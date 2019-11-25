В Подмосковье разбили машину бывшего участника шоу Дом-2

Все произошло во дворе дома, где проживает Арсений Ефименков. Многоэтажка находится в поселке Большие Вяземы. Вечером Арсений как всегда оставил свой внедорожник под окнами и пошел домой. Утром, выйдя во двор, молодой человек обнаружил около своего автомобиля осколки стекла. Осмотрев автомобиль, Арсений увидел зияющую дыру в крыше на том месте, где раньше был люк.

— Я даже не знаю, кто это мог сделать, потому что ничего не видел, может кто-то кинул что-то с балкона. Может специально, а может что-то упало случайно. Я написал заявление в полицию, чтобы страховая выплатила компенсацию, сумму ущерба ещё не определили, — рассказал Арсений kp.ru.

32-летний Арсений Ефименков пришёл на проект Дом-2 3 июля 2015 года к Анне Беляковой, уже через несколько дней после его появления в шоу девушка приняла его ухаживания, и молодые люди объявили себя парой. Арсений и Анна сходились и расходились, но Арсений не выдержал накала страстей и покинул Дом-2. Он не захотел продолжать отношения с Анной и ушёл к своей невесте за "периметром".