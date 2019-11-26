Должникам по алиментам запретят повторно вступать в брак

Вот распалась семья. Мужчина уходит от жены к другой. И оставляет бывшую супругу одну с детьми. По закону, они должны получать от папы алименты. Если один малыш – 25% от зарплаты, двое детей – 33%, трое и более – 50%. Но выбить эти деньги не так уж и просто. Горе-отцы могут оставить свою прежнюю семью без помощи.

По статистике службы судебных приставов, в первом полугодии 2019 года в ведомство пришло 1,2 миллиона судебных решений по алиментам. Взыскать должны 167 миллиардов рублей. Основная масса дел - это то, что приставы не могут стрясти с уклонистов уже не первый год. Большинство должников - мужчины: 78%.

Побороться с этим взялся депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он направил письмо в Минюст России. Требует запретить должникам-алиментщикам официально создавать новые семьи.

- Когда они придут в ЗАГС с новой возлюбленной, с них должны потребовать справку: а нет ли у вас долгов перед супругой и ребенком, - сказал «КП» депутат Петров. - Ее можно будет сделать за пять минут через портал госуслуг. Если мужчина чист — ему поставят штампик в паспорте. А пока у нас выходит, что можно наплодить 3 детей. Бросить их на жену. Перестать получать официальную зарплату, чтобы жена не забирала деньги. И заниматься новой семьей и новыми детьми. А сын или дочь от первого брака уже становится ненужной игрушкой.

Но не все верят, что эта идея станет рабочей.

- Тогда он будет жить в неофициальном браке, чтобы не платить. И также станет получать неофициальную зарплату, - сказал «КП» психолог Павел Жавнеров. - Нужно проверять банковские счета мужика-беглеца. Поступления, которые приходят ему на карту. Чтобы уже с них списывались алименты. Это будет гораздо действеннее.