Наталья Ветлицкая: Я сейчас одна, чему очень рада

В 90-е она была не просто секс-символом, а символом новой эпохи. Яркая, стильная, первая ласточка светской жизни. О ее романах и браках с известными артистами (Павел Смеян, Дима Маликов, Женя Белоусов) говорила вся страна, с восхищением и завистью. Но около 15 лет назад Ветлицкая порвала вдруг все связи с Россией, уехав в Испанию, где спокойненько себе жила, занимаясь воспитанием дочери (писали, что отцом Ульяны стал некий тренер по йоге) и о карьере певицы не вспоминая. Недавно Ветлицкая объявила о своём возвращении. Большие «сольники» пройдут 10 октября 2020 года в БКЗ «Октябрьский» в Питере и 29 октября в Москве в "Крокусе".

С артисткой мы встретились после съемки программы Андрея Малахова в апартаментах в Сити. Наталья совсем не выглядит на свои 55 - стройная, изящная, с новой короткой стрижкой.

- В 90-е вас многие воспринимали как такую секси-кошечку, которая поёт легкие песни о любви, не перегружая народ, без надрыва...С каким репертуаром вы возвращаетесь?

- Надрыва в смысле страданий? Я вообще не люблю песни про страдания, и так всем непросто живётся. У меня действительно будет три новых сингла, которые я выпущу в ближайшее время. Но я не думаю, что есть смысл сильно насыщать свой репертуар - у меня такое количество хитов, как выяснилось - больше двадцати. Конечно же, мне скучно петь одни и те же песни, поэтому мы делаем свежее звучание. Есть сроки, которые нам поставил инвестор, в которые мы должны обновить материал. Мы же должны с прибылью вернуть деньги, которые взяли на проект.

- Ваш отъезд попал как раз на время серьезных перемен в России. Есть ли разница - наблюдать за тем что происходит у нас по телевизору или с чужих слов из-за границы, и видеть все своими глазами?

- Я телевизор не смотрю лет 20. Думаю, зачем я потратила столько денег, купила в свое время эти бесполезные экраны? Лучше бы пожертвовала их бездомным. Я телевизор ни в Испании не смотрю, ни здесь. Что касается повестки дня - иногда если что-то мелькнёт в Фейсбуке, тогда прочитаю. А так, чтобы специально интересоваться... Я в какой-то момент поняла, что мне свое внутреннее состояние гораздо важнее, чем участие в том, на что я не могу повлиять. Все, что мне доступно - это успокоить себя и тем самым уменьшить уровень агрессии в обществе. Чтобы хотя бы я была в адеквате и могла создавать спокойную и позитивную атмосферу в своей семье и в кругу своих друзей.

- У нас многие женщины «закалывают» ботоксом свои морщинки, чтобы убежать от старости. Мол, что надо быть молодыми, не сдаваться до конца. А вы спокойно принимаете свой возраст...

- Дело же не в том, что надо, а в страхе. Все проблемы и разрушительные вещи происходят из этого чувства. У меня же его просто нет. Не то, чтобы я была такая крутая, и совсем наплевать, что обо мне подумают. Я, конечно, вижу, что у меня на лице что-то уже не совсем так, как мне бы хотелось. Но заморачиваться я не хочу. Пока ситуация не критическая. Да и у меня сейчас нет даже возможности - чтобы что-то «наколоть» или отрезать, нужно же выделять время на реабилитацию. Пока пройдут синяки, например. У меня нет времени даже ботокс сделать. Я никогда ничего себе не отрезала, единственное - слежу за этой межбровной морщинкой.

- Помните, когда в последний раз выходили на сцену?

- По моему, это была «Новая волна» в 2006-м году. 13 лет назад.

- Вы всегда одевались круче всех на эстраде. Где это все брали в эпоху дефицита? Я помню, что голубое платье для клипа «Посмотри в глаза» вам дала Жанна Агузарова...

- Жанна меня тогда спасла. Ну, мы с ней были очень бедными и покупали все в комиссионках. И передавали друг другу все хорошее, что у нас было. Поносил - передай другому. И сами шили себе. Мне очень пригодились школьные уроки труда. После того, как мы ездили на школьную практику, где шили красивые колпачки на чайники, которые тепло сохраняют, и какие-то вымпелы, я научилась строчить на машинке. Я сама себе сшила платье на выпускной вечер, по выкройке из журнала «Бурда».

- В iTunes нет ваших песен. А это же главная площадка, где народ сейчас слушает музыку!

- Вы знаете, у меня, честно говоря, до этого руки не доходили. Я вообще не очень приспособленный к жизни человек. На меня все организационные моменты наводят такую тоску и уныние, что я все время все откладываю на потом. Займусь этим со временем.

- Зато вы наконец появились в Инстаграме. Сейчас для наших артистов это главная площадка по раскрутке...

- Инстаграм открыли мои пиарщики, у меня на него просто нет времени. Круто, если другие артисты на этом зарабатывают. Мне вообще кажется, что деньги должны легко приходить, не тяжелым трудом. Здорово, что это стало проще, и люди жилы не рвут, как раньше. Не подумайте, я тоже за деньги, мне тоже надо зарабатывать, чтобы содержать и себя, и свою дочь, и помогать близким людям. Но все таки хочется как-то через творчество.

- В вашей жизни было несколько важных этапов, когда вы меняли жизнь. Уходили из отношений, где вам плохо. Уезжали из страны. Пришли к вере. Решились на возвращение на эстраду...

- Я сама ничего не делаю, не меняю. Меня судьба ведёт. Все автоматически направляется какой-то высшей силой.

- Но вы же не пассивный наблюдатель!

- Когда я перестаю слушать свое сердце и иду на поводу у своего ума, всегда происходит какая-то ерунда. Всегда все происходит неправильно. Я попадаю в такие ситуации, в которых я бы не пожелала оказаться никому. Как только я начинаю прислушиваться к своему внутреннему голосу, к интуиции, тогда все выравнивается. Как только тебя захватывают эмоции - все, ты себе не хозяин. Ты раб своих эмоций, раб ума. Он говорит тебе: «Посмотри, какой он плохой, какая она плохая». Постоянный внутренний конфликт идет. А когда ты этот процесс держишь под контролем, то уже можешь жить без оценки и реакции. И тогда уходит боль, напряжение.

- А действительно ли вы порвали в свое время все связи с нашим шоу-бизнесом?

- Я ни с кем особо не водила дружбу. С Сергеем Мазаевым дружили, конечно. У нас была одна тусовка - киношники, музыканты, Бондарчуки - Федя и Света, Филипп Янковский, Оля Слуцкер. С коллегами пересекались на гастролях, но времени водить дружбу не было. Поэтому я и не могла порвать связи, которых не было.

- Ваше эк-возлюбленный Дима Маликов - уникальный человек, который сейчас остался «на волне», интересен и молодым, и своему поколению. Он предложил вам дуэт?

- Дима действительно знает, что я возвращаюсь. Мы с ним вчера переписывались. Договорились, что я у него буду выступать в юбилейном концерте. Он же написал мне суперхит «Душа», одну из лучших песен в моем репертуаре. Ее и спою. О дуэте мы пока не говорили, просто пригласил на свое мероприятие.

- Вы как-то отзывались о бывшем супруге, Жене Белоусове, с большим теплом. Вам его не хватает?

- Мы были с ним очень хорошими друзьями. Даже после того, как у нас был этот так называемый «брак» и «развод», мы здорово проводили время, тусовались, что-то придумывали. Он показывал мне свои песни, мы придумывали, как ему надо под них двигаться. Долго общались, пока нас жизнь не развела. У нас не было с ним отношений, как у супружеской пары. Просто такой авантюризм - мол, а давай! Сейчас бы это назвали пиар-ходом. Ситуация сложилась так, что ему нужен был брак, а я решила поддержать друга. Хотя все думают, что было по-другому. Но люди часто додумывают то, чего нет.

- Я так понимаю, что вы сейчас хотите спокойно пожить для себя, без романов, потому что мужчины - это тяжело, они «пьют кровь» и отнимают много сил...

- Ну, это шутка, конечно. Энергию надо тратить на все - и на детей, и на близких. У меня дочка подросла, стало полегче. Ей 15 лет: еще чуть-чуть, и она станет совсем взрослой. А в личной жизни у меня правда никаких обременений нет. Я свободная женщина, что меня очень радует. Почему? У меня такая специфическая работа, при которой сложно иметь серьезные отношения. Одно дело, когда в отношениях два артиста, которые могут понять и отсутствия, и гастроли, и часы в студии. Между ними, конечно, возникают какие-то конфликты, но не такие, как между человеком другой профессии и артистом. Тут всегда будет непонимание. И потом, скажем так, у меня нет страстного желания завести роман. Нет нужды погрузиться в отношения с каким-то конкретным человеком. Вот если мы с кем-то абстрактным притянемся, срезонируем, не будем разрушать друг друга и претендовать на пространство...Я всю жизнь ездила по гастролям, сидела в студиях, в общем, была предоставлена сама себе. И при моей работе мне сложно находиться в обстоятельствах, которые меня ограничивают. Слушать «А я вот не хочу, чтобы ты работала». Ну, как это?

- А было такое, чтобы вы не выступали, потому что вам запретили?

- Ну...не запретили, а, как бы вам сказать, действительно были такие обстоятельства, которым я подчинялась.

- Вы, наверное,должны были устать от огромного количества внимания мужчин...

- Я всегда была настолько погружена в свою работу, что у меня не было свободного времени на какую-то жизнь. И я всегда избирательно относилась к концертам, и не работала везде, где мне предлагали. Я спрашивала: что за люди, какая публика, какое место? У меня не было такого плотного «чеса» денежного - старалась ограничивать свой график так, чтобы мне вроде бы и финансово хватало, и я бы не попадала бы в непонятные истории.

- По поводу «чеса» - в начале своей карьеры вы, будучи в «Мираже», ездили в тур с группой «Ласковый май». Что было самым сложным в тот период?

- Количество концертов. Сейчас артистам непонятно, как можно из какого-нибудь Бийска ехать в Барнаул на холодном «уазике», без сидений, на облезлых табуретках. Ледяные концертные залы...Публика в зале сидит в шубах, шапках, а ты раздетый. В Магадане была жуткая гостиница, где все было сплошь облеплено тараканами - все кишело ими так, что невозможно было сесть на стул. Клопы в Молдавии. В Казахстане, по-моему, была невыносимая жара, температура за 40 и никаких кондиционеров, невозможно было просто спать. И мы мочили простыни, клали на себя, пока они не высыхали... Это сейчас вы можете сказать - «мне пожалуйста, пентхаус и "Роллс-ройс"». И вам все предоставят.

- Якобы было какое-то расследование по поводу ваших многочиленных домов...

- Я, извините за нескромность, поп-стар. И имею право на дома и машины, на которые я сама заработала. Кому какое дело, сколько у меня денег - пусть смотрят в свои карманы и свой огород. А что они говорят - наплевать. Кстати могу сказать, что это очень обременительно - иметь некоторое количество недвижимости и транспорт. Это большие налоги, все надо содержать. Но денежный вопрос - это не так страшно. За этим всем надо смотреть, как-то управлять, чтобы все не пришло в негодность, следить, чтобы это не испортили, не спалили. Вообще, идеально, конечно, жилье снимать. На Западе только очень богатые и старомодные люди живут в своём. В основном все тратят деньги на путешествия, курсы саморазвития...

- Вы ведь вроде из обычной советской семьи, вам даже уборщицей приходилось работать в столярной мастерской, но многие думали, что вы «блатная». Кто же вам помогал?

- У нас действительно была обычная интеллигентная семья: папа-физик, мама - педагог по фортепьяно. Я видела, что даже простые рабочие семьи жили зажиточнее нас. У меня не было никаких связей, я не была ничьей протеже. Мне ничего не досталось магическим способом. Я начала работать в 17 лет, как закончила школу, пошла преподавать бальные танцы, по вечерам - аэробику женщинам, которые хотят поддерживать себя в форме. У родителей денег не брала ни копейки на свое содержание. Какие ко мне вопросы, господа?

Большие «сольники» пройдут 10 октября 2020 года в БКЗ «Октябрьский» в Питере и 29 октября в Крокус Сити Холле.