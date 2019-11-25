2019-11-25T12:39:58+03:00
Происшествия

В Подмосковье разбили машину бывшего участника шоу Дом-2

На ночь парень оставил "Кадиллак Эскалейд" во дворе, а утром обнаружил дырку в крыше
Наталия ЕРОШКИНА
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Арсений Ефименков пришёл на проект Дом-2 в 2015 году.Арсений Ефименков пришёл на проект Дом-2 в 2015 году.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Все произошло во дворе дома, где проживает Арсений Ефименков. Многоэтажка находится в поселке Большие Вяземы. Вечером Арсений как всегда оставил свой внедорожник под окнами и пошел домой. Утром, выйдя во двор, молодой человек обнаружил около своего автомобиля осколки стекла. Осмотрев автомобиль, Арсений увидел зияющую дыру в крыше на том месте, где раньше был люк.

— Я даже не знаю, кто это мог сделать, потому что ничего не видел, может кто-то кинул что-то с балкона. Может специально, а может что-то упало случайно. Я написал заявление в полицию, чтобы страховая выплатила компенсацию, сумму ущерба ещё не определили, — рассказал Арсений kp.ru.

32-летний Арсений Ефименков пришёл на проект Дом-2 3 июля 2015 года к Анне Беляковой, уже через несколько дней после его появления в шоу девушка приняла его ухаживания, и молодые люди объявили себя парой. Арсений и Анна сходились и расходились, но Арсений не выдержал накала страстей и покинул Дом-2. Он не захотел продолжать отношения с Анной и ушёл к своей невесте за "периметром".

ИСТОЧНИК KP.RU

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