«Молюсь за вас и весь народ»: Папа Римский поприветствовал Путина, пролетая над Россией

Папа Римский Франциск возвращался из Японии домой в Рим, путь лежал через Россию. Благодаря чему с борта главы Римско-католической церкви в Кремль во вторник утром улетела приветственная телеграмма.

- Его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая Божьего благословения, мира и радости, - цитирует послание служба печати Святого престола.

С президентом России понтифик, напомним, виделся совсем недавно - 4 июля в Ватикане.

А в ходе своего первого визита в Японию Папа в эти дни побывал в печально известных Хиросиме и Нагасаки и встретился с пострадавшими от аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году и призвал мировых лидеров отказаться от ядерного оружия.

- Мы находимся в месте, которое свидетельствует о том, какую гуманитарную и экологическую трагедию может принести ядерное оружие, - говорил он в Нагасаки. - Мир без ядерного оружия возможен, и он необходим. С этой уверенностью я обращаюсь к политическим лидерам. Не забывайте, что ядерное оружие не может защитить нас от угроз миру или государству. С гуманитарной точки зрения необходимо подумать о том уничтожающем ущербе, который несет ядерное оружие.