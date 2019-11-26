2019-11-26T19:21:31+03:00
Общество

Белые медведи в Арктике питаются пластиком

Примерно четверть всего рациона полярных хищников состоит из пластиковых отходов
Анна ГЛАДКИХ
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Медведи в поисках пищи все чаще приходят на свалки, которые устроили людиМедведи в поисках пищи все чаще приходят на свалки, которые устроили людиФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Ученые изучили содержание желудков и экскрементов полярных медведей в Арктике и пришли к неутешительному выводу – до 25% всего рациона хищников составляют полиэтиленовые пакеты, обертки и другие пластиковые предметы и фрагменты упаковки.

По словам замдиректора национального парка «Русская Арктика» по научной работе Ивана Мизина, пластиковые отходы медведи находят на свалках, расположенных неподалеку от тех мест, где живут люди. Суровые полярные хищники все чаще приходят к помойкам в поисках пропитания. Также пластик попадает в организмы других обитателе Арктики – птиц и морских млекопитающих.

Пластик, попавший в организм животного может привести к гибели. Проблема распространения мусора, особенно пластиковых отходов на севере, в том числе на береговой линии арктических островов, всерьез беспокоит ученых, – передает INTERFAX.RU. Если загрязнение Арктики пластиком продолжится, животные будут страдать и гибнуть чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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