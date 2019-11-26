2019-11-26T12:45:31+03:00
Происшествия

В Подмосковье женщина попала в больницу с ожогами из-за неправильно открытой пароварки

С ожогами предплечий, живота и груди ее госпитализировали в хирургическое отделение
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жуткий случай произошёл в подмосковной Кубинке Одинцовского района на днях. Каретой скорой помощи в больницу была экстренно доставлена местная жительница Светлана. Женщина сильно обожгла переднюю часть тела, когда занималась готовкой у себя дома. Беда пришла откуда не ждали: Светлана просто не правильно открыла пароварку.

- В районную больницу была доставлена 60-летняя Светлана с сильными ожогами тела. Как пояснила медикам пострадавшая, травмы она получила дома на кухне, в результате того, что не правильно открыла пароварку. Пострадавшую госпитализировали в отделение гнойной хирургии с диагнозом: термический ожог 1 степени обеих предплечий, живота, молочных желез, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время жизни Светланы ничего не угрожает, медики занимаются ее здоровьем. Полицией проводится проверка по факту случившегося и устанавливаются все детали инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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