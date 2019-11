Астрономы опровергли мрачное пророчество NASA на счет Большого Красного Пятна Юпитера

Американские астрономы успокоили мировую общественность, сообщив, что «слухи о скорой кончине Большого Красного Пятна на Юпитере сильно преувеличены». Заявление в стиле Марка Твена содержалось в тезисах к докладу, с которым Филип Маркус (Philip Marcus) — руководитель исследовательской группы из университетов Райса (Rice University) и Калифорнийского (UC Berkeley) - намерен выступить на 72-м ежегодном собрании Американского физического общества (72nd Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics). Подробнее об этом в Daily Mail.

Ученые доложат о том, что это самое Пятно отнюдь не уменьшается. Они добыли соответствующие доказательства. И тем самым опровергли прогнозы, исходившие из NASA, согласно которым Пятно вообще исчезнет через 20 лет.

Большое Красное Пятно (БКП) Юпитера - оно же Great Red Spot (GRS) по западной терминологии - это ураган, атмосферный вихрь небывалых размеров и силы. Бушует на одном и том же месте, как минимум, уже более 350 лет. И вроде бы скукоживается - по некоторым данным, с каждым годом становится меньше на 230 километров. Взволнованные наблюдатели указывают: в позапрошлом веке Пятно было с две Земли, теперь в нем поместилась бы одна — правда, с зазором. Они переживают и опасаются, не сулит ли феномен чего-нибудь страшного вроде конца света, свидетельствуя о неких таинственных процессах, начавшихся в Солнечной системе.

В Пятне легко бы утонула наша Земля.

В NASA приглядывают за Пятном, время от времени его фотографируют с близкого расстояния. Снимки высокого качества, сделанные год назад, передала на Землю «Юнона» - американская автоматическая межпланетная станция (NASA’s Juno spacecraft). Они обеспокоили Эми Симон (Dr Amy Simon) — эксперта NASA по внеземным атмосферам (expert in planetary atmospheres at Nasa's Goddard Space Flight Center).

- Иначе стали двигаться атмосферные потоки , скорость которых достигает почти 700 километров в час, - заметила тогда исследовательница. - А они, в свою очередь влияют на Пятно, которое представляет собой динамическое образование.

Весной 2019 года астрономы несколько раз наблюдали, как от Пятна отрываются облачные сгустки площадью в десятки тысяч квадратных километров - «хлопья» их назвали. «Хлопья» должны были бы подтвердить, что БКП вот-вот рассосется. Однако Маркус с коллегами, создав компьютерную модель, продемонстрировали, что улетающие сгустки облаков ничем не вредят, а лишь свидетельствуют об обновлении облачного покрова Пятна.

Последовательные снимки БКП свидетельствуют, что оно видоизменяется.

- Нет доказательств того, что сам вихрь уменьшился или ослаб, - заверяют исследователи. И поясняют: лишь со стороны кажется, что его размеры меняются. Оптическую иллюзию создают расположенные рядом ураганы, которые зрительно сжимают БКП.

А раз с Пятном ничего сверхъестественного не происходит, то можно, наверное, расслабиться. До поры до времени, конечно.

Пусть сильнее грянет буря

Большое Красное Пятно открыл то ли Джованни Кассини то ли Роберт Гук. Рисунок Пятна нашли в заметках Кассини от 1665 года. Нечто похожее обнаружили и в рисунках Гука, датированных 1664 годом.

До того, как «Вояджеры», пролетая мимо Юпитера, передали его первые качественные изображения, считалось, что Пятно твердое — вроде горы. Или кратера. Возвышается над планетой и торчит из ее недр. Но постепенно выяснилось, что Пятно - это атмосферное образование — мощнейший антициклон. Газ в его воронке вращается против часовой стрелки, делая один оборот примерно за 6 земных суток.

Цвет БКП меняется. Пятно то бледнеет, то краснеет. Почему оно красное, до конца не ясно. Согласно наиболее популярной гипотезе, цвет Пятну придают химические реакции, в которые вступают аммиак и ацетилен под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения.

В июле 2017 года, пролетая над БКП, «Юнона» провела измерения с помощью имеющегося на ее борту микроволнового радиометра MWR (Microwave Radiometer). Измерения подтвердили: Пятно и в самом деле циклопическое — его овал раскинулся в атмосфере Юпитера как минимум, на 16 тысяч километров в ширину и более, чем на 40 тысяч километров в длину. Скот Болтон (Scott Bolton), главный специалист миссии «Юноны» из Юго-Западного НИИ в Сан Антонио (Juno's principal investigator from the Southwest Research Institute in San Antonio) назвал ураган на Юпитере главным в Солнечной системе. Поскольку крупнее его ни на одной из известных планет больше нет.

Пятно визуально ограничено слоями облаков белого цвета.

А еще измерения показали: воронка Большого Красного Пятна уходит вглубь атмосферы Юпитера не менее, чем на 300 километров. При этом температура её растет. Перепад между верхом и низом Пятна достигает нескольких сотен градусов.

Кстати, как полагают ученые, разность температур между верхом и низом БКП, скорее всего, питало вихрь во все времена. Подпитывает по сей день.

- Вряд ли существованию Большого Красного Пятна когда-либо что-то угрожало, - заявляет Маркус.

Станция НАСА Juno («Юнона») была запущена 5 августа 2011 года. 5 июля 2016 года она благополучно достигла Юпитера и вышла на его орбиту. Там сейчас и летает, то приближаясь к планете-гиганту, то отдаляясь от нее.

Юнону ждет та же судьба, что и Кассини (Nasa's Cassini spacecraft) — космическую станцию, которая 13 лет летала возле Сатурна. В сентябре 2017 года её утопили в атмосфере планеты. В НАСА планируют утопить и Юнону. Но когда это случиться, пока не ясно. Работу станции продлили до 2021 года. Возможно, продлять и дальше. А возможно, и нет. Решение будет зависеть от выделенных средств.

Станция "Юнона" время от времени сближается с Юпитером и фотографирует его Пятно.

