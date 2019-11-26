2019-11-26T19:30:18+03:00
Недвижимость

Банк ДОМ.РФ снизил ставку по ипотеке для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ

Это позволит упростить и процесс сбора документов
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Новые условия уже вступили в силу, теперь для оформления кредита заемщикам не потребуется собирать документы, подтверждающие доход и занятостьНовые условия уже вступили в силу, теперь для оформления кредита заемщикам не потребуется собирать документы, подтверждающие доход и занятостьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Для потенциальных заемщиков, которые подтвердят свои доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, процентная ставка по ипотеке снижена на 0,2 п.п., а сам размер первоначального взноса – до 10%. Такие условия предоставляет банк ДОМ. РФ.

Новые условия уже вступили в силу, теперь для оформления кредита заемщикам не потребуется собирать документы, подтверждающие доход и занятость, например, справку 2-НДФЛ, трудовую книжку, пр. В качестве подтверждения понадобится только выписка из Пенсионного фонда РФ. Ее можно заказать у менеджера банка дистанционно или оформить в офисе, если прийти в банк лично.

Для получения выписки из Пенсионного фонда РФ заемщику необходимо быть зарегистрированным на Портале государственных услуг и иметь подтвержденную учетную запись. Кстати, сотрудники банка всегда готовы оказать помощь клиенту с регистрацией на портале госуслуг и подтверждением учетной записи без посещения МФЦ.

Клиенты, подтверждающие доход выпиской из Пенсионного фонда РФ, могут оформить ипотеку по минимальным ставкам – 8,3% на первичном рынке, 8,8% на вторичном рынке и 8,5% по программе рефинансирования (с учетом действующей акции «Бери больше – плати меньше», в рамках которой ставки снижены еще на 0,2 п.п. для сумм кредита от 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и от 4 млн рублей в остальных регионах).

«Мы ожидаем массовый спрос на ипотеку с улучшенными условиями, для ее оформления требуется минимум усилий и документов. По нашим оценкам, получить ипотеку с минимальной ставкой могут до 50% наших клиентов. Еще одно изменение – уменьшение первоначального взноса до 10%. Это позволит повысить доступность ипотеки для более широкого круга заемщиков», – отметил Игорь Ларин, директор по кредитным продуктам Банка «ДОМ.РФ».

Кстати, подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно и в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту можно также вносить без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».

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