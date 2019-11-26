2019-11-26T11:29:15+03:00
Экономика

Сбербанк и Google научат бизнес искусственному интеллекту

Что мешает бизнесу в России развиваться? В Сбербанке и Google убеждены: одна из ключевых проблем — недостаток знаний и навыков для эффективного ведения бизнеса
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Поэтому еще в 2016 году эти компании запустили программу бесплатного онлайн-образования для предпринимателей «Бизнес класс», а теперь дополнили ее двумя новыми курсами — по искусственному интеллекту и личной эффективности.

Презентация обоих курсов состоялась на «Московском форуме бизнес-образования». Курс «Искусственный интеллект для малого бизнеса» разработан совместно с Правительством Москвы. Он поможет начинающим и действующим предпринимателям разобраться, когда имеет смысл внедрять машинное обучение в бизнес-процессы, на какой результат можно рассчитывать, как собирать, хранить и эффективно использовать данные. В курсе 12 уроков, каждый состоит из двух частей: теоретической базы и примера практического решения задач в малом бизнесе с помощью искусственного интеллекта. Из обучения предприниматели могут взять готовые решения, которые можно применить на практике.

Курс «Личная эффективность предпринимателя. Как открыть успешный бизнес и не надорваться» научит правильно расставлять приоритеты и работать со стрессом. Он состоит из трех модулей, в каждом из которых по четыре коротких урока. В первом модуле эксперты рассказывают о том, как найти комплексный подход к повышению личной эффективности через управление энергией. Во втором — о секретах эффективного управления временем и борьбы с прокрастинацией. И, наконец, в третьем модуле рассказывается о методах борьбы с главным врагом нашего времени — стрессом.

Включение этих курсов в программу «Бизнес класс» делает ее особенно интересной для предпринимателей столицы, где конкуренция наиболее высока. «Специфика ведения бизнеса в Москве предполагает более глубокую экспертизу: конкуренция здесь острая, клиентские ожидания максимальны. В такой ситуации нехватка знаний и навыков ведения бизнеса становится критичной. И очень обидно, когда перспективные идеи не получают развития из-за управленческих ошибок. Вместе с нашими партнерами из Google мы стремимся переломить эту ситуацию, усилив программу Бизнес класс двумя сверхактуальными курсами. Управление энергией, тайм-менеджмент и борьба со стрессом — это топливо , без которого предприниматель не сможет реализовать ни один проект. А искусственный интеллект — драйвер развития бизнеса, независимо от отрасли. Считается, что эта технология пока доступна только крупному бизнесу, но на самом деле порог входа в нее стремительно снижается, а экономический эффект при грамотном внедрении также стремительно растет», — рассказал Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Новые курсы уже в ближайшее время будут доступны на обновленной персонализированной платформе, где пользователи смогут посмотреть их содержание до регистрации. Также в новом интерфейсе появится удобная поисковая строка, благодаря которой поиск новых уроков, статей и рекомендаций станет быстрее. Кроме того, самые частые запросы будут отображены на главной странице, а пользователи будут вовлечены в создание контента.

Что такое «Бизнес класс»

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро-, малого и среднего предпринимательства. Проект помогает участникам вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Программа стартовала в апреле 2016 года, и сейчас в ней участвует более 640 тыс. человек по всей России, в том числе 90 тыс. из Москвы. Обучение уже завершили 129 тыс. человек, включая 19 тыс. жителей столицы. Сайт проекта — www.business-class.pro.

Согласно опросу, проект «Бизнес класс» от Сбербанка и Google — шестая по популярности в России программа в сфере бизнес-образования. Участники проекта могут выбрать один из трех курсов: базовый, для начинающих и продвинутых. Траектории состоят из нескольких модулей: маркетинг и продажи, бизнес-моделирование, исследование рынка, финансы, продвижение и стратегия развития, юридические аспекты и управление персоналом. Участие в программе бесплатно, нужен только доступ в интернет.

С момента запуска проекта создано более 42 тыс. рабочих мест. 59% действующих предпринимателей — выпускников программы — отметили значимые позитивные изменения, связанные с программой: рост прибыли и появление новых клиентов.

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