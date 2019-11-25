Антон Шипулин: Биатлон - это всегда надежда. Хоть у нас и не лучшие времена

«Первый день был очень непростым»

- Антон, в вашей жизни произошел переворот, как порой бывает в биатлоне на последнем рубеже. Но как вы себя почувствовали когда вы попали в Госдуму? Как на лыжне, как на стрельбище, или как на штрафном кругу?

- Когда ты попадаешь в новую обстановку, когда тебе ничего не знакомо, когда тебе незнакомы те люди, с которыми- тебе предстоит в будущем работать, ты, конечно, испытываешь какой-то стресс. Я помню, тот первый день был для меня очень непростым. Тем не менее, я очень быстро адаптировался. Прошло буквально 2-3 дня, и я уже со многими познакомился, освоился, начал понимать, что к чему.

- Антон, даже сами политики, которые этим занимаются много лет, они все равно не до конца все понимают.

- Это то же самое, что политика сейчас поставить на лыжи, дать винтовку и он себя будет чувствовать некомфортно, поэтому это совершенно нормально и говорить об обратном было бы неправильно и нечестно.

- Мы посчитали, сейчас в Думе находится 17 спортсменов известных. Биатлонистов больше всего, получается. Вас трое.

- Это еще раз подчеркивает, что биатлон – это великий вид спорта.

- Владимир Драчев и Сергей Чепиков – они как-то помогли, поддержали? Или здесь уже другие законы действуют?

- С Чепиковым и Драчевым я разговаривал когда у меня только-только началась предвыборная кампания, когда я только начал понимать, что пойду именно по этому пути. Конечно, у меня было очень много вопросов и на многие из них они ответили. Но я привык к тому, что я все должен пропустить через себя. Все ошибки, которые я совершал в спорте, я пропускал через себя. Как говорится, дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих. Вот я, наверное, из первой категории.

- Вы сейчас пересекаетесь с ними, общаетесь?

- Конечно.

- Вы в одном комитете?

- Нет, но часто видимся: каждый день на пленарных заседаниях. С Сергеем Владимировичем Чепиковым также работали в комитете по спорту, но буквально на днях он решил перейти в комитет по транспорту. На мой вопрос, почему он так сделал, он сказал: “Все очень просто -- мы с тобой из Свердловской области, мы оба представляем один регион, мы оба биатлонисты, поэтому не будем дублировать наши полномочия”.

Знаменитый спортсмен накануне открытия зимнего сезона побывал в гостях у "Комсомолки"Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Лыжи раздарил, ружья раздал»

- Антон, вы зачехлили лыжи? Где они?

- Почти все раздарил еще в прошлом году. У меня было около трех чехлов лыж и осталось где-то пять-шесть пар, по-моему. У нас в округе уже наступила зима, я снова поеду к избирателям, и уже там пообещал как раз около пяти пар [подарить].

- А кому-то персонально или в спортшколам?

- Кому-то лично, какие-то в спортшколы. Где-то свои лыжи, где-то мы пообещали лыжи из моего благотворительного фонда, которому 19 ноября исполнилось 9 лет. Мы очень много перекрываем заявок именно по спортивному инвентарю для детей, которые в этом нуждаются.

- Мы брали интервью у олимпийской чемпионки по велоспорту Ольги Слюсаревой, которая недавно стала мэром города Тулы. Она спорт не бросает, у нее дома 18 велосипедов...И четверо детей! А у вас всего шесть пар осталось... А было сколько было?

- Было около 30 пар.

Антон Шипулин в прямом эфиреФото: Михаил ФРОЛОВ

- Так много! И где вы их хранили?

- Какие-то хранил у родителей, какие-то в гараже, какие-то в квартире. Потому что есть лыжи первой необходимости, когда надо выезжать на тренировки, когда мы приезжали между сборами домой, удобнее было взять из квартиры и поехать на тренировку. А какие-то лыжи, которые уже предназначались для кубков мира, они хранились или в гараже, или уже в Европе.

- А винтовку приходится сдавать, если ты уже не действующий спортсмен?

-У меня был вариант, чтобы оставить винтовку себе, и мы разговаривали на эту тему с президентом федерации Свердловской области. Но я категорически сказал, что мне это не нужно. У меня была хорошая винтовка, я бы сказал, что лучшая винтовка в Свердловской области. С одной стороны, хотелось оставить ее себе, но будет лучше, если мои винтовки (на самом деле их две было) использовали бы спортсмены, и они приносили бы им хорошие эмоции и результат. Сейчас, я знаю, что одна из них у Мироновой Светланы, а где находится вторая винтовка, не могу сказать. Но уверен, что она приносит пользу спортсменам.

- То есть, мужская винтовка подходит и женщине?

- Винтовки одинаковые, а сам приклад, который из дерева, он, конечно, меняется. Он более индивидуален, каждый миллиметр выбирается под спортсмена. Последние две ложи мне делала как раз Альбина Ахатова.

(Олимпийская чемпионка Турина-2006, призер трех Олимпиад — Авт.).

- Сама?

- Сама. Я приезжал к ней, а она приезжала ко мне на сборы в Тюмень. У нее там была мастерская, потом я к ней на доработку приезжал. Конечно, первый раз было удивительно это видеть, когда женщина со стамеской или еще с какими-то инструментами занимается винтовкой. Но это ее хобби, ей это нравится, и видно, что человек любит свое дело. А это самое главное, наверное, в любом виде деятельности.

«Мой округ — 49% Свердловской области»

- Мы посмотрели ваш график, у вас все так забито… То вы открываете какие-то спортивные школы в Екатеринбурге…

- Спортивные площадки.

- А на биатлон время поболеть остается? Болеть будем?

- Сейчас начнутся Кубки мира, посмотрим. У меня очень большой дефицит времени. После предвыборной кампании я не бросил своих избирателей. Когда начинается региональная неделя, все время трачу на избирателей, любую свободную минуту в выходной — на семью. В субботу вылетаю в Екатеринбург, в воскресенье побуду с семьей, а с понедельника по пятницу я буду работать в округе с избирателями. Мой округ — Серовский одномандатный избирательный округ — очень непростой. В нем 21 муниципалитет! Это 49% всей Свердловской области. И расстояния очень большие. До самой дальней точки, до Пелыма, мне ехать только на машине около шести часов. До ближайшей точки – около двух часов.

Фото на память с журналистами "Комсомолки"Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Знаменитый боксер Костя Цзю родом из города Серова. Вы с ним виделись, разговаривали?

- В рамках предвыборной кампании мы с ним не встречались, мы до этого еще с ним виделись всего один или два раза. В Серове и в Серовском округе очень трепетно к нему относятся. Костя Цзю дал новый виток развития своему виду спорта, и очень много молодежи предпочитает, к сожалению или к счастью, не лыжи, а вот как раз бокс. Это говорит о том, что он оставил после себя огромный след. Я считаю правильным, когда спортсмены мотивируют молодежь идти в зал или вставать на лыжи, а не заниматься какими-то пагубными вещами.

«Биатлон — это всегда надежда» или “Надо менять нашу систему подготовки”

- Антон, вы согласны, что интерес к биатлону падает?

- Этот вопрос лучше задавать болельщикам, которые смотрят. Мне приходило очень много сообщений, что действительно сейчас интерес к биатлону падает. И это естественно, когда нет хороших результатов у сборной России. Люди ждут, но им надоедает это делать. У нас ведь как: многие болеют за нашу страну и хотят, чтобы только наши спортсмены выигрывали. Если этого не происходит, то, конечно, интерес иногда пропадает. Но биатлон – это не лыжные гонки, он намного интереснее! В нашем виде спорта часто бывают моменты, когда все меняется (и даже иногда кардинально) буквально на последнем рубеже или на даже на финише. И в этом, наверное, заключается самый главный азарт в биатлоне, который можно смотреть постоянно. Ты можешь догадываться, что наши спортсмены сегодня не самые сильные, но зато им повезет больше на стрельбище, и они на последнем круге поедут в лидирующих позициях. Для меня биатлон – это всегда надежда. В прошлом году я смотрел очень много гонок и всегда с надеждой, что сегодня наши ребята выиграют, займут призовые места. Особенно интересно смотреть контактные гонки – или эстафету, или масс-старт, или пасьют… Я всегда переживаю и болею за наших ребят и девчат.

- Но у вас есть надежда? Вроде и девочки интересные появились, и парни… но чего не хватает-то нам. Шипулина?

- Знаете, у нас сейчас идет очень непростой период в биатлоне — идет большая смена поколений. Мы все помним нашу сильную женскую сборную России, когда бежала Зайцева, Пылева, Ахатова, Богалий. Все знали, если этот состав приезжал на Олимпиаду или на чемпионат мира, то, как минимум, в призах они будут. Как раз, когда я заходил в биатлон, у нас была очень сильная мужская команда: Черезов, Чудов, Устюгов, Ярошенко, Круглов – они очень много завоевывали золотых медалей, призовых мест. Сейчас наш состав сильно изменился. Молодые ребята должны почувствовать в себе силы, уверенность. Думаю, что в ближайшее время они начнут показывать результат. Не бывает такого, что прямо некому себя проявить. Все равно мы, как болельщики, выбираем для себя спортсменов, которые нам импонируют, которые могут представлять нашу страну и которые могут добиваться хороших результатов. Да, может, они не очень хорошо стреляют, но мы постоянно питаем надежду, что вот сегодня, если он стрельнет, точно не подведет и заедет в призовые места. Я надеюсь, что это будет скоро! Но, откровенно говоря, сейчас наша биатлонная команда переживает не самые лучшие времена.

Александр Гамов: ну как прошел эфир?Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Но что, физики им не хватает или психологии?

- Я думаю, психологии. Я в прошлом году ездил на чемпионат мира, общался с нашими ребятами и видел, что наша команда, к сожалению, уже не та — нет той единой команды. Может, я говорю лишнее, но тем не менее. Сейчас нет такого, что и тренеры, и спортсмены, и руководство, как одна большая семья. Все в разные стороны.

- Руководство чего? Федерации?

- Да, федерация – союз биатлонистов России. Если брать по отдельности, и спортсмены, и тренеры, и руководство хотят результатов и готовы делать многое для того, чтобы их добиваться. Но связующего звена им сильно не хватает. Я даже сейчас, общаясь с ребятами по телефону, или при личной встрече, всегда задаю вопрос : «Как у вас внутри команды?» На что получаю ответ: «Не так, как раньше». Вот когда я только заходил в команду, когда вот с такими матерыми спортсменами тренировался, тогда была команда, которая была единой, каждый отвечал за своего сокомандника. Для меня всегда примером был Иван Черезов, он меня многому научил, и мы до сих пор очень хорошо с ним дружим. Вот те вечера свободные, которые мы проводили в той старой команд, мы собирались все в одной комнате, мы играли в карты,ходили в баню все вместе, мы общались с тренерами. Сейчас такого, к сожалению, нет. И это, может быть, большая потеря для нашего нынешнего биатлона.

- А в других командах, зарубежных, тоже такие взаимоотношения?

- Мы все видим таких озорных ребят, как норвежцы – братья Бё, Свендсен… Они постоянно шутят, друг друга подкалывают. Это вот то связующее звено, та искорка, которая между ними присутствует, она, думаю, и дает результат. Тем более, у них система подготовки немножко другая. Я всегда говорил, что нам надо менять нашу систему подготовки и уже давно, мы остались где-то в 90-х годах. Мир, тем более, спорт, идет семимильными шагами вперед. Нам надо многое изменить не только в сознании, но и в подготовке, для того, чтобы у нас появился стабильный постоянный результат.

- Немецкие же тренеры попробовали. Пихлер, Гросс…

- Немецким тренерам, чтобы реализоваться в нашей команде, надо понять наш менталитет. У нас очень много хороших специалистов. Но не всем дают возможность, и не всех понимают. Я еще раз повторю, что самое главное – это найти хорошее отношение внутри команды, чтобы все были одной семьей, чтобы спортсмен доверял тренеру, а тренер — спортсмену. Я последние 4 года был на самоподготовке, нашел того тренера, с которым мне было комфортно. Со мной работали Андрей Сергеевич Крючков, Андрей Александрович Гербулов. Мы были действительно одной семьей. Когда я выходил на тренировки, я понимал, что сегодня будет тренировка не ради тренировки. Перед каждой из них мне разъясняли: сегодня ты увеличиваешь метахондрии, сегодня увеличиваешь свои скоростные качества. И я выходил, постоянно прокручивая это в голове. Когда есть коммуникация между тренером и спортсменом — это дает результат. А когда ты выходишь и понимаешь, что сегодня опять надо 40 километров пробежать, потому что тренер так сказал, тогда результата не будет. В биатлоне очень многое зависит от психологии. Стрессоустойчивость, психология – это те факторы, которые нельзя не учитывать в подготовке спортсменов.

«Я подбадривал Фуркада»

- Антон, вот когда вы ушли, у нас сложилось ощущение, что наш любимый Фуркад потерял свою половину. Потому что вы были как братья-близнецы. Когда Фуркад шел на финиш, было ощущение, что он готов был умереть, но перелететь эту черту раньше, быстрее, чем вы. И вдруг в прошлом году мы его вообще не узнали… Ушел Шипулин, и все – и Фуркад потерялся…

Я очень часто слышал такую теорию от болельщиков. Но я не уверен, что это именно так. Я думаю, что здесь причина в другом. Конечно, многие, и с тем же Фуркадом мы переписывались, и с норвежцами общались, сожалели, что я так резко завязал со спортом и не посоревновался с ними еще. По поводу Фуркада я думаю, что он потерял в прошлом году ту мотивацию, с которой бегал последние 8 лет, когда он занимал лидирующие позиции.

Антон Шипулин слушает васФото: Михаил ФРОЛОВ

Но он потерял мотивацию не из-за меня, а из-за того, что прошел очередной олимпийский цикл, и спортсмену надо восстанавливаться как физически, так и психологически. Это очень важный момент. Мне самому интересно посмотреть на него в этом году. Я думаю, что он обретет ту злость, которая ему помогала постоянно выигрывать, и проявит себя. Будет интересный сезон! Уверен, что он проделал большую работу над ошибками и, зная Фуркада, заканчивать на плохой ноте свою соревновательную деятельность он не захочет, поэтому приложит максимум усилий, для того, чтобы показать хороший результат.

В прошлом году очень сильно прибавил норвежец Йоханнес Бё. Его уверенность, которую он получил в прошлом году, конечно, поможет ему конкурировать с Фуркадом. Есть ощущение, что Йоханнес сделал шаг вперед, а Фуркад – шаг назад. И этот разрыв очень сильно был виден. Сезон будет намного интереснее, если эти два спортсмена выйдут на топ-уровень. Тогда мы увидим конкурентную борьбу. А если к ним подключится еще кто-то, надеюсь, что это будет кто-то из наших, то это будет интересный и захватывающий сезон.

- Ну, мы пока на Сашу Логинова надеемся. Он показал довольно серьезную стрессоустойчивость…

-По себе могу сказать, что попасть в топ-3 по сезону — это очень серьезный результат. Ты должен стабильно проявлять себя, чуть ли не на каждой гонке. Саша в прошлом году стал вторым в общем зачете Кубка мира. Это как раз доказывает, что он уже зрелый сильный спортсмен, который отстаивает честь нашей страны и на которого можно положиться.

«С флагом финишировать всегда приятнее»

- Ну, так не зря говорят про Логинова – подхватил флаг у Антона Шипулина . А флаги вы, кстати, не храните свои победные, с которыми финишировали?

- Мы их отдаем. Как правило, флаги берем у болельщиков, которые смотрят гонку, и потом обратно возвращаем. Автограф ставим обязательно. У меня всегда был флагоносец, который мне подавал флаг перед финишем, это мой друг Илья Трифонов. Он когда видел, что я могу финишировать в лидирующих позициях, бежал на трибуну, брал флаг и перед финишем мне всегда подавал его. Один раз, помню, очень запоминающийся момент был, когда он нашел флаг и там было написано «Урал». Это вдвойне было приятно. Кстати, какой-то флаг мы попросили у болельщиков, а потом продавали его на благотворительном аукционе. С флагом финишировать всегда приятнее, чувствуешь гордость за страну.

Спорткомплекс имени Шипулина

- Фуркад перед сезоном у себя во франции проводил соревнования своего имени. Не приглашал вас на них?

- Было очень много приглашений за этот год, я даже уже не могу вспомнить, и в Норвегию приглашали, но, к сожалению, у меня в этом году был очень сложный период.

- А соревнования имени Антона Шипулина…

- Таких соревнований нет. Мне очень часто задают этот вопрос, почему же ты не хочешь сделать что-то от своего имени? Но я пока не созрел. У меня есть свой благотворительный фонд, и вот как раз от имени фонда мы делаем очень много стартов для детишек, для тех ребят, которые нуждаются в этом. После таких соревнований у них загораются глаза.

- Но мы слышали про строящийся спорткомплекс в Екатеринбурге, которому уже присвоили ваше имя, выделили землю и даже обещают там сколько-то миллионов на строительство…

- Я пока не буду говорить о сумме этого проекта. На самом деле я начал заниматься им около полутора лет назад, и мы проделали очень много работы для того, чтобы создать этот многофункциональный комплекс. Там можно будет заниматься 30-ю видами спорта. Мы не будем акцентировать внимание именно на биатлоне, там будет и хоккейный корт, и футбол, и легкая атлетика, гимнастика, плавание. Хотелось сделать какой-то не фундаментальный комплекс, а тренировочную базу и для спортсменов, для всех остальных жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В этом и заключается грандиозность этого комплекса – в многофункциональности. Я раньше часто ездил на биатлонный комплекс в выходные и видел такую ситуацию — люди вдоль дороги на протяжении двух километров выстраивают свои машины, потому что все парковки забиты. И на той роллерной трассе, где катаются спортсмены, там же катаются и на велосипедах, там же ходят и мамы с колясками, там же бегают кросс. А это очень опасно.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мираФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А в каком районе это предполагается строить?

- Как раз напротив биатлонного комплекса, который уже там с 70-80-х годов существует. Географически он очень выгодно расположен. От аэропорта ехать около 30 минут, от центра — 15-20 минут. Жителям Екатеринбурга будет удобно вечером после работы заехать потренироваться, подышать свежим воздухом, погулять с детьми.

- А чемпионаты мира там можно будет проводить?

- Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Конечно, хочется, чтобы в комплексе можно было не только тренироваться, но и проводить международные соревнования. Но здесь надо понимать, чтобы провести чемпионат мира, должно пройти как минимум 10 лет. Есть определенные критерии: нужно пройти сначала чемпионат России, потом подать заявку, потом кубок Европы, чемпионат Европы, Кубок мира, а потом еще эту заявку должны рассмотреть. Поэтому мы все-таки больше ориентируемся на массовый спорт, на тренировочную площадку, но с возможностью проводить крупные международные соревнования.

“Старшая сестра всегда была для меня авторитетом”

- Антон, вопрос от вашего поклонника из Тулы. Он спрашивает – в какой степени для вас ориентиром служат в вашей лыжной карьере спортивные достижения Вячеслава Петровича Веденина?

- Веденин – великий спортсмен, я всегда относился и отношусь к нему с большим уважением. Но для меня ориентиром, в первую очередь, были мои родители. Они поставили меня на лыжи, многое подсказывали не только в спорте, но и по жизни. Сестра Настя, которая на три года меня старше, тоже всегда была для меня авторитетом, она всегда протаптывала дорожку для меня. Я ходил в ту же школу, я ходил в тот же институт, в ту же секцию, пошел в биатлон только из-за того, что у нее винтовку увидел, и мне хотелось быть похожим на нее. Она завоевывала медали первого чемпионата России, потом чемпионата мира, и я всегда брал с нее пример. Ну, конечно, у меня были те звезды, на которых мне хотелось быть похожим. Это и Бьорндален в то время, и Свен Фишер…

Антон Шипулин и Александр ГамовФото: Михаил ФРОЛОВ

- Анастасия недавно написала в Инстаграм, что все, ухожу из спорта окончательно…

- В прошлом году она сомневалась, но потом приняла решение, что нужно побегать. Я знал, что она думала и сомневалась, и мы с ней много говорили на эту тему. Когда я прочитал ее пост в Инстаграме, я ей сразу перезвонил, спросил, а она говорит: «Я не хотела тревожить ни родителей, ни тебя, потому что должна была принять решение самостоятельно». Я считаю, что Настя — гениальная спортсменка, что она войдет в историю и ее рекорд как трехкратной олимпийской чемпионки на трех олимпиадах подряд никто не побьет. Это никому еще не удавалось, а она это сделала! Я очень горжусь своей сестрой. Она могла умело, точечно завоевывать медали на олимпийских играх и на чемпионатах мира. Вот этого мне не хватало в моем характере.

- Год назад вы точно так же сомневались. Сначала вроде решили уйти, потом вернуться, потом все же ушли… Из-за чего все-таки…

-Да, был момент, когда я в прошлом году взял тайм-аут, мне надо было восстановить здоровье. До вкатывания я был в таком щадящем тренировочном режиме, очень мало тренировался, чтобы восстановиться. Когда принял решение, что все-таки стоит попробовать, я начал подготовку, вернулся к ней, прошел месяц или два, я прошел несколько тренировочных сборов. Но мы с тренером стали понимать, что здоровье не позволяет — я болел каждый месяц, не до конца восстановился. Потом уехал в Австрию, и там меня добила та ситуация с австрийской полицией, которая, кстати, четыре месяца назад сняла с меня все обвинения и признала, что была неправа. Тогда пришло осознание — зачем я себя буду терзать? Возможно, я уже не покажу тех результатов, которые показывал до этого, потому что здоровье подорвано, психология уже не та и, кто знает, стоит ли тратить еще 3-4 года, чтобы готовиться к Олимпийским играм, на которые опять, возможно, не пригласят? Поэтому, взвесив все за и против, я решил поставить точку и принял для себя окончательное решение, что заканчиваю со спортом и никогда больше не возвращаюсь в качестве спортсмена.

- Мы сейчас говорили о вашей родной сестре Насте, которая завоевывала все награды под флагом Словакии. Вот и сейчас опять сильные спортсмены, в том числе Ольга Подчуфарова собирается выступать за Словению. Как вы считаете, отпускать или не отпускать?

- Конечно, не хочется отдавать, но в таких ситуациях надо смириться. Это то же самое, что вот ваши родители в детстве захотели переехать в другой город и вам приходится с ними переезжать. Здесь такая же ситуация. Когда спортсмен понимает, что он в сборной команде уже не покажет достойных результатов, и ему тяжело будет пробиться в сборную России, он идет по наиболее легкому пути – уходит в команду, в которой нет конкуренции и где ему обеспечена поездка на Кубки мира. Там он сможет себя проявить и в комфортной для себя обстановке будет тренироваться и показывать результаты.

Уральский самородок

- Антон, ваша жизнь круто изменилась. Вы становитьесь москвичом, столичным политиком. Будете свои привычки менять? Или вы по-прежнему будете Антоном Шипулиным…

- … простым уральским парнем.

- Простым – уже не получится. Антон Шипулин завтрашнего дня – это кто?

-Я не могу сказать на 100%, каким я стану, но мне не хочется сильно меняться. Я честен перед собой, знаю, какие цели перед собой ставлю, и знаю, какое отношение я имею к Екатеринбургу, Свердловской области, как я к ним отношусь, как их его люблю.

Антон Шипулин: Биатлон - это всегда надеждаФото: Михаил ФРОЛОВ

- И говорок свой приятный уральский не будете менять?

-Как получится. Может, со временем он сам поменяется. Специальной задачи не буду ставить. Поживем, увидим. Я уже сейчас боюсь что-то загадывать наперед, а, тем более, у вас в интервью об этом говорить, потому что потом обязательно вспомнят болельщики и слушатели. И скажут: “А он же говорил по-другому!” Поэтому поговорим об этом, может быть, попозже.

- Вы сейчас как бы на два дома живете?

- Да, семья в Екатеринбурге. Я по понедельникам прилетаю в Москву, в пятницу обычно улетаю обратно в Екатеринбург. Три недели работаю здесь, в Москве, на пленарных заседаниях в Госдуме, потом начинается региональная неделя, когда я работаю в округе.

- А сынишка звонит вам? Сколько ему?

- Диме будет 15 декабря 4 года. Совсем недавно мы купили ему часы, с которых можно звонить, и вот он дорвался до них буквально неделю назад и звонил мне по 20-30 раз в день! Я просто не успевал отвечать!

- Чего говорит?

-Папа, привет, как дела? Ты привезешь мне игрушку? Я тебя очень люблю. Я по тебе соскучился. И это, конечно, очень приятно слышать. Причем, Дима у нас такой ребенок с характером, который не сюсюкается, не целуется. Тем приятнее от него слышать такие слова, что он любит папу, что скучает.

- На лыжи уже поставили?

-Поставили. Еще в прошлом году. Но у него как-то нет особого желания. Больше я его катал на санках, на лыжах держал. В этом году он просился у меня несколько раз, но, к сожалению, у нас пока еще не выпало много снега, и я не мог его в это время поставить на лыжи. Надеюсь, приеду в январе, и мы с ним обязательно покатаемся. Он любит проводить время с папой, потому что папа очень редко дома и всегда, когда я ухожу на тренировку или еду по делам, он стоит и плачет около дверей и говорит: «Папа, возьми меня с собой на работу или на тренировку».

- А вы все еще тренируетесь?

-Хотя бы два раза в неделю стараюсь тренироваться, потому что понимаю -- резко бросать спорт нельзя. На самом деле, были определенные проблемы со здоровьем, когда я резко закончил заниматься спортом во время предвыборной кампании, когда ни минуты не было свободной, я понял, что мое здоровье начало резко ухудшаться из-за этого..

- А животные какие у вас дома?

- Кошка. Масяся.

- Какая порода?

- Русская голубая.

«В детстве мечтал стать олимпийским чемпионом»

- Эмиль Свендсен промахнулся и вы выиграли Олимпиаду. Повезло?

-Я не сказал бы, что просто повезло. Я помню ту олимпиаду, когда я на спринте промахнулся последним выстрелом, габарит не прошел, мишень не закрылась, и я лишил сам себя золотой медали. Причем, она была близко, как никогда. После этого я очень сильно переживал, по ночам мне снились плохие сны, как мне вешают на шею эту медаль, как я пересекаю черту первым. Конечно, себя психологически съел в той ситуации. И уже когда отошел от этого, была эстафета — последний вид нашей программы.

Я понимал, что вот сегодня я ни за что не захочу отдать нашу олимпийскую медаль и, когда была такая возможность, я ее уже не упустил. Хотя очень сильно переживал. Вы даже не представляете, что такое участвовать в олимпийских играх, тем более, в эстафете, тем более, последний этап, тем более, когда на тебя смотрит вся страна. При этом, ты еще и не можешь подвести своих товарищей по команде. Конечно, психологически это было очень тяжело. Я помню последние два выстрела своих на стойке. Меня всего колотило. Потом, когда финишировал, я ребятам говорил, что не знаю, как я попал последние два выстрела. То, что со мной происходило, это, конечно, что-то невероятное!

- Это, наверное, самый яркий момент карьеры?

- Конечно, самый запоминающийся. Причем, я мечтал всегда в детстве стать олимпийским чемпионом. Я рад, что эта мечта осуществилась. Конечно, хотелось в 2018 году подтвердить свой статус уже в личной гонке, но, к сожалению, не судьба.

- Но сейчас уже переварил эту обиду? Потому что мы, журналисты и болельщики, до сих пор не можем отойти…

-Это был, наверное, самый сложный момент в моей спортивной жизни. Эмоциональный момент. Я тогда очень долго боролся со своей совестью, когда только лишили нас флага, очень долго думал, ехать мне вообще на олимпиаду без флага или нет. И как только я согласился, буквально через несколько дней пришла новость еще хуже — меня и некоторых спортсменов не приглашают. Вот именно в такой формулировке: «не приглашают» на Олимпийские игры. Тогда было больше вопросов, чем ответов. Руки мои, конечно, опустились, я два-три дня практически не тренировался, практически не спал, и это были самые сложные времена, наверное. Со временем это все прошло, но осадок все равно остался до сих пор.

- Но ведь было столько вопросов… а ответов так и не получили?

- Нет. Мы сразу с юристами отправили запрос в Международный олимпийский комитет, почему нас не пригласили на олимпийские игры, но, к сожалению, ответа до сих пор нет.

- И вот теперь, у вас Дума есть, есть трибуна, которую можно использовать для разрешения всех этих вопросов.

- Я очень хочу использовать и эту трибуну, и говорить об этом как можно больше, но сейчас пока не время. Мы пока не видим результатов, которые нам бы предоставили ВАДА или Международный олимпийский комитет. Мы сейчас даже не можем комментировать того, чего мы не видим. Мы, как слепые котята, которые находятся в темной комнате. Поэтому все: и чиновники, и спортсмены, и тренеры, и федерации – сейчас ждут. Как только будет информация, не только я, но и многие чиновники, спортсмены, тренеры и функционеры захотят прокомментировать эту ситуацию.

Антон Шипулин и шеф-редактор сайта kp.ru Олеся НосоваФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- А предчувствия у вас какие? Оптимистичные или пессимистичные?

- Я бы промолчал, наверное. Не время. Мы должны сохранять пока спокойствие и молчание.

“Приятельские отношения у нас сохранились”

- Антон, вы общаетесь со своими коллегами из зарубежных стран?

- Раньше были хорошие отношения, мы постоянно переписывались, созванивались, общались, но, когда начались все эти допинговые проблемы, когда начали отстранять нашу федерацию, наш флаг, мы отдалились друг от друга. В прошлом году я несколько раз переписывался с Фуркадом, с братьями Бё, мы общались с ним на чемпионате мира. Но не более, чем 3-5, может быть, сообщений за сезон.

- Ну, Фуркад-то ясно, он продемонстрировал… но остальные вроде бы как достаточно дружелюбно отзывались…

- Мы со всеми ребятами общались хорошо. И с норвежцами, и с Фуркадом. Несмотря на то, что у нас были с ним разные отношения, мы и дружили, и ругались, и много чего еще камера не показывала, что между нами было, но, тем не менее, все равно те приятельские отношения у нас сохранились. Я его уважаю, как спортсмена и, надеюсь, что он меня уважает, как спортсмена и человека. В прошлом году, когда он начал выступать на кубках мира не очень хорошо, мне его искренне было жаль. Я ему написал несколько сообщений со словами поддержки. Буквально через несколько минут он отвечал и благодарил за то, что я переживаю за его результат.