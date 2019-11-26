Черная метка для подделок

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Маркировка товаров переходит с экспериментов к полноценной работе. С 1 июля стала обязательной маркировка сигарет производителями, а в ближайшее время особый знак можно будет увидеть еще на нескольких товарных группах.

Маркировка предполагает контроль движения товара (прослеживаемость) на всех этапах его «жизненного цикла», начиная с момента его производства или ввоза, заканчивая розничной реализацией (с помощью контрольно-кассовой техники), и показала себя как эффективный инструмент противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Роль метки играет специальный код DataMatrix, чем-то похожий на QR-код. Его помещают и на сам товар или на упаковку. Причем код завод-изготовитель не сам «изобретает», а запрашивает через специальную государственную информационную систему. Благодаря этому считать информацию можно на любом этапе транспортировки и движения товара. А в конкретном магазине товар принимают и делают пометку в системе, что продадут его именно здесь.

Таким образом, выяснять нелегальные товары станет проще. Граждане получат эффективный инструмент общественного контроля. Да и сами производители почувствуют выгоду.

- У предприятий появится мощнейшая преференция в виде полной информации о движении их товаров до конечного потребителя, - подчеркнул депутат Госдумы Андрей Исаев. - Данные они смогут использовать в своей маркетинговой политике. Такие сведения, что называется, дорогого стоят.

ТРЕНИРОВАЛИСЬ НА ШУБАХ

Производители, как правило, настороженно относятся к любым новшествам. Но уже первые результаты снимают многие вопросы.

- На примере проекта по шубам мы можем сказать, что маркировка как перспективный инструмент борьбы с незаконным оборотом себя оправдала, - заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. - Когда внедряли пилот по шубам, оценки рынка о доли контрафакта было 60 - 70%. По итогам первого года эксперимента цифры легального оборота товаров увеличились семикратно.

- Ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, не произошло ни роста цен, ни снижения ассортимента или опустения полок. Не было зафиксировано проблем ни у крупного, ни у среднего, ни у малого бизнеса, - подчеркнул заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

ЧТОБЫ НИКТО НЕ НАХИМИЧИЛ

Следующим этапом в развитии системы маркировки в стране, скорее всего, станет бытовая химия. И это как раз тот случай, который касается каждого.

- За последние 10 лет число людей, которым ставят диагноз «контактный дерматит», выросло на четверть, - заявляла несколько лет назад глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Это в том числе связано с использованием небезопасной продукции.

Об объемах нелегального рынка порошков и чистящих средств можно только догадываться по таким вот вскрывшимся фактам. Ведь какой бы то ни было официальной статистики на этот счет не ведется. Даже жалобы людей не считают!

- Таких обращений крайне мало, - говорят в Обществе защиты прав потребителей. - Дело в том, что шампуни или стиральные порошки - товары относительно недорогие. Мало кто будет из-за пары сотен рублей обращаться в инстанции и тем более затевать судебное разбирательство.

Еще более важным в этом смысле представляется маркировка лекарств, которая уже частично работает. Ведь в случае с таблетками и растворами речь уже идет не о выброшенных на ветер деньгах, которые покупатели тратят на некачественную продукцию, но о прямой угрозе здоровью человека.

КОМПЕТЕНТНО

Виктор ЕВТУХОВ, Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ:

- Иногда проект маркировки обсуждается со скепсисом: мол, чиновники опять что-то придумали. Однако это в первую очередь инициатива бизнеса. Если поговорить с российскими производителями, станет ясно, что для них проблема нелегального оборота не менее острая, чем вопрос доступности длинных заемных средств или необходимость модернизировать основные фонды. Потому что недобросовестная конкуренция, которую создают легальным производствам «подпольные» производители контрафактного, сфальсифицированного товара, не дает возможность честно работающему бизнесу развивать предприятия, создавать рабочие места, платить белую зарплату и соответственно поддерживать экономику регионов и государства.

Важно понять, что законопослушные участники рынка после введения маркировки не только получат возможность покрыть затраты на маркировку, но и увеличить выручку, когда нелегальные товары будут вытеснены с полок магазинов.

Мы, со своей стороны, готовы прислушиваться к предложениям бизнеса. Например, зарубежные производители парфюмерии просили дать возможность маркировать товар на таможенных складах. Об этом мы с Федеральной таможенной службой договорились. Но были и другие предложения - допустить маркировку вообще на любых складах. Разумеется, пока мы на это не пошли, это могло открыть «ящик Пандоры». Какая разница, легальный продукт или нет, если можно на складе налепить на него код без подтверждения легальности товара?

Мы не собираемся ограничиваться тем списком маркируемых товаров, который есть сейчас. До 2024 года он может быть расширен. Если в ближайшее время все пойдет хорошо, думаю, маркируемых товаров станет больше, потому что маркировка уже показала свою эффективность.