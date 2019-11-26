Япония строит из отходов острова, а Китай - дороги

Каждому из нас просто давно пора уяснить: если не научимся обращаться с собственными отходами по-новому, в ближайшие несколько лет наши города и леса просто утонут в мусоре. Не допустить этого - главный смысл разворачивающейся в стране мусорной реформы.

- Я бы сказал, что схожий с нами менталитет у испанцев, у них тоже нет немецкой или скандинавской педантичности, - комментирует Элмурод Расулмухамедов из Всероссийского общества охраны природы. - Но даже там научились правильно обращаться с мусором. Испанцы создали систему экокластеров. Это серьезные сортировочные мощности, рядом с которыми находятся объекты переработки. Например, органику либо превращают в компост, либо сжигают - есть современные безопасные технологии, которые не отражаются на экологии и жителях этих территорий.

ЯПОНИЯ:

Новые территории на бывших отходах

То, что японцы научились строить острова из мусора, вовсе не фигура речи и не миф. Основная часть отходов, которые производят города, сжигается на высокотехнологичных заводах, которые стоят прямо в жилых кварталах и нисколько не «фонят».

Отходы жгут при температуре 1200 градусов: в таком режиме разрушаются любые ядовитые вещества и не образуются вредные смолы. Получившийся пепел фасуют в брикеты. Уже непосредственно их, брикеты, используют для строительства фундаментов зданий и искусственных островов.

Например, таким «мусорным» островом является Одайба, возвышающийся в Токийском заливе. Между прочим, сейчас это один из самых престижных районов японской столицы.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

По брикетам!

В Великобритании серьезный дефицит свободной земли, поэтому там вместо традиционных мусорных свалок (когда-то традиционных и для ЕС) придумали технологию брикетирования отходов. После сортировки мусор измельчают, прессуют (то есть уменьшают объем в десятки раз) и упаковывают в толстую пленку - ни влажности, ни кислорода. Поэтому процессы разложения останавливаются в течение пары-тройки часов. Следовательно, нет ни неприятного запаха, ни фильтрата.

Сегодня брикетирование считается самым безопасным для экологии способом захоронения отходов.

Кстати, брикетирование также позволяет консервировать мусор на какое-то время - для последующей переработки.

ШВЕЦИЯ:

В электричество!

Сегодня Швеция считается одним из признанных лидеров по переработке мусора в Европе. Через нее проходят 99 процентов всех отходов страны. А ведь скандинавы начали сортировать мусор только в 90-е, гораздо позже других развитых европейских стран. Спустя тридцать лет после старта Швеция показывает просто удивительные результаты.

Правильному раздельному сбору мусора детей здесь начинают учить еще с детского сада. И любой младшеклассник точно знает, что только что выпитая бутылочка с газировкой - это сразу три фракции. Крышка отправляется в контейнер для металлов, отмытая этикетка - в емкость для бумаги, а сама бутылка, понятное дело, - в сборник для стеклотары.

Как шведов научили сортировать мусор? Помогло не только воспитание бережного отношения к экологии родной страны, но и мощные штрафы. Ты, конечно, можешь не сортировать мусор и выбрасывать его вперемешку - пластик, бумагу, стекло и прочее. Но это в такую копеечку выйдет! (См. «Конкретно».)

Вместо привычных для нас площадок с мусорными контейнерами в шведских городах для сбора отходов используются специальные мусоросборники - они выглядят как обычные приемники, но в нижней части заведены в подземные тоннели, по которым с помощью вакуума разные типы мусора уносятся на переработку.

Больше половины отходов в Швеции сжигается. Получаемая в результате энергия превращается в электричество, которое используют для жилых домов и промышленных объектов. Дошло до того, что никому не нужный мусор, ставший супердешевым сырьем для производства света и тепла, шведы даже экспортируют из соседних стран!

ИЗРАИЛЬ:

Система «вода-воздух»

В Израиле придумали собственный способ сортировки отходов - гидросепарацию. Мусор проходит через мощные потоки воды. В итоге металлы оседают на дне, а пластик и органика поднимаются на поверхность. После «сушки» применяются уже потоки воздуха, которые сдувают пластик. Его - на переработку. Органику - в биореактор, где пищевые отходы превращаются в топливо (газ метан).

Между тем часть своих отходов Израиль продолжает закапывать в землю. Но при этом старые свалки проходят через рекультивацию. Самый известный пример - мусорный полигон «Хирия» около Тель-Авива, на месте которого после закрытия построили прекрасный парк.

КОРОТКО

В Норвегии при сжигании мусора получают тепло для 90 тысяч домашних хозяйств и электричество для освещения 30 тысяч улиц. Это ежегодно экономит стране 50 тысяч тонн нефти.

Современные мусоросжигательные заводы совершенно безвредны для экологии. Например, на территории столицы Австрии Вены работают сразу четыре таких предприятия.

Во Франции мусорные контейнеры оснащены специальными чипами и сообщают коммунальщикам о степени заполненности. Это позволяет мусоровозам правильно выстраивать логистику своих маршрутов.

В Китае из переработанного мусора научились делать дорожное покрытие.

Кроме того, в некоторых городах КНР за поездку на метро можно заплатить… пустыми пластиковыми бутылками.

КОНКРЕТНО

Как штрафуют за мусор в разных странах