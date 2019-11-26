2019-11-26T02:36:37+03:00
Экономика

Круговорот мусора в России

Наша страна поздно включилась в процесс переработки отходов - вторую жизнь пока получают всего 5 процентов наших отходов. Но результаты уже есть
Антонина БЕЛОВА
Поделиться:
Помимо пунктов вторсырья и сознательных граждан, сортирующих отходы, значительный вклад в сбор мусора вносят волонтеры: за сезон по всей стране они собирают сотни тысяч тонн материалов, пригодных для дальнейшей переработки.Помимо пунктов вторсырья и сознательных граждан, сортирующих отходы, значительный вклад в сбор мусора вносят волонтеры: за сезон по всей стране они собирают сотни тысяч тонн материалов, пригодных для дальнейшей переработки.
Изменить размер текста:

Многие помнят, как в СССР школьники собирали металлолом, те, кто постарше, - макулатуру в обмен на дефицитные книги, пенсионеры - бутылки. Потом стало не до этого, но сейчас все меняется на глазах. Итак, что у нас перерабатывается сегодня и есть ли смысл в раздельном сборе мусора.

Пластиковые бутылки

Это примерно треть содержимого наших мусорных ведер. Химики называют его полиэфиром, он же ПЭТ - самый ходовой пластик в мире. Он относительно легко поддается переработке. Количество трансформаций почти неограниченно.

На перерабатывающих заводах с бутылок отпаривают этикетки, снимают крышки, сортируют по цвету. Далее прессуют, измельчают, удаляют остатки примесей. Получается гранула, или флекс. Из него и делают новые продукты.

Если флекс качественный, то из бутылки можно сделать три 30-сантиметровые линейки, четыре шариковые ручки, из 25 бутылок получается куртка, из 40 - рюкзак, из 50 - дачное кресло, из сотни - детская горка.

На выходе - забота о природе и громадная экономия нефти, так как пластик делают из нее.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Завод-ветеран переработки вторсырья - «Уралтермопласт», основанный в 2000 году. Начав с производства упаковочной пленки, к 2012 году екатеринбуржцы доросли до изготовления из переработанных пластмасс цветных досок, очень похожих на деревянные, только гораздо более долговечных. Теперь они штампуют заборы, столбы, ограждения, садовую мебель, скамейки, детские площадки...

Компания перерабатывает 150 тонн отходов в месяц. Из них получается 125 тонн образцов малых архитектурных форм. Например, для производства одной скамейки нужно 80 кг пластикового мусора.

Стеклянные бутылки

А как же стеклянные бутылки? Неужели они не вечны? Да, износа им нет. Но это при условии, что стекло тщательно отсортировано по цвету и фактуре. Гляньте на прилавки - бутылки там почти всех расцветок.

Поэтому стеклотару проще раздробить и пустить на стройматериалы - стекловату или пеностекло.

Для того чтобы утеплить и изолировать стекловатой один частный дом средних размеров, потребуется переработать 3000 винных бутылок.

Алюминиевые банки

Алюминиевые банки захватили мировой рынок в начале 80-х. Сегодня в Европе осталось в обороте 75 процентов алюминия, переработанного из банок тех годов.

Понижение качества перерабатываемого материала у специалистов называется даунсайклингом, или каскадированием. Так вот, банки можно перерабатывать бесконечно. За год одна емкость поступает на переплавку до восьми раз.

А если из них делать не банки? Это зависит от чистоты переработки, то есть отделения примесей - в основном других металлов. Если обработка проведена качественно, из банок можно делать хоть корпуса самолетов, хоть фрагменты космических скафандров.

Банки давят и измельчают, потом плавят при температуре 750 градусов, далее формируют и отправляют на завод.

Потом… Например, 400 банок нужно для того, чтобы сделать новый велосипед.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

На чемпионате мира по футболу в России 22 команды играли в форме, созданной из бывших бутылок. В 2015-м Nike выпустил экоформу для «Спартака» и «Зенита»: шорты и футболки - целиком из переработанного материала, гетры - на 78%. На один комплект уходило 18 бутылок.

А компании СИБУР и Wilson сделали из переработанного пластика экологичный баскетбольный мяч.

КСТАТИ

Вторичные материалы в пищевой промышленности использовать запрещено. Дело в том, что при переработке невозможно отследить, чем был загрязнен первичный продукт.

Бумага

К сожалению, из книги, газеты или журнала можно сделать только картон - упаковки для яиц, стаканчики, строительный гофрокартон. После тщательной многоступенчатой переработки получается туалетная бумага или бумажные полотенца.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Задержанную в резиденции Трампа китаянку в США приговорили к восьми месяцам тюрьмы
Глава Минэнерго Украины заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа
Украина считает заключение контракта с Россией на транзит газа «абсолютным приоритетом»
Пользователи из США и Европы жалуются на сбои в работе Facebook
Сорокин: Будущее ЧЕ – 2020 по футболу в России будет решать УЕФА, а не WADA
Интернет-регистратор: В России закончились свободные IP-адреса
Экс-главу Коми Гайзера доставили в больницу из СИЗО «Лефортово»
ЦБ России предложил новый вариант борьбы с «зарплатным рабством»
Путин и Зеленский договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц
Ракета-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником успешно стартовала с Плесецка
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Суд изъял имущество у экс-главы Марий Эл Маркелова и его супруги на сумму 2,2 млрд рублей
На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке
Умер Михаил Хейфец, советский диссидент и писатель
Зеленский: Россия должна «вернуть» оборудование с украинских кораблей
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России
Пекин ожидает визита Путина в 2020 году
Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу