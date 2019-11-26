Круговорот мусора в России

Многие помнят, как в СССР школьники собирали металлолом, те, кто постарше, - макулатуру в обмен на дефицитные книги, пенсионеры - бутылки. Потом стало не до этого, но сейчас все меняется на глазах. Итак, что у нас перерабатывается сегодня и есть ли смысл в раздельном сборе мусора.

Пластиковые бутылки

Это примерно треть содержимого наших мусорных ведер. Химики называют его полиэфиром, он же ПЭТ - самый ходовой пластик в мире. Он относительно легко поддается переработке. Количество трансформаций почти неограниченно.

На перерабатывающих заводах с бутылок отпаривают этикетки, снимают крышки, сортируют по цвету. Далее прессуют, измельчают, удаляют остатки примесей. Получается гранула, или флекс. Из него и делают новые продукты.

Если флекс качественный, то из бутылки можно сделать три 30-сантиметровые линейки, четыре шариковые ручки, из 25 бутылок получается куртка, из 40 - рюкзак, из 50 - дачное кресло, из сотни - детская горка.

На выходе - забота о природе и громадная экономия нефти, так как пластик делают из нее.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Завод-ветеран переработки вторсырья - «Уралтермопласт», основанный в 2000 году. Начав с производства упаковочной пленки, к 2012 году екатеринбуржцы доросли до изготовления из переработанных пластмасс цветных досок, очень похожих на деревянные, только гораздо более долговечных. Теперь они штампуют заборы, столбы, ограждения, садовую мебель, скамейки, детские площадки...

Компания перерабатывает 150 тонн отходов в месяц. Из них получается 125 тонн образцов малых архитектурных форм. Например, для производства одной скамейки нужно 80 кг пластикового мусора.

Стеклянные бутылки

А как же стеклянные бутылки? Неужели они не вечны? Да, износа им нет. Но это при условии, что стекло тщательно отсортировано по цвету и фактуре. Гляньте на прилавки - бутылки там почти всех расцветок.

Поэтому стеклотару проще раздробить и пустить на стройматериалы - стекловату или пеностекло.

Для того чтобы утеплить и изолировать стекловатой один частный дом средних размеров, потребуется переработать 3000 винных бутылок.

Алюминиевые банки

Алюминиевые банки захватили мировой рынок в начале 80-х. Сегодня в Европе осталось в обороте 75 процентов алюминия, переработанного из банок тех годов.

Понижение качества перерабатываемого материала у специалистов называется даунсайклингом, или каскадированием. Так вот, банки можно перерабатывать бесконечно. За год одна емкость поступает на переплавку до восьми раз.

А если из них делать не банки? Это зависит от чистоты переработки, то есть отделения примесей - в основном других металлов. Если обработка проведена качественно, из банок можно делать хоть корпуса самолетов, хоть фрагменты космических скафандров.

Банки давят и измельчают, потом плавят при температуре 750 градусов, далее формируют и отправляют на завод.

Потом… Например, 400 банок нужно для того, чтобы сделать новый велосипед.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

На чемпионате мира по футболу в России 22 команды играли в форме, созданной из бывших бутылок. В 2015-м Nike выпустил экоформу для «Спартака» и «Зенита»: шорты и футболки - целиком из переработанного материала, гетры - на 78%. На один комплект уходило 18 бутылок.

А компании СИБУР и Wilson сделали из переработанного пластика экологичный баскетбольный мяч.

КСТАТИ

Вторичные материалы в пищевой промышленности использовать запрещено. Дело в том, что при переработке невозможно отследить, чем был загрязнен первичный продукт.

Бумага

К сожалению, из книги, газеты или журнала можно сделать только картон - упаковки для яиц, стаканчики, строительный гофрокартон. После тщательной многоступенчатой переработки получается туалетная бумага или бумажные полотенца.