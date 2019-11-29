Низкоуглеводная диета: эффективно и… опасно?

Существует много вариантов и авторских модификаций ограничения питания по типу и количеству углеводов. Наиболее популярны саус-бич (южного пляжа или президентская), Дюкана, палео и кето диеты. Некоторые низкоуглеводные диеты могут иметь пользу для здоровья помимо потери веса, например, снижение факторов риска, связанных с диабетом 2 типа и метаболическим синдромом. Общие рекомендации обычно исключают большинство зерновых, бобовых, фруктов, хлеба, сладостей, пасты и крахмалистых овощей и фокусируются на преобладании белков, включая мясо, птицу, рыбу и яйца. В последнее время тренд белкового рациона смещается в сторону кето-диеты, и оба плана питания имеют свои собственные истории успеха. Одним из главных отличий двух популярных диет является количество жира, которое вы можете потреблять. Кето-диеты включают продукты с высоким содержанием жира, с умеренным количеством белка и очень скромной долей углеводов. Идеальная же белковая диета состоит из продуктов с низким содержанием жиров и углеводов, а также индивидуально рассчитанным количеством белка.

В чем опасность?

Углеводы являются простым и быстрым источником энергии, которая так необходима для работы всех систем организма даже в отсутствие физической нагрузки – это процессы дыхания, пищеварения, работы мозга, обогрева и т. д. Во время голодания или недостаточного поступления углеводов с пищей, организм сначала использует запас из печени и мышц (расщепление гликогена – гликолиз). Как только это депо истощается, основным источником энергии становится расщепление жировой ткани, которое называют кетолизом. Когда жировые запасы становятся основным источником энергии, вы теряете вес и объемы. Такой путь жизнеобеспечения не является чем-то обычным и относится к «резервным» с рядом закономерных неблагоприятных последствий. Краткосрочные эффекты низкоуглеводных диет часто включают расстройства пищеварения, усталость, жажду, учащенное мочеиспускание, головную боль, головокружение и неприятный запах изо рта. Возможными долгосрочными неблагоприятными последствиями таких диет названы проблемы сердечно-сосудистой системы и болезни почек.

Как правило, наиболее ранним признаком является усталость и потеря работоспособности. Многие описывают симптомы, сходные с таковыми при гриппе: головные боли, вялость, тошнота, спутанность сознания, раздражительность. Ограничение углеводов лишает тело быстрой энергии и нужно время, чтобы перейти от легкодоступного сжигания сахара к модели быстрого сжигания жира. Этот переходный период приводит к замедлению обмена веществ и занимает не одну неделю, в некоторых случаях, даже месяцы.

Другой причиной сниженной физической работоспособности является недостаток жидкости и солей. Как правило, низкоуглеводные диеты сопровождаются дефицитом клетчатки, витаминов А и Е, кальция, магния, железа и калия. Обезвоживание очень часто встречается в периоды ограниченного потребления углеводов. На первых этапах это связано с расщеплением гликогена в печени и мышцах, который связан с большим количеством воды. Это весьма заметная потеря – вы можете скинуть несколько килограммов жидкости в первые 2-4 дня. В дальнейшем, при запуске процессов получения энергии из жира, обезвоживание связано с необходимостью разбавлять концентрацию и выводить ацетон – токсический побочный продукт расщепления кетонов. Это выражается в постоянном ощущении жажды и учащенном мочеиспускании. Можно заметить неприятный запах изо рта, изменение запаха пота и мочи.

В условиях постоянного дефицита воды тело начинает вытягивать жидкость из толстой кишки для борьбы с обезвоживанием. Это приводит к запорам, поскольку стул не увлажняется и его прохождение затруднено. Нарушения адекватного опорожнения кишечника способствуют воспалительным изменениям его стенок. Нарушается и микрофлора, которая, как известно из исследований последних лет, принимает участие в формировании чувствительности к гормонам, регулирующим углеводный обмен организма (например, инсулину). Еще больше деликатную проблему осложняет отсутствие в рационе основной массы и движущей силы для продвижения пищевого комка - клетчатки. Немногие восполняющие ее продукты приемлемы для диеты с низким содержанием углеводов, поскольку основной источник клетчатки – цельное зерно, овощи или фрукты. Отсутствие грубых пищевых волокон при снижении веса – довольно парадоксальное явление. Все дело в том, что клетчатка замедляет расщепление углеводов давая чувство насыщения и предотвращает всплески сахара в крови, которые неизбежно приводят к «срывам» в диете.

Решение есть!

Таким образом, поддержка нормальной моторики и баланса кишечной эко системы является важной составляющей низкоуглеводной диеты. Одним из незаменимых решений является биологически активная добавка Фибраксин.

Фибраксин содержит два важных компонента – пищевые волокна (арабиногалактан) и лактоферрин - белок, связывающий железо, которые способствуют нормализации функции кишечника. Арабиногалактан – это растворимые пищевые волокна , которые по сути являются пребиотиком и способствуют поддержке и росту правильной кишечной флоры. В процессе ферментации арабиногалактана полезными бактериями образуется пропионат, который уменьшает чувство голода. Лактоферрин препятствует росту патогенных бактерий, освобождая пространство для полезной микрофлоры. Удобная форма приема Фибраксина – всего 1 пакетик в день во время еды, значительно облегчает жизнь во время диеты, способствуя комфортной работе кишечника и регулярному стулу. Непродолжительная низкоуглеводная диета может быть эффективной в борьбе с лишним весом, важно поддерживать работу кишечника и не допускать обезвоживания.

Фибраксин не является лекарством или средством для похудения, не оказывает лечебного воздействия, но помогает легче переносить диету и избавиться от лишних килограммов. Важно принимать Фибраксин на протяжении всей диеты.

Фибраксин может быть использован как добавка к диетической пище для восполнения дефицита пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника и микрофлоры, запускающей правильные обменные процессы.

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