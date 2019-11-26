Как не попасть на удочку финансовым мошенникам
Самые частые уловки аферистов, орудующих в сфере социального страхования, и памятка, как им противостоять
Как не попасться на удочку мошенников?.
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В последнее время участились случаи мошенничества с использованием интернет–ресурсов или телефонных звонков. В том числе аферисты маскируются под представителей государственного ведомства по социальным вопросам — Фонда социального страхования (ФСС РФ). Рассказываем, как распознать уловки и не попасться на удочку мошенникам.
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