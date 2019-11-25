Новая теплоэлектростанция заработала на Сахалине

Историческое событие ознаменовало начало рабочей недели на самом большом острове России – на Сахалине. 25 ноября заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель совета директоров ПАО «РусГидро» Юрий Трутнев и председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов запустили в работу Сахалинскую ГРЭС-2. Новая теплоэлектростанция мощностью 120 МВт обеспечит надежное энергоснабжение острова, изолированного от остальной энергосистемы страны.

Момент торжественного запуска. Фото: предоставлены РусГидро

Новую ТЭС для острова компания «РусГидро» возвела в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Это уже третий объект, построенный по поручению Президента после Благовещенской ТЭЦ и первой очереди Якутской ГРЭС-2. В 2020 году в работу будет запущена еще одна новая современная ТЭЦ в Советской Гавани.

Новая ГРЭС-2 заработала​​​​​​​. Фото: предоставлены РусГидро

Необходимость строительства новой теплоэлектростанции на Сахалине назрела давно. Большая часть электроэнергии в островной энергосистеме генерируются двумя электростанциями, одна из которых была построена в 1965 году. На сегодняшний день износ этой станции достиг критического значения, от чего ее мощность снизилась с 315 МВт до 84 МВт.

Электрическая мощность Сахалинской ГРЭС-2 – 120 МВт. По оценке экспертов, это треть электрической энергии, потребляемой на всем Сахалине.

Николай Шульгинов, Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко торжественно запустили новую теплоэлектростанцию. Фото: предоставлены РусГидро

Как отметил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, новая электростанция обеспечит надежное энергоснабжение Сахалина, создаст резерв мощности и условия для развития новых промышленных проектов и социальной сферы острова.

«Постараемся этими возможностями воспользоваться, привлечь новые инвестиции на Сахалин, чтобы он развивался», — отметил Юрий Трутнев.

Делегация осматривает теплоэлектростанцию изнутри. Фото: предоставлены РусГидро

- Сахалинская ГРЭС-2 – это современная пылеугольная электростанция, построенная с применением новых технологий и технических решений, которые позволили снизить расход топлива в полтора раза по сравнению с показателями старой ГРЭС, - сказал после торжественного пуска станции председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

«Станция, построена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к самым современным объектам электроэнергетики, имеет высокую экологичность, сейсмоустойчивость и обеспеченность новыми технологиями», - отметил Николай Шульгинов.

На станцию приехали работать молодые специалисты. Фото: предоставлены РусГидро

Действительно, создание Сахалинской ГРЭС-2, как и многих проектов в области ТЭК на Сахалине, сопровождала необходимость внедрения массы уникальных строительных решений. Так, станция имеет наивысшую степень сейсмоустойчивости и может выдержать 9-бальное землетрясение. Для этого пришлось увеличить прочность металлоконструкций, залить в разы больше бетона, усилить фундаменты и провести множество других работ. Особое внимание уделили вопросам экологической безопасности. На ТЭС установлена не имеющая аналогов в России «сухая» градирня высотой 65 метров, позволяющая вырабатываемый пар обращать обратно в воду и использовать неоднократно, исключая обычные для простых градирен потери воды. Несмотря на применение в качестве энергоносителя твердого топлива в виде бурого и каменного угля, выбросы в атмосферу вредных веществ сведены к минимуму. Уникальная очистка выбрасываемого в атмосферу дыма с помощью электрофильтров на 99,6% удаляет из него вредные частицы. Надо отметить, что все основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 российского производства, включая ультрасовременные паровые турбины, генераторы, котлоагрегаты.

Фото: предоставлены РусГидро

Важность строительства и ввода в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 отметил и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который также присутствовал на церемонии открытия.

- Мы сможем активнее расширять производственный сектор, реализовывать новые инвестиционные проекты, заниматься модернизацией жилищно-коммунальной сферы, решать многие другие вопросы. Одну важную задачу мы решили. Впереди есть еще одна: завершить работы по модернизации энергосетевой инфраструктуры, – сказал глава области.

Для этого в регионе разработана Программа обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса (ПОУРЭК) Сахалинской области, для реализации которой сейчас определяются источники финансирования, а в следующем году в региональном правительстве планируют приступить к ее реализации.

- Экономика Сахалинской области развивается, о чем свидетельствует рост потребления электроэнергии с начала года на 3%. Соответственно должна развиваться и электроэнергетика. Мы будем работать в этом направлении вместе с областью и советом директоров ПАО «РусГидро» , - отметил Николай Шульгинов.

Напомним, строительство Сахалинской ГРЭС-2 началось в 2015 году практически «в чистом поле». Место под новую ТЭС выбрали рядом с небольшим селом Ильинское на западном побережье острова, вдоль которого сосредоточена добыча угля карьерным способом, чтобы с юга уголь мог поставляться по железной дороге, а с севера автомашинами, обеспечивая бесперебойную работу станции. Строительство станции не только дало толчок для развития всей островной экономики, но и подарило новую жизнь небольшому селу. Специально для проживания 400 работников ГРЭС-2 на территории села за несколько лет построили более 30 тысяч кв метров жилья. Создается вся необходимая социальная инфраструктура. В область приехали несколько десятков молодых специалистов из различных энергетических вузов страны. К слову, со старой ГРЭС, которую в скором времени выведут из эксплуатации, 250 работников из 290 выйдут на работу на новую ТЭС.

Панораманый вид на новую ГРЭС-2. Фото: предоставлены РусГидро

В дальнейших планах РусГидро - реализация до 2026 года еще четырех крупных инвестпроектов в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики – строительство Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС 2 и модернизация Владивостокской ТЭЦ-2.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745965" frameborder="0"></iframe> Запуск ГРЭС-2.

Справка «КП»:

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и Республике Армения. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,8 ГВт.

РусГидро обеспечивает три четверти выработки электроэнергии Дальнего Востока, являясь основным источником энергоснабжения в ДФО. Компания осуществляет передачу электрической и тепловой энергии (РусГидро принадлежит более 104 тыс. км электрических и 4 тыс. км тепловых сетей), а также ее сбыт конечным потребителям. Активы компании в регионе включают 339 объектов генерации и 225 котельных. Их электрическая мощность более 14 ГВт, тепловая – 18,9 тыс. Гкал/ч.