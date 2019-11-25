Ксения Собчак разочаровалась в либералах и хочет, чтобы ее любили

На онлайн-платформе Premier вышел второй выпуск шоу «Хейт-ток», в котором известные личности оказываются под перекрестным огнем хейтеров — то есть тех, кто их терпеть не может. Обычно хейтеры строчат гадости в комментариях в аккаунтах звезд, а тут они наконец-то могут сказать все в лицо объекту ненависти. Правда, собственные физиономии прячут под масками — снимают их только самые смелые. Ксения сама кого хочешь захейтит и без внутренних сомнений согласилась прийти в программу. Мы публикуем интересные выдержки из ее высказываний.

О толстых людях

«Я имею право не любить толстых людей. Я сделаю все, чтобы у моего сына не было таких проблем, поэтому он ходит четыре раза в неделю в спортзал и вообще не ест сладкого».

О маленькой груди

«Многие скажут: «Вот Собчак позорится без сисек!». А мне так ужасно нравится. Нет ничего красивее, чем маленькая грудь. Силиконовая грудь - это ужасно. Я считаю, что маленькая красивая грудь - это прекрасно, и очень горжусь тем, как я выгляжу, и никогда не поменяю это. Вот поверьте, десятку на операцию по увеличению груди ($10 000 - Ред.) я б точно могла накопить».

О журналистике

«Я никому ничего не навязываю: нравится смотреть мои программы — смотрите, не нравится — переключите, есть много других интересных людей. Я занимаюсь тем, что мне нравится, я люблю и умею много работать. Доказывать кому-то что я хороший журналист я точно не собираюсь. Я делаю проекты, вижу цифры, вижу интерес, я благодарна зрителям. Я прихожу каждый раз в некомфортную среду: сначала на «Дождь» - и делаю самую рейтинговую программу там, потом на Youtube, и очевидно запаздываю, потому что на этой площадке уже есть свои герои, но тем не менее сейчас у моих выпусков всегда миллионы просмотров. У меня меньше чем за один сезон уже миллион подписчиков, и я очень этим горжусь».

О венчании с Богомоловым

«Самый му***кий вопрос, когда ты посмотрел какой-то фильм и идешь к режиссеру спросить «А что вы имели в виду?». День нашей свадьбы был представлением, которое мы делали для самих себя, получая удовольствие. Я не думала о чувствах верующих людей, я думала о своих чувствах. Был день, который был сделан так, как был сделан. Это законченное произведение искусства».

Про либералов

«Я поняла, что была наивна, мне казалось, что мы не живем в черно-белом мире. У меня в мире есть оттенки, люди с разным мнением. Я не люблю категоризаций. А у нас либо единороссы, либо либералы. Оказалось, что люди живут этими группами. Если ты не с нами, ты против нас. И это мое человеческое разочарование».

О цели жизни

«Мною движет любопытство. Вы правы, когда говорите, что я занимаюсь и тем, и этим. Моя цель — прожить годы, которые мне даны, интересно. Мне интересно проживать 110 жизней одновременно, где я была и политиком, и журналистом, и человеком, увлекающимся модой. И это все я, Ксения Собчак, и в этом нет никакого противоречия».

Заключительное слово

«Сколько бы я ни выпендривалась, главное, чего я хочу - это любовь. Я очень хочу любви, и не всегда ее получаю, иногда отчаиваюсь, иногда думаю: «Ну почему со мной как с антисемитизмом? Вот какой-то человек тебя не любит, как не любят евреев, и не может объяснить, почему». И все мои рациональные аргументы не достигнут этой цели, если вы думаете про себя: «она лицемерная сука». Я не смогу вас переубедить, а, если честно, мне этого очень бы хотелось».