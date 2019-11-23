Одиночество приходит во время еды

Россияне все чаще ходят пообедать или просто перекусить одни. За последние пять лет доля таких посетителей в Москве и других городах-миллионниках увеличилась с 50 до 57%. В мире тоже есть такая тенденция, но мы впереди планеты всей. В Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании доля клиентов-одиночек в общепите выросла до 44%. Таковы данные международной исследовательской компании NPD Group.

Причин исследователи видят несколько.

Все больше размываются традиционные представления о времени завтрака, обеда или ужина. Люди едят, когда им лично это удобно и там, где это в конкретный момент побыстрее можно сделать.

Кафе воспринимается как время для себя, возможность немного передохнуть и побыть наедине с собой посреди рабочего дня.

Наконец, стало больше просто одиноко живущих людей, а одиночкам проще поесть где-то на ходу или купить еду навынос, чем готовить на одного человека дома.

В России эксперты отмечают еще одну тенденцию. Появляется все больше демократичных кафе. Там короткое меню из нескольких блюд, которое не надо изучать полчаса, быстрое обслуживание - все заказать можно сразу за стойкой. Что-то вроде советского кафетерия. Понятно, что в такие места многие ходят в одиночку - фастфуд, даже окультуренный, он и есть фастфуд.

А вот в традиционных ресторанах по-прежнему все чаще можно встретить парочки или шумные компании.

Кстати, по данным опроса Mail.ru, две трети работников российских компаний обедают, вообще не отходя от рабочего места.