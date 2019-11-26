Сократят ли бюджетные места в вузах

Недавний доклад правительства РФ «О политике в сфере образования» заставил родителей школьников серьезно понервничать. Если верить этому документу, то в следующие четыре года число бюджетных мест в вузах сократится на 17 процентов! Разбираемся, что происходит.

Во-первых, бюджетный прием в вузы уже сократился - за последние 3 года почти на 70 тысяч человек (см. таблицу). Это официальные данные Минобрнауки. И, судя по цифрам в правительственном докладе, к 2024 году бюджетный прием в российские вузы должен сократиться еще, до 432,4 тысячи человек.

Однако это вовсе не значит, что вузы зачислят на первый курс почти полмиллиона вчерашних школьников. В этой цифре все смешано в кучу: учитывается прием как в бакалавриат и специалитет, так и в магистратуру. А между прочим магистратура -это чуть ли не половина всех бюджетных мест!

И если за поступление в бакалавриат идет схватка не на жизнь, а на смерть, то вот магистратура спросом, мягко говоря, не пользуется. По разным оценкам, продолжать обучение и получать диплом магистра планирует лишь 12 - 25 процентов выпускников вузов. А остальные считают, что с них хватит и корочки бакалавра.

Поэтому и прием в магистратуру с каждым годом сокращается. Только в последние два года он упал почти на 80 тысяч мест! Именно за счет этого падает и общая цифра - отсюда и берутся эти 17 процентов, которые всех напугали.

Чиновники придерживаются такой планки: бюджетных мест в вузах должно хватить 57 процентам выпускников школ текущего года. Правда, это вовсе не значит, что получить высшее образование сможет каждый второй. Ведь на те же самые бюджетные места претендуют и выпускники прошлых лет, и ребята с дипломами колледжей и техникумов. Так что реальная конкуренция выходит более серьезная.

С приемом на первый курс все не так однозначно. Пока в столичных университетах конкурс зашкаливает, провинциальные вузы вынуждены принимать всех подряд - нет желающих!

Большая разница и между направлениями (см. таблицу). Многие выпускники по баллам влегкую прошли бы на бюджет на лесное дело и рыбное хозяйство. Но предпочитают учиться на юристов и управленцев за немалые деньги. Потому что где потом работу найти с таким-то дипломом...

Вот и получается, что технически поступить в вуз на бюджет могут даже троечники. Если будут выбирать какое-нибудь непрестижное направление подальше от Москвы и Санкт-Петербурга. Но всем остальным, кому диплом нужен не ради галочки, для поступления придется изрядно попотеть.