2019-11-26T01:59:20+03:00
Звезды

«Вспомнили былое»: Волочкова на один вечер воссоединилась с женатым бойфрендом

Страстный танец балерины удивил ее поклонников
Игорь ПОЛЯКОВ
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Волочкова на один вечер воссоединилась с женатым бойфрендомВолочкова на один вечер воссоединилась с женатым бойфрендомФото: Личный архив героя публикации
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На презентации нового шоу Анастасии Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка» поклонники звезды заметили, как страстно она танцует с партнёром по сцене.

Как выяснилось, выступить в шоу артистка пригласила своего бывшего партнера по Большому театру Рината Арифуллина. Да, того самого мужчину, который сделал первые обнаженные фото балерины на Мальдивах.

- Ринат относился ко мне очень трепетно, - вспоминает те года балерина. - Когда Игорь Вдовин ушел от меня к инструктору по йоге, Ринат был для меня спасением. Для меня тот поступок мужа был большой психологической драмой. Ринат был рядом. Но потом я встретила бизнесмена Бахтияра Салимова, с которым у меня впоследствии были долгие отношения. Ринат, видя, как я счастлива, благородно отошел в сторону. Вот такой мужской поступок.

Ринат Арифулин с женой Татьяной Фото: Instagram.com

Ринат Арифулин с женой ТатьянойФото: Instagram.com

Сейчас Арифуллин счастливо женат, воспитывает дочь. Как удалось разузнать «КП» Ринат после романа с Волочковой женился на ее помощнице Татьяне Гринько. У пары родилась чудесная дочь. А когда у девочки возникли проблемы со здоровьем, Арифуллион обратился за помощью к своей бывшей возлюбленной Анастасии Волочковой. И та не отказала. По словам балерины, она счастлива, что несмотря на тяжелое расставание, она смогла сохранить дружбу с Ринатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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