит, когда ее давние песни поют коллеги по цеху.
Пугачева считает, что вторую жизнь ее нетленкам должны дать молодые и талантливые исполнители.
Видимо поэтому музыканты из Приморского края набрались наглости и решили записать кавер на совсем забытый хит звезды «Владивосток».
Видео в своем Инстаграме презентовала библиотекарь из города Артем Марина Кузьменко (MarishaTS4) . Поклонники Аллы Пугачевой одобрили ее новый кавер. Многие даже авансом назвали Марину «новой Пугачевой».
MarishaTS4 & German Rudenko Fлаж ok - Vladivostok (Cover Version) .
По словам Марины Кузьменко, над аранжировкой песни она работала два месяца с музыкантом Германом Ковалевым.
- Мы с Германом давно хотели написать песню о Владивостоке, но так как уже все самое лучшее спето, то решили дать новую жизнь уже существующей песне на стихи Игоря Николаева в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой, - говорит Марина Кузьменко.
- Я не хотела повторяться, поэтому мы сделали песню абсолютно не похожей на оригинал. Творческий процесс длился около двух месяцев. Герман что-то переделывал, добавлял новое от себя в музыку. Мы хотели успеть к 70-летнему юбилею Аллы Пугачёвой, но немного запоздали. Очень хотим, чтобы Алла Борисовна услышала кавер-версию своей песни, хотим узнать ее мнение о нашей работе, поэтому обратились в редакцию «КП».
Алла Пугачева - Владивосток .
А вам понравилось, как молодая певица спела песню Пугачевой? Или вы считаете, что лучше Аллы Борисовны пока никому не удавалось спеть ее шлягеры?
ИСТОЧНИК KP.RU