Макулатура: как правильно сдавать бумагу на переработку
Каждый, кто вырос в СССР наверняка помнит школьные соревнования по сбору макулатуры, когда каждый класс стремился стать лидером и принести как можно больше ненужной бумаги для переработки. Сейчас такие соревнования проводятся далеко не во всех учебных заведениях, но практика по приему использованной бумаги в переработку жива и сегодня.
ЗАЧЕМ СДАВАТЬ МАКУЛАТУРУ
Переработка макулатуры происходит в несколько этапов, каждый из которых направлен на восстановление бумажного волокна, чтобы получить сырье, пригодное для изготовления новой бумаги. Всякий раз, прежде чем выбросить бумажный мусор в обычный контейнер для ТБО, представьте, что одна тонна сданной в переработку макулатуры это:
1 — 10 деревьев, которые не нужно будет срубать для производства новой бумаги;
2 — 1 000 киловат сэкономленной энергии;
3 — 20 тысяч литров воды;
4 — кислород для 30 человек.
Ну что, убедительно? Теперь важно понять, что в переработку принимают далеко не все бумажные изделия.
ЧТО НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬ:
- многокомпонентную упаковку, даже если в нее входит бумага (например, тетрапаки сдаются для переработки отдельно);
- бумажные стаканчики (они ламинированы тонким пластиковым слоем, поэтому их вообще не перерабатывают);
- упаковки из-под еды, обертки от конфет и шоколада, упаковки из-под корма для животных (обычно там есть дополнительный небумажный слой из воска или фольги, удалить который почти невозможно);
- салфетки, бумажные полотенца, туалетную бумагу (даже если вы почему-то решите сдать их чистыми);
- упаковку для яиц;
- бумагу для факсов, для чеков (термобумага пропитана специальным химическим составом, так что при попадании даже одного чека может пойти в брак вся партия макулатуры);
кальку;
- бумагу с блестками, металлическими или пластиковыми вкраплениями;
мокрую и грязную бумагу.
Также не все перерабатывающие предприятия принимают измельченную бумагу - мелкие кусочки могут застрять в перерабатывающей машине. Те же пункты сбора, которые берут такое вторсырье, просят привозить его в картонной коробке.
КУДА СДАВАТЬ
Бумажные отходы, если их не много, проще всего отнести в ближайший пункт раздельного сбора мусора, который можно найти на специальной карте.
Если у вас накопилось слишком много макулатуры, то можно сдать ее в пункт приема макулатуры или на целлюлозно-бумажный комбинат, получив за свои старания денежное вознаграждение. В таком случае, чем больше бумаги вы сдадите, тем выше будет цена за каждый килограмм. А если вы соберете тонну и больше, то можно будет договориться о бесплатном вывозе.
ИСТОЧНИК KP.RU