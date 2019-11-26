«Пятёрочка» исполнит мечты

Для участия в акции необходимо подтвердить своё намерение в «Личном кабинете». После этого с 26 ноября по 13 января за покупки от 555 рублей будут начисляться «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок – тем больше «шансов». Дополнительные шансы можно получить за покупку товаров партнёра. Кроме того, еженедельно в период проведения акции также будет проводиться розыгрыш сертификатов OZON и начисление 5000 баллов на «Выручай-карту». Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2020.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка». Розыгрыш главных призов состоится 24 января 2020 года.

«В Новый год не только дети, но и взрослые хотят верить в чудеса. Торговая сеть «Пятёрочка» дарит своим гостям возможность исполнить свои детские мечты и получить в подарок квартиру или машину. Уверена, что наша акция «Исполняем мечты» поможет сделать традиционные покупки свежих и вкусных продуктов в «Пятёрочке» к новогоднему столу ещё увлекательнее, и каждый наш гость сможет зарядиться праздничным настроением и поверить в исполнение своей мечты», - отмечает директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.