Банк ДОМ.РФ снизил ставку по ипотеке для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ
Для потенциальных заемщиков, которые подтвердят свои доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, процентная ставка по ипотеке снижена на 0,2 п.п., а сам размер первоначального взноса – до 10%. Такие условия предоставляет банк ДОМ. РФ.
Новые условия уже вступили в силу, теперь для оформления кредита заемщикам не потребуется собирать документы, подтверждающие доход и занятость, например, справку 2-НДФЛ, трудовую книжку, пр. В качестве подтверждения понадобится только выписка из Пенсионного фонда РФ. Ее можно заказать у менеджера банка дистанционно или оформить в офисе, если прийти в банк лично.
Для получения выписки из Пенсионного фонда РФ заемщику необходимо быть зарегистрированным на Портале государственных услуг и иметь подтвержденную учетную запись. Кстати, сотрудники банка всегда готовы оказать помощь клиенту с регистрацией на портале госуслуг и подтверждением учетной записи без посещения МФЦ.
Клиенты, подтверждающие доход выпиской из Пенсионного фонда РФ, могут оформить ипотеку по минимальным ставкам – 8,3% на первичном рынке, 8,8% на вторичном рынке и 8,5% по программе рефинансирования (с учетом действующей акции «Бери больше – плати меньше», в рамках которой ставки снижены еще на 0,2 п.п. для сумм кредита от 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и от 4 млн рублей в остальных регионах).
«Мы ожидаем массовый спрос на ипотеку с улучшенными условиями, для ее оформления требуется минимум усилий и документов. По нашим оценкам, получить ипотеку с минимальной ставкой могут до 50% наших клиентов. Еще одно изменение – уменьшение первоначального взноса до 10%. Это позволит повысить доступность ипотеки для более широкого круга заемщиков», – отметил Игорь Ларин, директор по кредитным продуктам Банка «ДОМ.РФ».
Кстати, подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно и в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту можно также вносить без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».