Кибербезопасность: Как не стать жертвой финансовых мошенников?

«Здравствуйте, я из службы безопасности банка N…» Такой звонок, наверное, получали многие банковские клиенты. Суть обмана - мошенники пытаются напугать ничего не подозревающих граждан, а потом выманить у них данные их банковской карты. «Комсомолка» подготовила простые рекомендации, которые позволят противостоять нажиму любых финансовых преступников.

БОЛЬШЕ БЕЗНАЛА - БОЛЬШЕ ОНЛАЙН-ЖУЛИКОВ?

Технологии развиваются. Большинство россиян уже привыкли пользоваться картой и расплачиваться безналичными деньгами в интернете. Но чем более высокой становится доля электронных платежей, тем больше в онлайн-сфере становится мошенников.

- Если раньше они использовали банальный скотч для того, чтобы деньги, выданные в исправном банкомате, не достались владельцу, то сейчас распространены фишинговые и вирус-атаки по электронной почте и СМС, а также многочисленные схемы развода по телефону. Последний наиболее известен как социальная инженерия - метод получения необходимой информации, основанный на психологии людей, - говорит Мария Морозова, главный аналитик ПСБ банка.

Суть обмана проста. Мошенники звонят и представляются сотрудником службы безопасности вашего банка. Говорят, что выявили подозрительную операцию по вашей банковской карте. Когда вы отвечаете, что точно никому никаких денег не переводили, начинается второй акт пьесы. Мошенник убеждает вас, что нужно как можно скорее отменить операцию, для чего необходимо продиктовать присланный на ваш телефон СМС-код. Но если его назвать, с вашей карты спишутся все деньги..

- Ни одна организация, а тем более банк, не вправе требовать ПИН-код или код, который был направлен вам по СМС для подтверждения операции. Если такую информацию запросили - это точно мошенники, - говорит Мария Морозова. - Один из способов противостоять им - в любой, даже в самой экстренной ситуации перезванивать в банк самому. Номер телефона указан на карте банка или на его официальном сайте.

КСТАТИ

Пять признаков фальшивого звонка

- Звонок в неудобное время - например, в пятницу вечером или утром выходного дня, когда бдительность человека притуплена и он наиболее уязвим и максимально расслаблен.

- Создание ситуации с нехваткой времени - например, просят произвести действия по карте здесь и сейчас, иначе деньги пропадут навсегда и банк не сможет их вернуть.

- Человек на том конце провода всячески давит на то, что действует исключительно в ваших интересах и спасает ваши деньги.

- Насторожить также может неправильная речь и шумы на фоне, владение не до конца верной информацией про вас и ваши продукты в банке.

- Звонок с другого номера, отличного от официального номера банка. Хотя сейчас мошенники научились подделывать даже такие номера, так что будьте предельно аккуратны.

ХРАНИТЬ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ - НАДЕЖНЕЕ И ВЫГОДНЕЕ

Чем чаще появляются истории об обманутых владельцах банковских карт, тем больше людей начинают панически бояться хранить деньги на «пластике». Мол, лучше сниму все деньги и буду хранить наличными дома - так безопаснее. Эксперты считают, что это не самая рациональная реакция.

Во-первых, тем самым мы сами себя лишаем дополнительных удобств и возможностей, которые дает банковская карта. По ней можно покупать товары и услуги онлайн, расплачиваться в магазинах, переводить деньги друзьям и родственникам, оплачивать кредиты.

- На самом деле при грамотном использовании карты и соблюдении несложных правил информационной и цифровой защиты держать денежные средства в банке более безопасно, чем использовать наличность, - считает Мария Морозова.

Большие суммы денег эксперт предлагает расположить, например, на накопительном счете. С такого счета вы в любое время можете снять или переложить необходимую часть средств под покупки и оплату услуг на вашу пластиковую карту.

- Если вы потеряли банковскую карту, ее можно заблокировать и перевыпустить новую. При этом все деньги, которые были на потерянной карте, будут доступны и на новой. С наличными, согласитесь, такой фокус не пройдет.

Во-вторых, отказ от использования карты - это упущенная прибыль. Многие банки и магазины дают различные бонусы и скидки при совершении операций и оплате покупок онлайн.

СОВЕТЫ «КП»

Три способа обезопасить безналичные накопления

- Откройте виртуальную карту, если такую возможность предлагает ваш банк. Переводите туда нужную под конкретную покупку сумму и совершаете покупку в интернете. В итоге никто не сможет узнать данные вашей реальной карты и, соответственно, не сможет ими воспользоваться.

- Подключите СМС-оповещение. Если вы вдруг увидите, что с вашей карты несанкционированно списались деньги, то сможете тут же заблокировать ее и не допустить дальнейших потерь, а также оперативно связаться с банком. Чем раньше вы сообщите в банк о незаконных операциях, тем выше шанс, что деньги удастся вернуть.

- Установите лимиты на совершение операций. Это быстро и просто можно сделать в мобильном приложении. Лимиты помогут обезопасить вас от несанкционированного списания крупных сумм и вовремя пресечь намерения мошенников. А если вам самим потребуется более крупная сумма, можно единоразово увеличить лимит, а потом снова его опустить до безопасного уровня.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ АТАКАМ

Технологии защиты наших персональных данных постоянно совершенствуются. Банки повышают уровень защиты средств клиентов. Например, вводят новые способы идентификации пользователя, отслеживают возможные несанкционированные действия по карте и самостоятельно блокируют подозрительные операции. Но зачастую происходит так, что клиент сам передает жуликам все необходимые данные.

- Главной угрозой информационной безопасности остается социальная инженерия, - говорит Мария Морозова. - Мошенники тонко играют на чувствах человека, применяя психологические методы воздействия. И если сейчас многие стали относиться к звонкам «службы безопасности» или «сотрудников колл-центра» скептически и не ведутся на подобного рода махинации, это не означает, что мошенники не будут придумывать все новые и новые способы обмана и инструменты кражи денег.

По мнению эксперта, поскольку ставки по депозитам будут и дальше снижаться, то многие клиенты захотят найти альтернативные, более доходные варианты вложения своих средств. И попадут в уже расставленные мошенниками сети.

- Можно предположить, что мошенники возьмут на раскрутку тему с высокорискованными и в большинстве своем ненадежными финансовыми инструментами, - считает Мария Морозова. - Под видом сотрудников финансовой организации будут предлагать на выгодных условиях открыть счета, вложиться в высокодоходные, но при этом рисковые и сомнительные компании, или же перевести все свои сбережения в криптовалюту.

Как считает аналитик, в погоне за высокими процентами граждане могут потерять бдительность, а вместе с ней и все свои накопления.

КСТАТИ

Как соблюдать цифровую безопасность

Это простые правила поведения в интернете, которые помогут обезопасить пользователя от несанкционированного использования его персональных данных и всяческих информационных атак.

- Регулярно меняйте пароль от социальных сетей и банковских приложений.

- Не заходите в онлайн-банк с чужого компьютера. А если зашли, то не забудьте разлогиниться и почистить кэш.

- Не переходите по подозрительным ссылкам, которые вам прислали неизвестные люди по почте или СМС.

- Не публикуйте персональную информацию о себе и своих близких в открытом доступе. Особенно это касается социальных сетей: неизвестно, кто может просматривать посты и фотографии, которые вы выложили, и как в дальнейшем эти данные будут использоваться.

- Не размещайте в Сети фотографии банковской карты (особенно оборотной стороны, где обозначен трехзначный CVV-код). Возможно, этот совет звучит очевидно, но, как ни странно, многие люди делают это.