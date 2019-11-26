Госпитализированный Вячеслав Гайзер будет выписан в ближайшее время из больницы

"Не все так страшно, с ним все нормально, идет на выписку", - прокомментировали в правоохранительных органах госпитализацию главы Коми Вячеслава Гайзера, который накануне был доставлен на обследование в больницу из СИЗО "Лефортово".

По словам источника, состояние здоровья Гайзера "в настоящее время не вызывает опасений". На этой неделе его вернут в СИЗО. Напомним, в июне Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за мошенничество и взяточничество. Ему дали вдвое меньше, чем просил обвинитель.

По версии следствия, в 2005–2015 годах группа чиновников и предпринимателей во главе с господином Гайзером похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиардов рублей, около 70 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, а также получила взятки на сумму около 200 миллионов рублей. Во время обысков у Гайзера была обнаружена коллекция швейцарских часов, которую некоторые эксперты оценили в миллиард рублей. В коллекции из 150 часов Гайзера, самые дешевые экземпляры оценивались в $30 000, а самые дорогие - до $1 миллиона.

Экспертов удивило наличие в коллекции аж двух наборов Vacheron Constantin - Masks Set. В каждом такoм наборе оказалось по четыре экземпляра часов этой марки общей стоимостью 34 226 000 рублей.

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