Отец Николая II был против его свадьбы, а близкие Ленина называли Крупскую селедкой

125 лет назад последний российский император вступил в брак с немецкой принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской — со дня смерти его отца, царя Александра III не прошло и месяца. Родители Николая II не были в восторге от его выбора. Отец так и вовсе поначалу был против — но все же это было лучше, чем увлечение балериной Кшесинской.

К чему приводили браки правителей нашей страны, к которым относились настороженно (или негативно) их самые близкие люди?

НИКОЛАЙ И АЛЕКСАНДРА

Будущий самодержец российский познакомился с внучкой британской королевы Виктории, Алисой, в январе 1889 года. Николаю было 20, немецкой красавице 16. Романову-младшему гостья из Дармштадта, 6 недель гостившая в Сергиевском дворце Санкт-Петербурга, так понравилась, что он попросил у отца, Александра III, разрешение на брак. Император отказал. Мол, молоды еще слишком. Хотя, по правде сказать, папа с мамой надеялись на брачный союз сына Николая с Еленой Луизой Генриеттой, дочерью Графа Парижского Луи-Филиппа. Но там не срослось.

А русский принц так активно переписывался с немецкой принцессой! Да тут еще и здоровье императора российского пошатнулось… Пришлось в апреле 1894 выпускать манифест о помолвке двух влюбленных.

Последующие 7 месяцев Алисе пришлось экстерном учить русский язык и основы православия. Чтобы за несколько дней до смерти императора примчаться в Крым и получить благословение умирающего правителя. И заодно стать православной невестой будущего царя - под именем Александра Федоровна.

Троюродные брат и сестра Николай и Александра венчались в Большой церкви Зимнего дворца 26 ноября 1894 года. То есть через неделю после проводов в последний путь отца жениха - и в день рождения его матери, Марии Федоровны. Которая написала: «Свадьба была продолжением похорон». А Великий князь Александр Михайлович вспоминал: «Этот медовый месяц протекал в атмосфере траурных визитов».

Холодок у части близких людей последнего царя к его жене так не прошел. Да и вся империя «немецкую царицу» по настоящему не приняла, через 23 года рухнув…

Руку и сердце Крупской Ульянов предложил письмом - из ссылки в Шушенском. Фото: wikipedia.org

ВЛАДИМИР И НАДЕЖДА

Грядущий основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ульянов рос в симбирской семье действительного статского советника и был гимназистом-отличником, но судьбу свою встретил в революционной среде Петербурга. 24-летний марксист поначалу положил глаз на подругу 25-летней дворянки Крупской, Аполлинарию Якубову. Но та Ильича отвергла, а Надежда Константиновна оказалась более внимательной и настойчивой. И вовремя очутилась рядом с Володей во время его воспаления легких в 1895-м, (тогда же приезжала в Питер и его мать, Мария Александровна).

Однако общие взгляды на жизнь и борьбу не снискали особой благосклонности к Крупской со стороны родни Ульянова-Ленина. Известна характеристика, которую дала его младшая сестра, Анна Ильинична: «У нас гостит Надя. Она похожа на селедку».

Руку и сердце Ильич предложил письмом — из ссылки в Шушенском. Крупская вместе с матерью отправились в Минусинский уезд. А мать жениха, которая жила на приличную пенсию как вдова статского советника и на доход от имения Кокушкино, в Сибирь на свадьбу сына не поспешила. На венчании в июле 1898 года в Петропавловской церкви настояла именно теща, Елизавета Васильевна, ( а также полицмейстер, признававший совместную жизнь ссыльных только при условии венчания). А вот Ульянова-старшая, которая отправляла любимому Володе деньги вплоть до его 40-летия, слала невестке семена цветов для палисадника и письма с вопросом о том, когда ждать внуков. Крупская, едва сдерживаясь, ответила: «Что касается моего здоровья, то я совершенно здорова, но относительно «прилета пташечки» дела обстоят, к сожалению, плохо».

Впрочем, именно здоровье не позволило Крупской и Ленину иметь детей. Это не сильно тревожило тещу, которая жила с ними и вела хозяйство, но раздражало свекровь, оставшуюся в Симбирске. Мать Ленина дважды навещала Володю и Надю в их зарубежных ссылках, в том числе в 1910-м в Стокгольме, когда ей уже исполнилось 75 лет. В своих поздних воспоминаниях Крупская, как правило, корректно отзывалась о свекрови, подчеркивая, что она гордилась сыном-революционером и даже присутствовала на его выступлениях в среде большевиков.

Сыном (который всегда называл ее «дорогой мамочкой») гордилась, а невестку, похоже, терпела как данность, как необходимого помощника для ее Володи. И тот, возможно, это чувствовал.

Выбери Джугашвили путь священника, как хотела его мама, и не женись на Като (на фото слева), возможно, не возникло бы ГУЛАГа. И совсем по-другому сложилась бы судьба его второй супруги Надежды Аллилуевой (на фото справа). Фото: wikipedia.org

ИОСИФ И ЕКАТЕРИНА

Будущий лидер СССР Иосиф Джугашвили (Коба) учился с Александром Сванидзе в Тифлисской духовной семинарии и не мог не познакомиться с его красавицей сестрой — Екатериной (Като). Иосифу, еще не ставшему Сталиным, но уже бывшему революционером-боевиком, было 27, а дочери мелкого грузинского дворянина Екатерине - 21, когда они летом 1906-го обвенчались (тайно, ночью, под чужой фамилией) в столичном храме Святого Давида.

Об отношении матери Джугашвили, Екатерины Георгиевны (Кеке) к первой невестке информация разноречивая. Благословение-то на венчание она дала, но… Ей, как и многим в Тифлисе, было известно, что ее сын отбил Като у другого товарища по семинарии — Давида Сулиашвили, невестой которого была Сванидзе. Также доподлинно известно, что Като называла свекровь «старухой» и не простила отказа помогать в воспитании новорожденного Якова, первого сына Сталина. Счастливый отец в это время скрывался от полиции, бабушка жила в Тифлисе и Като, бежавшей в Баку, помогли ее родственники.

Но Екатерина Сванидзе заболела чахоткой, муж ввернул ее на родину и снова был в бегах, увидев жену лишь за день до ее смерти. На похоронах, по свидетельству британского историка Саймона Монтефиоре, Сталин прыгнул в могилу, куда опустили гроб жены. А по словам одного из тогдашних друзей Кобы, тот сказал: «Она смягчала мое каменное сердце, но она умерла и вместе с ней умерли мои последние теплые чувства к людям». И после 1907-го Сталин, и правда, вряд ли что-то и кого-то любил, кроме борьбы и власти — и вторая жена Надежда Аллилуева это, похоже, чувствовала, покончив жизнь самоубийством..

Ну, а Кеке не горевала по невестке, и не взяла на воспитание внука Якова (нонсенс для Грузии!), и не поехала потом в Москву. На ее собственные проводы в последний путь сын, ставший вождем мирового пролетариата, в июне 1937 приехать не смог. Или не захотел. В тот год у него, похоже, были дела поважнее.

Михаил Горбачев решил жениться на Раисе, а родителей поставил в известность в самый последний момент. Фото: Семейный архив

МИХАИЛ И РАИСА

Будущий генсек, первый и последний президент СССР, 20-летний Михаил Горбачев познакомился с 19-летней Раисой Титаренко в МГУ. Миша учился на юрфаке, Рая на философском факультете. Причем у нее уже был жених-физик из номенклатурной семьи. Но мама жениха, прибывшая на смотрины невесты, запретила сыну жениться. На счастье Михаила Горбачева.

Осенью 1953 зарегистрировали брак в Сокольническом загсе, что напротив их студенческого общежития. Родителей, как признавалась позже Раиса Максимовна, поставили в известность в последний момент. На свой костюм и свадебное платье, а также на застолье в студенческой столовой на Стромынке (винегрет, селедка, картошка и «Столичная») жених заработал сам, отработав лето на комбайне. А следующим летом 1954-го молодожены поехали на Ставрополье, знакомиться с родней супруга . О тех «смотринах» позже Михаил Сергеевич вспоминал так: «Мне казалось, что родители мой выбор примут с восторгом. Но у родителей всегда свои представления о «выборе». Отец отнёсся к Раисе с любовью, кстати, как и бабушка Василиса. А вот мать — настороженно, ревниво. Иными словами, «сентиментального путешествия» явно не получилось».

Прохлада в отношениях свекрови и невестки, возможно, была связана и с тем, что Раиса потеряла первого ребенка. А, возможно, с тем, что готовить поначалу не умела совершенно (как, кстати, и Крупская, и Аллилуева, не говоря уже об Александре Федоровне!) А, может, из-за того, что Мария Пантелеевна всегда помнила, что слишком много вложила в сына, в войну в буквальном смысле спасла его ценою своего здоровья от голодной смерти. На редких снимках, где они втроем, мать с сыном сидят бок о бок, а Раиса словно чуть отстраненно.

Конечно, они общались, когда Горбачев вернулся на Ставрополье, где родилась их дочь Ирина. А вот в Москву, куда Михаил Сергеевич уехал в 1978-м на повышение, он 67-летнюю мать брать не стал (отца уже не было в живых).

И общение их стало редким — секретарь ЦК, а позже уже генеральный секретарь, разумеется, внимательно слушал высокообразованную жену, и редко прислушивался к малограмотной (и набожной) матери.

Наверное, она молилась за его здоровье и когда он начинал перестройку, и когда рухнула руководимая им страна. Ее самой не стало, когда Михаил Горбачев стал просто самым высокопоставленным пенсионером самой большой страны…

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Андрей ЗБЕРОВСКИЙ:

Нельзя считать, что правители любили своих матерей меньше, чем своих жен...

Психолог и доктор культурологии объяснил, каково это быть мамой и женой вождя...

- Мать Николая II была против его брака — как это могло отразиться на царе, на его отношении к жене, к женщинам вообще?

- Последний русский царь жену любил и отношение к ней своей матери, которую он любил тоже, это изменить не могло. Одна любовь в данном случае другую вытеснить, заместить не могла. А то, что отец его долго отказывался разрешать этот брак — понятно. Причем не с точки зрения человеческого отношения к Алекс, а с точки зрения интересов государства — наследнику престола нужна была партия из Франции, а не из Германии. Сам же Николай старался избегать конфликтов, уходил от «неприятных» решений как во внутрисемейных отношениях, так и в политике, что весьма плачевно закончилось.

- Мать Ленина увидела Крупскую, когда сын Володя заболел в Петербурге и осталась не в восторге — а что она хотела увидеть?

- После казни Александра Ульянова мать семейства очень хотела, чтобы в семье появились внуки, чтобы было продолжение рода. Видел воспоминания одного из старых большевиков, который вспоминал о знакомстве Марии Александровны с Надеждой Крупской. Мать Ленина имела некие медицинские знания и потенциальная невестка якобы не показалась ей достаточно здоровой — для того, чтобы гарантированно иметь потомство. Хотя в тот момент признаки базедовой болезни, например, явно еще и не проявились. Кроме того, она ясно видела, что Крупская -идейная революционерка, как и сын, а такой образ жизни не способствует заботе о детях. В общем, не лучшая партия для того, чтобы появились внуки.

- Правда ли, что мать Сталина недолюбливала невестку, не была не на венчании, ни на похоронах, и внуком Яковом не занималась?

- По одной из версий мать Сталина не была уверена в том, что Яков — это ребенок от ее сына Иосифа ( но сам то Сталин в этом был убежден). Известно, что Екатерина Георгиевна Джугашвили мечтала о духовной карьере для сына, а там женщинам вообще места могло не быть. Сталин был настолько закрытым человеком почти для всех в том, что касалось его отношений с матерью и с другими женщинами, что достоверной информации о том, действительно ли он так любил мать и свою первую жену, все-таки нет. А его неприезд на похороны матери не означает отголоски психологической травмы из детства - на дворе стоял 37-й год и Сталин мог предполагать, что такие похороны в Грузии и путь туда - удобное место и повод для покушения на него.

- Горбачев признавал, что его мать прохладно приняла жену Раису — это признак чего?

- Это явный пример материнской ревности. И она, и отец надеялись, что их сын может хорошо пойти по комсомольской, партийной линии. А когда увидела молодую жену, материнским чутьем поняла, что с сыном рядом человек, который станет управлять им, а не наоборот. Что она психологически сильнее. И логично, что спустя 20 с лишним лет, когда отношения внутри семьи Горбачевых четко сформировались, не могло быть вариантов при переезде в Москву, чтобы свекровь ехала в столицу и хоть как то могла вмешиваться в жизнь высокого руководителя, которым стал ее сын. Перед Горбачевым не стоял выбор «жена или мать», а если бы и стоял, конечно, выбрал бы жену.

- Есть ли нечто общее в этих историях?

- Отношения мать-сын всегда более определяющие и более теплые, чем отец-сын, которые почти всегда более формальные. Потому мать на жизнь сына-политика в большинстве случаев влияет больше кого бы то ни было - если только рядом с ним нет любимой и сильной женщины. В треугольнике мама-сын-его жена противоречия возникают часто. И отношения в этом треугольнике всегда более значимы для сына, чем в треугольнике отец — сын -его жена. Если супруга берет на себя в браке функции опекунши, материнские — она вполне может вытеснить мать в сердце сына, что можно предположить в случае с Горбачевым и, возможно, с Лениным.. Но — лишь в случае, если у сына не до конца сформированы отношения с матерью. Если же они отстроены правильно — ни одна женщина не выдавит, не займет это место. Равнозначными отношения стать могут — но при том потенциально конфликтными, когда мать может мешать развиваться жене.

МНЕНИЕ ИСТОРИКА

Павел Пряников:

Мать Николая II думала о благе сына в связке с благом страны

Историк, основатель ресурса Толкователь, считает, что связь между отношением матерей вождей к их женам и судьбой правителей прослеживается в течении последнего века:

- Нелюбовь матери последнего императора к его жене с годами не прошла?

- Нет, это оставалось все время. Отпечаток на их отношения накладывало то, что Мария Федоровна была датчанка, а Александра Федоровна — немка. У датчан была взаимная нелюбовь с северными немцами, из-за территориальных претензий. Также вдовствующая императрица считала, что жена оказывала слишком большое негативное влияние на Николая. В частности, на формирование его прогерманской позиции. Ведь одна из основная причина февральской революции - подозрения в том, что Александра Федоровна с Распутиным готовили сепаратный мир с Германией. Также мать императора испытывала недоверие к невестке, которая долго не могла родить наследника, а потом родила больного гемофилией. Даже если бы Николая не свергли, слабый и больной наследник поставил бы монархию на грань разрушения. То есть мать думала о благе сына в связке с благом государства.

- Мать Ленина не приняла Крупскую с распростертыми объятьями?

- Мать хотела для Володи более домашнюю женщину, а Надежда была эмансипированной. Мария Александровна ждала девушку, которая бы играла патриархальную роль в семье — как она сама в большой семье Ульяновых, а не бегала по марксистским кружкам. Ульянова-старшая все-таки была женщиной старого склада. Но позже она смирилась с невесткой. Спасало то, что в семье Ульяновых было много детей - и она уже ждала внуков от других

- Мать Сталина ни одну женщину не хотела видеть рядом с Кобой, кроме себя — и это исковеркало его характер?

- Не так определенно. Даже если бы Джугашвили стал священником, как того хотела его мать — были варианты, когда он мог бы жениться. Кавказская семья предполагала, что сын, тем более единственный, волен распоряжаться своей жизнью и без волеизъявления матери, которая будет вынуждена принять выбор наследника. Иосиф, действительно в молодости был откровенен и действительно любил свою юную Като. А вот чувства к матери к 1937-му могли охладеть. И он ощущал себя тогда таким государственным человеком, для которого государственное превалирует над личными чувствами.

ИТОГ

Что было бы, прислушайся вожди к своим матерям?

Пойди Николай Романов навстречу родителям и женись на французской принцессе, Россия вышла бы из Первой мировой победительницей, сохранив монархию.

Прислушайся Владимир Ульянов к матушке, он стал бы многодетным отцом и у него не осталось бы времени на революцию.

Выбери Иосиф Джугашвили путь священника, предложенный его мамой, не возникло бы ГУЛАГа.

Оцени Михаил Горбачев недоверие и ревность своей матери к молодой жене — не родилась бы перестройка, прикончившая СССР.

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