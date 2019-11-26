2019-11-26T16:05:40+03:00
Общество

Должникам по алиментам запретят повторно вступать в брак

Прежде чем получить «штампик» в паспорт придется рассчитаться с бывшей женой и детьми
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Вот распалась семья. Мужчина уходит от жены к другой. И оставляет бывшую супругу одну с детьми. По закону, они должны получать от папы алименты. Если один малыш – 25% от зарплаты, двое детей – 33%, трое и более – 50%. Но выбить эти деньги не так уж и просто. Горе-отцы могут оставить свою прежнюю семью без помощи.

По статистике службы судебных приставов, в первом полугодии 2019 года в ведомство пришло 1,2 миллиона судебных решений по алиментам. Взыскать должны 167 миллиардов рублей. Основная масса дел - это то, что приставы не могут стрясти с уклонистов уже не первый год. Большинство должников - мужчины: 78%.

Побороться с этим взялся депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он направил письмо в Минюст России. Требует запретить должникам-алиментщикам официально создавать новые семьи.

- Когда они придут в ЗАГС с новой возлюбленной, с них должны потребовать справку: а нет ли у вас долгов перед супругой и ребенком, - сказал «КП» депутат Петров. - Ее можно будет сделать за пять минут через портал госуслуг. Если мужчина чист — ему поставят штампик в паспорте. А пока у нас выходит, что можно наплодить 3 детей. Бросить их на жену. Перестать получать официальную зарплату, чтобы жена не забирала деньги. И заниматься новой семьей и новыми детьми. А сын или дочь от первого брака уже становится ненужной игрушкой.

Но не все верят, что эта идея станет рабочей.

- Тогда он будет жить в неофициальном браке, чтобы не платить. И также станет получать неофициальную зарплату, - сказал «КП» психолог Павел Жавнеров. - Нужно проверять банковские счета мужика-беглеца. Поступления, которые приходят ему на карту. Чтобы уже с них списывались алименты. Это будет гораздо действеннее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кому дают награды за высокое качество продуктов?
Товары собственной торговой марки (СТМ) ГК «ДИКСИ» получили высшие награды конкурса «Гарантия качества-2019». 13 категорий продуктов СТМ компании удостоились дипломов и наград, было завоевано 5 золотых и 5 серебряных медалей
Новости 24
В МОК призвали разрешить выступить на Олимпиаде не замешанным в истории с допингом российским спортсменам
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Победитель лотереи убил двоих детей, когда жена узнала, на что он спустил выигрыш
Facebook будет оплачивать участие в опросах
Курильщиков предупредили о вреде спорта
Президент Турции призвал граждан отказаться от долларов в пользу национальной валюты
Лавров выступил за "честный разговор" по допинговому скандалу
Зеленский назвал отношения России и Украины очень сложными
Обведи "жирную" девочку: американцев возмутило домашнее задание в одной из школ
Автоэксперт объяснил почему стоит ждать подорожания машин
Четверть рациона белых медведей составляет пластик
Ежемесячные 50-рублёвые выплаты на детей отменят в России
Тюменцы все чаще стали пользоваться электронными сервисами
"Поддержим боевую мощь!": К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования
В Госдуме предложили заменить паспорт пластиковой картой
Верховный суд не стал расширять срок давности по налоговым преступлениям
Центробанк предостерегает банки России от операций в евро
Врачи назвали самую полезную для сердца и сосудов ягоду