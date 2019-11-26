Пять главных вопросов об электронных больничных в сезон простуд-2019

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) был узаконен в нашей стране 1 июля 2017 года. А в конце ноября нынешнего, 2019-го в России был оформлен уже 17-миллионный ЭЛН.

- Этот проект развивается очень динамично, - рассказала «КП» первый заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС РФ) Татьяна Лотоцкая. - Более 11 миллионов ЭЛН выдано только в этом году. В целом сейчас более 30% от всех больничных листов выдается в электронном виде. Это впечатляющая цифра. С учетом того, что у нас абсолютно добровольное участие всех, задействованных в данном проекте.

Разбираемся, как работает, какие преимущества дает электронный больничный и как решаются вопросы, возникающие при его выдаче.

1. Есть ли право выбора?

Кому-то по-прежнему милее бумажный больничный, сложно сразу перейти на новые рельсы. Можно ли попросить бюллетень по старинке?

- Пациент, приходя в медицинскую организацию, может выбрать бумажную форму листа нетрудоспособности или электронную, - поясняет Татьяна Лотоцкая. - Для оформления электронного больничного нужно подписать согласие на его выдачу. Неволить вас никто не станет (хотя эксперты отмечают, что у ЭЛН есть масса преимуществ, см. далее. - Ред.).

Медицинская организация по мере готовности своих информационных систем и самих врачей, которые выписывают листы нетрудоспособности, подключаются к работе с Фондом и выдаче электронных больничных. Ну и, конечно, работодатель тоже должен быть готов к работе с электронными листами нетрудоспособности.

2. А если работодатель не готов перейти на новые рельсы?

Допустим, поликлиника или больница включена в систему выдачи электронных больничных, человеку оформили такой цифровой бюллетень. А потом оказывается, что работодатель к такой системе еще не подключен. Что делать?

- Работодатель обязан принять у работника листок временной нетрудоспособности, выданный в соответствии с законодательством. Электронная форма больничного листа законодательством на сегодня предусмотрена. Поэтому работодателю нужно принять меры, чтобы подключиться к системе работы с ЭЛН. Для этого советую обратиться в Фонд социального страхования, - говорит Татьяна Лотоцкая. - Напомню, мы представлены во всех субъектах РФ, у нас есть региональные отделения и филиалы. И там работодателю, кадровой и бухгалтерской службе оперативно разъяснят, как воспользоваться электронным листом нетрудоспособности, обработать его и оплатить или отправить необходимые данные в Фонд.

- На сегодня есть несколько способов взаимодействия с системой Фонда в плане обработки электронных листов нетрудоспособности, - продолжает Татьяна Лотоцкая. - Это, конечно же, доработанные программные продукты для кадрового и бухгалтерского учета. Назову самые популярные - 1С, «Парус», «БОСС-Кадровик» и т. д. У нас на сайте (fss.ru) в разделе «Электронный листок нетрудоспособности» можно ознакомиться с перечнем программного обеспечения, поддерживающего работу с электронным больничным.

Кроме того, для небольших организаций-работодателей, у которых нет таких программ или они еще не обновлены, есть возможность воспользоваться Личным кабинетом для страхователей, ссылка на который расположена на нашем сайте, (вход, как на портал госуслуг) и загрузить электронные листки своих сотрудников через этот кабинет. Также у нас есть бесплатный программный продукт, разработанный для небольших организаций- работодателей. На сайте Фонда (fss.ru) в разделе «Электронный листок нетрудоспособности» также есть ссылка для его скачивания.

3. Как это работает?

Человек простудился. В поликлинике ему предлагают оформить письменное согласие на получение электронного больничного. Что дальше?

- Если пациент подписал согласие на оформление ЭЛН, лечащий врач открывает специальную программу на своем рабочем компьютере и запрашивает у Фонда социального страхования РФ номер для формирования ЭЛН. Получив необходимую информацию (буквально за считаные секунды), врач, у которого есть электронная медкарта пациента, заполняет минимум полей в электронном листке нетрудоспособности: дату его открытия и код причины освобождения от работы (заболевание, травма, беременность и роды и др.). Остальная информация - ФИО и дата рождения пациента, название медицинской организации - вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок.

Закрытие электронного больничного осуществляется также врачом при осмотре пациента. Данные в ЭЛН заверяются квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации. Пациенту, чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер ЭЛН любым удобным способом - СМС, телефонный звонок, сообщение по электронной почте.

Сведения о номере оформленного ЭЛН пациенту сообщает доктор, также может быть выдан бумажный квиток с номером.

4. На что могут рассчитывать пациенты частных клиник?

Один человек лечится в городской больнице, а другому работодатель оформил добровольное медицинское страхование (ДМС) с прикреплением к частной клинике. Бумажный больничный дадут и там, и там. А электронный?

- В России есть 12 тысяч медицинских организаций, которые имеют право проводить экспертизу временной нетрудоспособности и соответственно выдавать листки нетрудоспособности, - рассказывает Татьяна Лотоцкая. - Эти медицинские организации могут быть государственными, ведомственными, коммерческими. И все они вправе подключиться к системе выдачи электронных листков нетрудоспособности на одинаковых условиях.

5. В чем преимущества цифрового листка нетрудоспособности?

Кто и как выиграет при оформлении электронного больничного взамен бумажного?

- Электронный больничный вы не потеряете и не испортите, - поясняет Татьяна Лотоцкая. - Ребенок не нарисует вам на нем зайчика и не поставит кляксу. Не нужно проверять, все ли штампы поставили в поликлинике, правильными ли чернилами заполнили. Даже если вы потеряли или забыли номер электронного листка нетрудоспособности, который вы должны сообщить работодателю, то можете легко войти в свой личный электронный кабинет получателя услуг на сайте Фонда социального страхования и увидеть все свои листы нетрудоспособности. А если вы находитесь в регионе, где Фонд осуществляет выплаты напрямую, то можете увидеть и выплаченные ранее пособия.

Кроме того, при оформлении ЭЛН врачи тратят меньше времени на оформление бумаг и могут уделить больше внимания пациенту. А для работодателей при переходе на ЭЛН сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности. И еще мы элементарно сохраняем окружающую природу, деревья, отказываясь от бумажных бланков больничных.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

• 362 тысячи работодателей, у которых трудятся 71% работников в нашей стране, принимают электронные листки нетрудоспособности.

• Более 9 тысяч медицинских организаций, которые оформляют более 95% всех больничных листов, выдают ЭЛН.

• Регионы-лидеры, где выше всего доля ЭЛН в общем количестве выдаваемых больничных листов, - Северная Осетия - Алания, Чувашская Республика, Белгородская область, Республика Бурятия, Ненецкий АО, Чеченская Республика.

• Лидеры по абсолютному количеству выданных электронных больничных - Татарстан, Московская область, Кемеровская область, Санкт-Петербург, Башкортостан.

• 11 календарных дней - средний срок, на который берут больничный лист россияне.

* По данным ФСС РФ на ноябрь 2019 г.

Продолжение темы - на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы».