2019-11-25T08:25:25+03:00
Политика

Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио «Комсомольская правда»

Известные ведущие обсудят главные события минувшей недели в программе "Доживем до понедельника" [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Передача "Доживем до понедельника"Передача "Доживем до понедельника"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Ведущие Тина Канделаки и Максим Шевченко вновь возвращаются в эфир Радио "Комсомольская правда" с программой "Доживем до понедельника". Эксперты обсудят самые важные события минувшей недели, проведут несколько оживленных дискуссий, поспорят и ответят на вопросы слушателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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