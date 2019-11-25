«Безналичный мир»: Почему уже невыгодно платить наличными? И насколько это безопасно

Что нас ждет в будущем? Когда произойдет полный отказ от наличных? И чем это безопаснее и выгоднее для нас? Давайте разберемся.

КОГДА ИСЧЕЗНУТ МОНЕТЫ И КУПЮРЫ

- Я не знаю, когда исчезнут наличные, но мы видим, что безналичное общество - это уже практически реальность во многих странах, - пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи. - Сейчас безналичные платежи предоставляют больше удобства, больше безопасности. А наличными люди пользуются из-за недоверия к финансовым институтам.

По словам экспертов, по доле проникновения безналичных платежей мы почти достигли уровня развитых стран. Темпы роста - самые высокие в мире.

- Популярность безналичных средств оплаты продолжает набирать обороты. В ближайшие годы мы увидим, по всей видимости, продолжение этого процесса, однако он будет проходить умеренными темпами. Полагаю, что полного вытеснения наличной формы оплаты не произойдет, - говорит Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ банка.

Причин может быть несколько. Во-первых, это консерватизм старшего поколения. Во-вторых, неформальный сектор экономики, где наличные используются для ухода от налогов. Тем не менее для большинства населения пользоваться картами и смартфонами для оплаты товаров и услуг, как правило, удобнее, безопаснее и выгоднее. К этому в том числе подталкивает развитие инфраструктуры. Банковские терминалы сейчас есть почти везде.

- Сегодня использование зарплатной карты в качестве основного инструмента для платежей и переводов стало крайне удобным, безопасным и выгодным, - объясняет Андрей Бархота. Технология оплаты в одно касание в пределах определенных сумм покупки зарекомендовала себя с лучшей стороны, поскольку предполагает высокую скорость транзакции и отсутствие необходимости ввода ПИН-кода. Если у вас похитили бумажник с наличными деньгами, вернуть утраченные средства будет крайне проблематично, а в случае утраты карты вы сможете ее оперативно заблокировать и выпустить новую, минимизируя риски несанкционированного использования ваших денежных средств.

При этом оплата картой онлайн-покупок тоже достаточно безопасна. Для этого нужно лишь соблюдать определенные правила. Во-первых, не оставлять данные о ней на незнакомых сайтах. При оплате в интернете лучше пользоваться виртуальной картой, на которой будет лежать лишь нужная для покупки сумма. Во-вторых, нельзя никому сообщать ПИН-код, последние три цифры, написанные на обороте карты, а также информацию из СМС-сообщений, приходящих от банка. При соблюдении этих условий безналичные операции почти полностью безопасны. Как подсчитали в ЦБ, 97% случаев хищения денежных средств со счетов физлиц приходится на социальную инженерию. То есть когда мошенники обманным путем выманивают нужную информацию у самих граждан.

НАМ ПЛАТЯТ ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ

Расплачиваться картами стало не только быстро, но и выгодно, нежели наличными. Кешбэк, накопление миль и прочие бонусы стимулируют россиян чаще использовать безналичные расчеты.

- Программы лояльности, развиваемые банками, являются главным драйвером роста транзакционной активности клиентов, - подтверждает Андрей Бархота. - Наиболее популярны модели, предполагающие накопление баллов, которые позднее можно конвертировать в скидки от партнеров, мили для авиаперелетов или в кешбэк, который клиент получает в конце месяца.

Кроме того, еще один важный плюс безналичной оплаты - не нужно хранить чеки. Доказать, что вы совершали операцию, можно с помощью выписки со счета. А если постоянно расплачиваться пластиком, то банк за вас сформирует аналитический отчет, куда вы потратили деньги. И это первый шаг к грамотному управлению собственными финансами.

НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫЙ ПРОДУКТ - СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ ВЫГОД ДЛЯ КЛИЕНТА

Программы лояльности разных банков сильно отличаются. Кто-то предлагает большие скидки на АЗС, кто-то - меньший процент, но на все виды товаров и услуг, а третий - предлагает двойное начисление миль. Как определить, что выгоднее?

- Это во многом зависит от структуры потребления пользователя, - говорит Андрей Бархота. - К примеру, нередко повышенный кешбэк относится лишь к определенной категории транзакций.

То есть если вы часто ездите на машине, то берите скидку на топливо. А если часто ходите по ресторанам - пригодится кешбэк в организациях общественного питания. Ну а если вы любите путешествовать, то выгоднее будет копить мили, которые можно потратить и на перелеты, и на бронь гостиниц. Но обычно мы делаем и то, и другое, и третье. Как определить наиболее выгодный продукт в таком случае?

- Тогда целесообразно отдать предпочтение программам лояльности, предполагающим максимальный фиксированный уровень кешбэка, распространяющийся на все категории транзакций, - говорит Андрей Бархота. - А наиболее прогрессивный продукт, присутствующий сегодня на рынке, предполагает сочетание всех возможных выгод для клиента: начисление процентов на остаток по карте, кешбэк, в том числе акционные программы для отдельных партнеров, а также бескомиссионные платежи и переводы на счета других банков.