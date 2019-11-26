Начинают волонтеры - выигрывают жильцы

Опросы показывают, что россияне стали больше внимания уделять вопросам экологии. За четыре последних года в три раза выросла доля тех, кто грамотно утилизирует бытовые отходы, и работа волонтеров здесь играет свою немалую роль.

МОСКВИЧИ ГОТОВЫ

- Валерия, вы чувствуете, что люди начали серьезно подходить к вопросам раздельного сбора мусора?

- Да. Это видно по нашим акциям, нашему экоцентру, по соцсетям и сайту. Тема горячая, актуальная, и людей она очень беспокоит. Самый главный вопрос – как обеспечить доставку отходов именно на переработку, а не на свалку, как обычно. Как сделать, чтобы это не было профанацией. Иначе какой смысл собрать бытовые отходы раздельно, если все снова смешается в общую кучу где-то на полигоне.

- Насколько Москва готова к раздельному сбору мусора?

- Если мы говорим про жителей, то они готовы. Это показывают наши опросы. Если же говорим про инфраструктуру, про количество мусоровозов, про контейнерные и сортировочные площадки, то в этом направлении, я бы сказала, готовность пятьдесят на пятьдесят.

Сейчас в Москве перекрашивают контейнеры - так мы планируем встретить 2020 год, когда в столице будет централизованное внедрение раздельного сбора. Но надо понимать, что только смена цвета не даст необходимого эффекта. Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что люди не понимают разницы между двумя контейнерами - пусть они и отличаются цветом. Эти контейнеры обычно спрятаны внутри специальных павильончиков, похожих на сарайчики, и визуально непонятно, куда вы кладете мусор. Никакой информационной таблички рядом попросту нет.

Другое дело - сетки-контейнеры, которые есть в некоторых районах области. Они вдохновляют людей на экологически правильные поступки, поэтому постоянно переполнены. Поэтому мы ратуем, чтобы у нас в столице поставили такие же сетки, как в Подмосковье, где первыми в России централизованно перешли на раздельный сбор мусора. И преуспели в этом направлении, надо признать.

В сетки собирают стекло, металл, макулатуру, пластиковые бутылки и канистры. Это визуально считывается очень хорошо. Кроме того, они стоят вне контейнерных площадок, их не прячут, потому что по закону вторсырье можно собирать и в стороне от придомовой мусорки.

В Мытищах за счет раздельного сбора управляющим компаниям удалось уменьшить тариф на вывоз мусора.

ДЕНЬГИ ЗА МУСОР

- И все-таки хочется понять, как по цвету различить функционал контейнеров.

- Серый цвет - для смешанных отходов, синий цвет - для вторсырья. Это правило работает и в Москве, и в области. Сделали единую цветовую гамму, чтобы жители, которые ездят туда-сюда, не путались.

Наш опыт доказывает - если просто обновить контейнеры, даже поставить красивые и новенькие, ситуация сильно не изменится. Но если рассказывать людям, что и куда складывать, куда эти отходы поедут дальше, во что будут перерабатываться, какая от этого польза, ситуация меняется на глазах.

- Финансовая мотивация должна быть? В Мытищах, например, за счет раздельного сбора удалось уменьшить тариф на вывоз мусора.

- Конечно. Вообще дифференцированный тариф должен быть по всей стране легализован законодательно. Это правильно, что жители, которые разделяют отходы, платят меньше. У нас есть опыт, когда мы внедрили раздельный сбор в жилом комплексе на 1200 жителей в Подмосковье. Там экономия уже 2 миллиона рублей в год! Жители, когда узнают эти цифры, прекрасно понимают, зачем все эти старания.

- А за счет чего получается экономить?

- Ну представьте, у вас во дворе стояло шесть контейнеров для смешанного мусора, и каждый день они вывозились. Ставка за вывоз одного контейнера от 600 до 800 рублей. Жильцы начали разделять мусор, и у них количество смешанного мусора сократилось в два раза. Потому что макулатуру, картон, стекло, металл, пластиковые бутылки они начали сдавать переработчикам, не оплачивая тариф на вывоз. Оператор приезжает и за свой счет забирает контейнеры со вторсырьем - ему это выгодно.