Питерская шаверма оказалась дороже московской шаурмы

Мясо или птица с овощами и приправами на гриле, завернутые в лаваш - один из самых популярных видов перекусов в России. Сколько стоит шаурма? Или все-таки шаверма?

Средняя цена одной порции по России - 143 рубля, выяснили в ИТ-компании «Эвотор» (устанавливает и обслуживает онлайн-кассы). Но по регионам разница большая, в 2,5 раза - от 100 до 236 рублей.

Вечное соревнование между Москвой и Питером северная столица в вопросах шаурмы проигрывает дважды. Во-первых, в Питере это блюдо дороже (189 рублей против 145 рублей). А во-вторых, 85% страны использует московское название "шаурма", а не питерское "шаверма". Исключения составляют Ленинградская, Ярославская и Калининградская области, где в обиходе как раз шаверма. А также Костромская, Вологодская области и Камчатка, где оба названия одинаково в ходу.

Самая дорогая шаурма:

1. Сахалинская область - 236 р.

2. Санкт-Петербург - 189 р.

3. Новгородская область - 187 р.

Самая дешевая шаурма:

1-2. Чувашия - 100 р.

1-2. Курганская область - 100 р.

3. Курская область - 101 р.

(По данным «Эвотор»)