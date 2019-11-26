После заявлений ВАДА с нашим спортом все будет хорошо. Почти все...

Все плохо. Наш спорт в очередной раз показал миру, что в нем нечисто. А рецидивистов, как известно, судят по-другому. ВАДА рекомендует наказать Россию строжайшим образом. Вплоть до дисквалификации всей страны (!) на 4 года. 9 декабря это решение может оформиться официально. И что тогда?

Формально - пропасть, дно. Мы остаемся без международных соревнований, включая чемпионаты мира и Европы по футболу, Лигу чемпионов, все турниры по фигурному катанию, биатлону... Без чемпионата мира по хоккею... На четыре года.

То есть смерть и деградация профессионального спорта. Или прозябание внутри собственных лиг, с вливанием миллиардов для того, чтобы наши атлеты массово не сбегали за границу...

Примерно в таком же положении мы оказались в 2015 году. Дисквалификации, отстранения, реальные угрозы стереть нашу страну со спортивной карты мира. Тогда были задействованы все силы нашей спортивной и политической дипломатии, чтобы минимизировать потери и разработать «дорожную карту». Удар мы получили сильнейший, но все-таки не смертельный. А самое главное казалось, что на этом все и закончится. Не закончилось.

Решение, что делать с нашим спортом, в руках двух могущественных и весьма закрытых организаций - МОК и ФИФА. Они должны будут отреагировать на приговор ВАДА.

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах пока не высказал своей точки зрения по этой проблеме (оно и понятно, решения ВАДА пока нет). Но уж для МОК дисквалификация России будет крайне болезненной. Наша страна один из столпов олимпийского движения, и никто не хочет резать «тот самый сук». Скорее всего МОК будет искать компромисс, то есть нас и наказать и за бортом не оставить. И тут важно «сотрудничать со следствием», то есть постоянно быть на связи с МОК. В этом плане наши позиции в международном олимпийском комитете, к сожалению, достаточно слабы. В исполкоме нет ни одного представителя России.

А что с Евро-2020 и чемпионатом мира по футболу в Катаре-2022? ФИФА и УЕФА - это достаточно могущественные организации, чтобы не обращать внимания на рекомендации ВАДА. И потом наш футбол в допинговых скандалах не замечен и на общем фоне смотрится очень даже прилично.

А вот международная федерация хоккея зависит от МОК значительно сильнее, так что тут санкции реальнее...

И все же есть надежда, что наказание для России будет суровым, но не кардинальным. Ссылка, но не повешенье..

Но даже если последствия очередного витка скандала удастся преодолеть (а для этого нужно проделать титанический объем работы, и на протяжении ближайших месяцев нам предстоит наблюдать за всеми этапами этой борьбы), жить по-прежнему уже нельзя.

Сейчас мы наблюдем крах советской спортивной системы. Она была одной из сильнейших в мире и неизменно давала результат. Она основывалась на политическом весе страны, присутствии наших функционеров на высоких постах во всех международных спортивных федерациях. Вице-президенты МОК и ФИФА обязательно были из СССР. И государство пользовалось спортом, как грозным оружием в политической борьбе. Спорт хоть и был профессиональным, но полностью содержался за счет государства и контролировался им.

Но СССР распался 28 лет назад! Мир изменился полностью. Мировые спортивные федерации либо не зависят от сверхдержав, или всячески стремятся к тому, чтобы от них не зависеть. Средства контроля за нарушениями находятся на совершенно другом витке развития. Уровень терпимости к нарушениям (а и СССР и США позволяли себе разные средства для достижения результата) совершенно другой. Люди во всем мире не готовы закрывать глаза на нарушения, обман и подтасовки.

И нам мало отбиться от обвинений. Надо понять, каким наш спорт будет в будущем. Какое место в его развитии должно занимать государство? Как вернуть себе честное имя?

Любые наказания в конце концов можно пережить. А вот жить прошлым уже точно нельзя.

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