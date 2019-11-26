Макулатура: как правильно сдавать бумагу на переработку

Каждый, кто вырос в СССР наверняка помнит школьные соревнования по сбору макулатуры, когда каждый класс стремился стать лидером и принести как можно больше ненужной бумаги для переработки. Сейчас такие соревнования проводятся далеко не во всех учебных заведениях, но практика по приему использованной бумаги в переработку жива и сегодня.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ МАКУЛАТУРУ

Переработка макулатуры происходит в несколько этапов, каждый из которых направлен на восстановление бумажного волокна, чтобы получить сырье, пригодное для изготовления новой бумаги. Всякий раз, прежде чем выбросить бумажный мусор в обычный контейнер для ТБО, представьте, что одна тонна сданной в переработку макулатуры это:

1 — 10 деревьев, которые не нужно будет срубать для производства новой бумаги;

2 — 1 000 киловат сэкономленной энергии;

3 — 20 тысяч литров воды;

4 — кислород для 30 человек.

Ну что, убедительно? Теперь важно понять, что в переработку принимают далеко не все бумажные изделия.

ЧТО НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬ:

- многокомпонентную упаковку, даже если в нее входит бумага (например, тетрапаки сдаются для переработки отдельно);

- бумажные стаканчики (они ламинированы тонким пластиковым слоем, поэтому их вообще не перерабатывают);

- упаковки из-под еды, обертки от конфет и шоколада, упаковки из-под корма для животных (обычно там есть дополнительный небумажный слой из воска или фольги, удалить который почти невозможно);

- салфетки, бумажные полотенца, туалетную бумагу (даже если вы почему-то решите сдать их чистыми);

- упаковку для яиц;

- бумагу для факсов, для чеков (термобумага пропитана специальным химическим составом, так что при попадании даже одного чека может пойти в брак вся партия макулатуры);

кальку;

- бумагу с блестками, металлическими или пластиковыми вкраплениями;

мокрую и грязную бумагу.

Также не все перерабатывающие предприятия принимают измельченную бумагу - мелкие кусочки могут застрять в перерабатывающей машине. Те же пункты сбора, которые берут такое вторсырье, просят привозить его в картонной коробке.

КУДА СДАВАТЬ

Бумажные отходы, если их не много, проще всего отнести в ближайший пункт раздельного сбора мусора, который можно найти на специальной карте.

Если у вас накопилось слишком много макулатуры, то можно сдать ее в пункт приема макулатуры или на целлюлозно-бумажный комбинат, получив за свои старания денежное вознаграждение. В таком случае, чем больше бумаги вы сдадите, тем выше будет цена за каждый килограмм. А если вы соберете тонну и больше, то можно будет договориться о бесплатном вывозе.