Из дрезденского музея украли сокровища на миллиард евро

Ника ИВАНОВА

В столице немецкой Саксонии — дерзкое и тщательно спланированное преступление. В 5 утра понедельника, пока город спал, группа грабителей подожгла трансформатор, отключив электричество вместе с сигнализацией в знаменитой сокровищнице «Зеленый свод». Затем воришки влезли через окно в музей, который в свое время хвалился, что мимо охраны мышь не проскочит.

В сокровищнице преступники проявили разборчивость. Картины и другие крупные предметы не взяли — только бриллиантовые украшения. Их в XVIII веке заказал «западный партнер» Петра I — курфюст (правитель) Саксонии, Август Сильный. Ограбленный музей, кстати, основал он же.

По словам руководства галереи, сумма ущерба — миллиард евро. Впрочем, по мнению экспертов, сбыть награбленное даже на черном рынке невозможно — слишком уж приметные вещицы.

Кто стоял за ограблением — пока не ясно. В объективы камер видеонаблюдения попали двое грабителей, но полицейские допускают, что их было больше. Дрезденские сыщики уже запросили помощи коллег из Берлина, чтобы «сопоставить модели схожих преступлений». Впрочем, вряд ли столичные стражи порядка им чем-то помогут — своих забот хватает. К примеру, два года назад из берлинского Музея Боде похитили 100-килограмовую золотую монету стоимостью в три миллиона евро. И до сих пор не нашли.