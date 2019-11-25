Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио «Комсомольская правда»

Ведущие Тина Канделаки и Максим Шевченко вновь возвращаются в эфир Радио "Комсомольская правда" с программой "Доживем до понедельника". Эксперты обсудят самые важные события минувшей недели, проведут несколько оживленных дискуссий, поспорят и ответят на вопросы слушателей.

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