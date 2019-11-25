2019-11-25T18:47:05+03:00
Общество

Центральную Россию ждет атмосферная впадина

На смену морозной ясной погоде придет потепление с гололедом и слякотью
Юлия СМИРНОВА
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Вместо ясного неба и солнца москвичей ждут серые тучи, мокрый снег, снег с дождемВместо ясного неба и солнца москвичей ждут серые тучи, мокрый снег, снег с дождемФото: Мария ЛЕНЦ
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Обычных слов — дождь, снег, тепло, ветер — синоптикам уже не хватает. Климат меняется, погода все реже бывает нормальной, все чаще — аномальной. И метеорологи говорят по ультраплярное вторжение вместо прозаичного похолодания, про барическую пилу или атмосферную впадину. Именно в последней и окажутся на этой недели жители многих регионов европейской части России.

Уже неделю Москва и соседние регионы центральной России переживают арктическое вторжение. Да не какое-нибудь, а самое мощное в в XXI веке, уверяют синоптики центра «Фобос»!

Для москвичей аномалия скорее приятная. Светит солнце, небо синее — редчайший случай для поздней осени, обычно ноябрь самый темный и пасмурный месяц в году. На дорогах сухо. Да, по ночам морозно, но это же не лютая стужа: скажем, в ночь на 25 ноября в Подмосковье подморозило до -11...-12 градусов, в центре мегаполиса было -6.

Но в других регионах России то же самое арктическое вторжение проявилось куда как сильнее: в Уфе, Астраханской и Волгоградской областях стужа окрепла до -20 градусов, даже на юге европейской части России, в Ставропольском крае, подморозило до -7 градусов, в Карачаево-Черкесси до -13.

Виноват в холодах антициклон с Карcкого моря (это одно из морей Северного Ледовитого океана). Центр ледяного атмосферного вихря в пик арктического вторжения спустился так далеко на юг, что был всего в 500 км от Москвы.

В ближайшие дни погода резко изменится, предупреждают в Гидрометцентре России. На смену морозам придет оттепель. С четверга, 28 ноября, до воскресенья, 1 декабря, в Москве днем +2...+3 градуса. Вместо ясного неба и солнца — серые тучи, мокрый снег, снег с дождем, а может и крайне неприятный ледяной дождь. Все это принесет южный циклон вместе с теплыми влажными потоками воздуха с Черного моря.

Атмосферное давление, которое несколько дней подряд было экстремально высоким, резко понизится — до 733 мм рт. ст. к четвергу-пятнице, 28 — 29 ноября. Это и есть атмосферная впадина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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