Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивах

Виктория Боня 27 ноября отметит 40-летие. Накануне юбилея она улетела на Мальдивы – именно на этих райских островах телеведущая решила отпраздновать день рождения. Виктория поселилась в роскошном отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, одна ночь котором стоит от 2800 долларов (180 тысяч рублей) – именно столько Боне приходится отдавать в сутки за двухместную виллу. Но, видимо, в ожидании круглой даты модель решила не экономить и отметить праздник с размахом.

- Через несколько дней у меня будет день рождения, круглая дата. И я решила отметить ее в настоящем райском уголке, - рассказала Боня в Инстаграме. - Для тех, кто много путешествует, не секрет, что, побывав практически на всех курортах мира, нет такого второго места, как Мальдивы. Почему? Потому что отдых здесь отличается от остальных тем, что вы находитесь максимально наедине с природой. Здесь нет автомобилей, здесь нет мотоциклов, зато есть велосипеды и электрокары. Каждый день можно занимать себя активностями, взаимодействуя с природой – дайвинг, сёрфинг, водный спорт и другие.

На своей страничке в соцсети Виктория делится отпускными снимками, позируя на белоснежных пляжах на фоне моря. С кем именно Вика отдыхает на Мальдивах, она не рассказывает. Скорее всего, компанию ей составила дочка Анджелина. А вот есть ли рядом с ней мужчина, телеведущая не рассказывает. Во всех интервью она намекает, что ее сердце свободно.

victoriabonya После ужина приехали на виллу, только зашли домой и начался такой ливень, с громом и молнией Обожжжаю гром и молнию! Кстати!!! Кто угадает над чем я так весело смеюсь, пришлю подарок! Зная как вы все умеете предугадывать, не удивлюсь, если кто-то попадёт в точку!

Этот год выдался для Виктории переломным: она решила осесть в Лондоне и переехала в столицу туманного Альбиона на постоянное место жительства. По словам Вики, она выбрала Великобританию, потому что собирается дать дочери Анджелине хорошее образование. К тому же девочка занимается конным спортом, а в Англии лучшие в Европе школы верховой езды.

Недавно Виктория вспомнила свою совместную жизнь с отцом Анджелины – молодым бизнесменом Алексом Смерфитом. Сын ирландского миллиардера увез ее из России в Монако и ввел в свою богатую семью. Со стороны их отношения казались идеальными, но на деле все оказалось не так радужно: спустя два года после расставания Боня рассказала в интервью, что они с Алексом совсем не подходили друг другу. По словам телеведущей, у Смерфита часто не хватало денег на содержание семьи.

Виктория уверяет что сошлась с Алексом исключительно по любви – ведь если бы ею двигали корыстные интересы, она до сих пор судилась бы с ним за недвижимость и алименты. Более того, когда Боня закрутила роман со Смерфитом, у него практически не было денег. На первых порах их совместной жизни Вике приходилось самой оплачивать многие расходы. Например, она сама платила за свои за роды – пребывание Виктории в роддоме они с Алексом оплатили 50 на 50.

- В начале наших отношений я зарабатывала гораздо больше него, поэтому мы, как молодая семья, все делили 50/50. Мы жили, снимали квартиру, рожали — все пополам, - рассказала телеведущая.

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Лишь спустя некоторое время Смерфит встал на ноги и стал сам обеспечивать семью. Боня отрицает, что забеременела специально, чтобы Алекс стал жить с ней «по залету» - по словам телеведущей, их дочь Анджелина была запланированным и желанным ребенком.

Виктория категорически опровергла слухи о том, что богатая семья Алекса не любила ее, и что именно из-за этого Смерфит так и не женился на ней. Причиной того, что они с Алексом расстались Боня называет его незрелость и неготовность к семейной жизни. По словам Вики, она всегда мечтала иметь большую крепкую семью, а Алекс был не готов к этому.