«Кредитное здоровье»: Как правильно брать взаймы и отдавать долг банку

В Минэкономразвития который месяц бьют тревогу. Закредитованность россиян перед банками растет небывалыми темпами - по 20% в год. Общая задолженность уже перевалила за 16 трлн рублей. Дошло даже до того, что Центробанк ввел специальный показатель долговой нагрузки. С 1 октября все банки должны руководствоваться им при выдаче новых кредитов. Это должно немного охладить темпы кредитования, что особенно важно на фоне отсутствия роста реальных доходов населения. «Комсомолка» составила пять основных правил потенциального заемщика, которые позволят сохранить кредитное здоровье в любых условиях.

Правило № 1

«Оно вам надо?»

Для начала в принципе поймите, нужен вам кредит или вы сможете обойтись без него. Если заемные деньги все-таки нужны, тогда определитесь с целью. И исходя из этого подберите подходящий вид кредита.

- Если вы хотите приобрести жилье, то воспользуйтесь ипотекой, в случае автомобиля - автокредитом, во всех остальных случаях - либо кредитной картой, либо кредитом наличными, - комментирует Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу ПАО «Промсвязьбанк». - Последний вариант целесообразно использовать в самом крайнем случае, поскольку данная форма заимствований имеет самую высокую стоимость.

Правило № 2

«Не переусердствуйте»

Перед тем как брать кредит, оцените комфортный уровень долговой нагрузки. Таковым обычно считается 20 - 25% от доходов. А критический уровень составляет 40%. Банки могут выдать и больше, но лучше полагаться на собственные ощущения, чем на усредненные показатели.

- Выше 40% от доходов наращивать долговую нагрузку не только нецелесообразно, но и опасно, - предупреждает Андрей Бархота. - Вы можете ужесточить правила оценки для себя и вычитать из месячного дохода обязательные платежи, например, «коммуналку». Кроме того, можно представить ситуацию, при которой на выплату кредитов у человека уходит всего 15% дохода, тогда как 25% уходит на погашение долга соседу, а еще 20% дохода направляется в адрес тещи, поспособствовавшей покупке шкафа-купе 6 месяцев назад. В этом случае мы также можем говорить о высоком уровне долговой нагрузки, повышать которую нежелательно.

Правило № 3

«Будьте немного пессимистом»

Мы склонны верить в лучшее, поэтому при оформлении кредита часто думаем, что сохраним тот же уровень доходов или даже сможем повысить его. Тем не менее в жизни случается всякое. Не стоит полагаться на авось, занимая крупную сумму в банке.

- Если планируете взять кредит и рассчитываете ежемесячные платежи, оценивайте свое финансовое положение консервативно: не факт, что у вас вырастет доход в ближайшие 3 года. Вполне возможно, что форс-мажорные обстоятельства потребуют от вас чрезвычайных расходов, - говорит Андрей Бархота.

Банкиры называют такие виртуальные сценарии стресс-тестами. Чтобы понять, как вы себя будете чувствовать, проведите ментальный эксперимент. Подумайте, сможете ли справиться со своими обязательства в случае, если ваши доходы упадут на треть или даже вдвое.

Правило № 4

«Берите кредит в зарплатном банке»

Кредиты предлагают многие банки. Конкуренция на рынке высокая. Узнав средний размер ставок, для начала лучше обратитесь в тот банк, через который вам перечисляют зарплату. Как правило, его предложение будет наиболее выгодным.

- Это связано с тем, что банк видит ваше платежное поведение, и вы для него являетесь более понятным клиентом, чем индивидуум с улицы, - поясняет Андрей Бархота.

Кроме того, в этом случае снижается риск просрочить платеж. Можно настроить выплаты по кредиту таким образом, чтобы нужная сумма автоматически снималась с зарплатного счета.

Правило № 5

«Не допускайте просрочек»

Платежная дисциплина - краеугольный камень всех финансовых операций. Взаимоотношения заемщиков и банков строятся на доверии. При возникновении просрочек у клиента портится кредитная история. И тогда следующий кредит вы получите на менее привлекательных условиях.

Правило № 6

«Пользуйтесь льготным периодом»

Если сумма нужна небольшая, вместо потребительского кредита лучше воспользоваться кредитной картой. По сути, это запасной кошелек. Его можно открывать при необходимости. Если вернуть деньги в течение льготного периода (у некоторых банков он уже достигает 100 - 120 дней), то проценты по займу платить не придется. Таким образом можно минимизировать стоимость заимствований.

- Самое главное - никогда не берите микрозаем, поскольку он обойдется вам в 365% годовых, - предупреждает Андрей Бархота.

Правило № 7

«Создайте резервный фонд»

Это фундамент семейных финансов. Подушка безопасности должна быть всегда. Даже если у вас несколько кредитов, не стоит пытаться отдать их досрочно любыми возможными способами. Разумнее соблюдать баланс между сбережениями и долгами.

- При росте кредитной нагрузки при полном отсутствии сбережений в прошлом и настоящем кредитное здоровье индивидуума автоматически ухудшается, - говорит Андрей Бархота.

Поддерживать объем заначки нужно на уровне 3 - 6 месячных доходов семьи. Это позволит быть уверенным в том, что вы сможете выполнить свои финансовые обязательства и сохранить комфортный для себя уровень жизни даже в случае непредвиденного снижения доходов.