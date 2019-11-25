Международный опыт: как защищают здоровье работников и восстанавливают после трудовых травм в Испании

«Лаборатория безопасности и профессионального здоровья работников»

Первый пункт в нашем маршруте — международный морской порт Барселоны.

- В этом году нам 150 лет, и сегодня порт Барселоны стал своего рода лабораторией безопасности и профессионального здоровья работников, - рассказывает заместитель генерального директора портового директората Педро Арельяно.

В Барселоне находится самый крупный морской порт Испании. Его площадь более 100,4 квадратных километров, а общий показатель грузооборота за год - свыше 17 млн. тонн грузов. Через морские ворота Барселоны в страну импортируют нефтепродукты, сжиженный газ, зерно, древесину, хлопок, автомобили. На экспорт отсюда отправляются химические продукты, цемент, бумага, промышленное оборудование. В порту находятся контейнерные, нефтяные, паромные терминалы. Судостроительные предприятия порта выполняют ремонт судов всех классов, включая крейсеры.

«Суда становятся все крупнее, масштабнее, и вся портовая инфраструктура направлена на то, чтобы их обслуживать, - поясняет сеньор Арельяно. - Погрузка-разгрузка товаров идет практически непрерывно. В том числе у нас есть «причал воспламеняющихся веществ». Это зона особого риска, где ведется работа с топливом. В целом порт обслуживает около тысячи различных предприятий. Наши основные задачи — заботиться как об эффективности их работы, так и о здоровье работников, и об экологии».

Приезд Скорой — не позднее чем через 15 минут

В порту Барселоны работает своя медицинская служба. «У нас есть карета Скорой, персонал и все необходимое для оказания медпомощи, - говорит доктор Нарциссо Амиго де Бонет, руководитель медицинских программ и профилактики производственных рисков порта Барселоны. - Протяженность территории достаточно велика (линия причала составляет 22 200 м), но мы добились того, что Скорая прибывает в любую точку в срок не более 15 минут».

Кроме общей системы медицинской помощи, которой могут пользоваться жители Каталонии, есть специальные госпитали, предназначенные для помощи пострадавшим от трудовых травм, рассказывают представители директората порта.

Как и в большинстве стран мира, особое внимание сейчас уделяется профилактике производственного травматизма. «В порту есть превентивная команда специалистов, которая в режиме симуляции 2 — 3 раза в год тестирует систему безопасности, - поясняет ответственный за технику безопасности Педро Роман. - Мы проводили даже тренировку, имитирующую, что члены экипажа судна заражены лихорадкой Эбола».

Медицинское обслуживание на рабочем месте — основа здоровья

Современный человек проводит на работе значительную, а порой и бОльшую часть своей жизни. «Поэтому мы считаем, что медицинское обслуживание на рабочем месте это основа здравоохранения в государстве, - подчеркивает доктор Нарциссо Амиго де Бонет. - Мы ведем истории болезни всех своих работников, поскольку у нас существует собственная медицинская служба».

В рамках программы «Безопасный порт» специалисты организуют акции, направленные на борьбу с курением и употреблением вредных веществ. «А еще мы были первым предприятием, внедрившим программу профилактики алкоголизма», - гордится доктор де Бонет.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Как работает антиалкогольная программа в порту Барселоны

- Программы профилактики алкоголизма предназначены для двух категорий работников, - рассказывает руководитель медицинских программ и профилактики производственных рисков порта Барселоны доктор Нарциссо Амиго де Бонет. - Первая группа — те работники, для кого злоупотребление алкоголем связано с риском причинения вреда собственному организму. Для них участие в программах, контроль, информирование индивидуальны и добровольны. Тестирование и другие мероприятия проводятся медицинской службой.

Вторая категория — например, работники доков. Это зоны, где опьянение связано с риском причинения вреда здоровью третьих лиц. Для таких работников контроль выборочный, но обязательный, отказаться проходить его нельзя.

Если контроль (тестирование) оказалось положительным, то в зависимости от политики предприятия-работодателя могут привлекаться психологические, медицинские службы. И если работодатель считает необходимым, привлекается в том числе служба общественной безопасности.

- Сейчас такие программы применяют железнодорожные и другие предприятия, но мы были пионерами, - говорит доктор де Бонет. - На самом деле, эти программы очень сложные и деликатные, но мы накопили большой опыт общения с людьми из групп риска. Если в зонах с высоким риском тестирование покажет положительный результат, человека отстраняют, и он должен пройти лечение. Если возникают рецидивы, лечение не помогает, то сотрудника-пьяницу увольняют.

Институт Гуттманна: у каждого пациента — настоящий рабочий день

В Институт Гуттманна попадают люди с серьезнейшими повреждениями центральной нервной системы, часто с параличом нижней части тела или всех четырех конечностей. Раньше было особенно много пострадавших в тяжелых автоавариях. Сейчас благодаря серьезным мерам по безопасности дорожного движения таких пациентов стало меньше. Среди больных есть пострадавшие на производстве — из-за травм спинного мозга и черепно-мозговых травм.

- У нашего госпиталя есть несколько особенностей, - рассказывает директор и управляющий Гутманна доктор Жузеп Мария Рамирес. - Во-первых, за каждым пациентом сразу закрепляется персональная команда специалистов. Как правило, в ней 5 человек: лечащий врач, нейропсихолог, физиотерапевт, медсестра и социальный работник.

Фото: guttman.com.

Вторая особенность — интенсивная нейрореабилитация. «С пациентами с 9 утра и до 5 вечера с перерывом на обед идут занятия по разработанной индивидуальной программе. Это могут быть физиотерапия, стимуляция мозга с помощью компьютерной нейронавигации, занятия на робототехнических системах, - описывает доктор Рамирес. - То есть по сути у больных настоящий рабочий день. И это дает свои результаты».

Важнейший элемент реабилитации — спорт. В Гутманне есть большой спортзал, пациентам предлагается на выбор около 12 видов спорта, среди которых не только занятия на фитнес-тренажерах, но и футбол, регби, фехтование, стрельба из лука. И это при том, что в Институт попадают люди с тяжелой инвалидностью. «Мы делаем все для максимальной адаптации. Чтобы пациент при выходе из госпиталя чувствовал себя максимально свободно и комфортно», - рассказывают специалисты. В числе методов адаптации — поездка раз в неделю в городской супермаркет. Пациенты приезжают на автобусе, сами выбирают товары, совершают покупки. А по возвращении на импровизированной кухне — такой, как в большинстве квартир, готовят ужин. Убирают, моют посуду. «Нам важно, чтобы люди учились обслуживать себя в быту и комфортно чувствовать себя в общественных местах, примером которых служит супермаркет», - поясняют сотрудники госпиталя.

К реабилитации обязательно привлекают семью пациента. В начале и в конце пребывания в Гуттманне проводится оценка состояния с использованием компьютерной техники - «для беспристрастности и объективности», - говорят врачи.

Ассоциация страховщиков от несчастных случаев на производстве: главное — вернуть человека к труду

- Система социального страхования возникла в Испании в 1966 году. А сегодня трудовыми рисками занимаются 17 частных страховых компаний. В них застраховано 17 миллионов, или 99% наших трудящихся. Страхователями выступают 1,5 млн компаний-работодателей, - рассказывает управляющий директор Ассоциации частных страховщиков от несчастных случаев на производстве доктор Педро Пабло Санс. - Мы занимаемся как охраной труда, так и реабилитацией пострадавших от производственных травм. Способствуем их возвращению на рабочие места или другим формам трудоустройства.

Ежегодно в Испании происходит порядка 650 тысяч несчастных случаев на производстве. В том числе к ним относится повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей у офисных работников. И даже если человек получил травму по дороге на работу, комиссия может признать это несчастным случаем на производстве, рассказывает сеньор Санс.

Если временная нетрудоспособность работника никак не связана с его профессиональной деятельностью — например, кто-то сломал ногу, играя на выходных в футбол, - то с 1 по 3-й день пособие не выплачивается, поясняет эксперт. С 4 по 15-й день нетрудоспособности пособие выплачивает работодатель. Если трудоспособность в этот период не восстанавливается, то дальше выплатой пособия занимается страховая компания. Коллективным договором могут быть установлены и иные условия, зачастую более благоприятные для работника.

В случаях, когда после трудовой травмы человек не может по состоянию здоровья вернуться на прежнее рабочее место, ему гарантируется бесплатное переобучение новым навыкам. А в ряде ситуаций (их число ограничено, поясняют специалисты) пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве предоставляется безвозвратная ссуда на открытие собственного дела. Как правило, речь идет о малом бизнесе. «Скажем, человек может открыть небольшой обувной магазин», - приводит пример сеньор Санс.

В целом к труду сейчас возвращается почти 100% пострадавших от производственных травм, уверяют в Ассоциации частных страховщиков от несчастных случаев на производстве. «Только 70 — 80 человек в год, которые остаются тяжелыми инвалидами, перестают работать. Все остальные выходят на работу. Это наша главная задача — сделать так, чтобы человек мог вернуться к труду», - говорит доктор Педро Пабло Санс.