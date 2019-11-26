2019-11-26T09:04:35+03:00
Общество

Госпитализированный Вячеслав Гайзер будет выписан в ближайшее время из больницы

"КП" подтвердили госпитализацию бывшего главы Коми, но все оказалось не критично
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, которого ранее приговорили к 11 годам колонии строгого режима, в Мосгорсуде, сентябрь 2019 г. Фото Андрей Васильев/ТАССБывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, которого ранее приговорили к 11 годам колонии строгого режима, в Мосгорсуде, сентябрь 2019 г. Фото Андрей Васильев/ТАСС
Изменить размер текста:

"Не все так страшно, с ним все нормально, идет на выписку", - прокомментировали в правоохранительных органах госпитализацию главы Коми Вячеслава Гайзера, который накануне был доставлен на обследование в больницу из СИЗО "Лефортово".

По словам источника, состояние здоровья Гайзера "в настоящее время не вызывает опасений". На этой неделе его вернут в СИЗО. Напомним, в июне Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за мошенничество и взяточничество. Ему дали вдвое меньше, чем просил обвинитель.

По версии следствия, в 2005–2015 годах группа чиновников и предпринимателей во главе с господином Гайзером похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиардов рублей, около 70 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, а также получила взятки на сумму около 200 миллионов рублей. Во время обысков у Гайзера была обнаружена коллекция швейцарских часов, которую некоторые эксперты оценили в миллиард рублей. В коллекции из 150 часов Гайзера, самые дешевые экземпляры оценивались в $30 000, а самые дорогие - до $1 миллиона.

Экспертов удивило наличие в коллекции аж двух наборов Vacheron Constantin - Masks Set. В каждом такoм наборе оказалось по четыре экземпляра часов этой марки общей стоимостью 34 226 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По следу Гайзергейта: Как губернатор-отличник превратился в «главаря мафии»

То, что на громкие уголовные дела лучше смотреть с лучезарной московской высоты, не приближаясь к месту преступления, - думаю, дело понятное.

Громкие коррупционные истории похожи на акварель.

Их лучше разглядывать издалека. Так красиво. Яснее. Проще. (подробности)

Расследование по Гайзеру выросло из дела Сердюкова

Сегодня Вячеслав Гайзер обжаловал свой арест. Глава Республики Коми, обвиняемый в миллиардных махинациях с казенным добром, с самого начала давил на жалость суда: сидеть за решеткой он просто не в силах - болеет.

- Хронический панкреатит, язва, артрит, а еще сердце, щитовидка и глаза... - перечисляли адвокаты в суде. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться в одном из самых громких арестов последнего времени - руководителя областного СК, обвиняемого в покушении на жизнь главы региона. Часть 2
Зачистка Дагестана от коррупционеров: что из этого вышло
Полтора года назад в регионе начались массовые посадки взяточников: из Махачкалы в Москву везли мздоимцев с мешками на головах. Чем все закончилось? Наш корреспондент Владимир Ворсобин посмотрел на итоговый (или промежуточный?) результат [Часть 2]
Новости 24
В WhatsApp планирутеся появление функции исчезающих сообщений
В МВД назвали преступления, которые чаще всего происходят в канун Нового года
Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела военный спутник на орбиту
"Нафтогаз" пригрозил закачкой транзитного газа из России в свои хранилища
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не разориться в «черную пятницу»
Банки стали чаще передавать долги коллекторам
Россия планирует подписать с Турцией новый контракт на поставки С-400 в 2020 году
В центре по борьбе со СПИДом назвали самые инфицированные регионы
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Сенцов потребовал "вернуть" Украине атомную бомбу
Штрих-кот: В России начнут маркировать животных
Российские дипломаты предостерегли Чехию от установки памятника "власовцам"
В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих
Каждый четвертый литр дизельного топлива оказывается суррогатным
В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов
В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Минобороны сообщило о подготовке "Белыми касками" провокаций в Сирии
Мантуров заверил, что автомобили в России из-за увеличения утильсбора не подорожают
Пушков посоветовал Оржелю определиться, что для Украины важнее – иски или контракт с «Газпромом»
Южная Корея расценила артиллерийские стрельбы в КНДР как провокацию
Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
ЧП в Голливуде: вооруженный мачете налетчик ограбил магазин
В США заявили, что начав испытание радаров С-400, Турция пересекла «красную черту»
Задержанную в резиденции Трампа китаянку в США приговорили к восьми месяцам тюрьмы
Глава Минэнерго Украины заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа
Украина считает заключение контракта с Россией на транзит газа «абсолютным приоритетом»
Пользователи из США и Европы жалуются на сбои в работе Facebook