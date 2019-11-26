2019-11-26T17:03:05+03:00
Общество

Депутаты, давайте наказывать педофилов жестче!

В Иркутске рецидивист попытался средь бела дня на улице похитить девочку. К счастью, рядом оказались двое неравнодушных людей - школьницу спасли. Но эта история еще раз доказывает: закон пора ужесточить
Сергей МАРДАНжурналист
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В России до сих пор с легкостью похищают людей. Мягкость наказания за это преступление совершенно удивительнаяВ России до сих пор с легкостью похищают людей. Мягкость наказания за это преступление совершенно удивительнаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Всякий раз, когда происходит нечто подобное тому, что случилось в Иркутске, где педофил похитил 9-летнюю девочку (и в данном случае совершенно неважно, что эта история оказалась со счастливым концом), у меня возникает всего один вопрос.

В Государственной Думе на постоянной основе работают 450 депутатов. Многие там провели по два, а то и по три срока. Полжизни. Существует ли хоть одна объективная причина, которая не позволила ни одному из них, подготовить и предложить на рассмотрение законопроект об ужесточении наказания по статье 126 УК РФ (Похищение человека)?

В настоящее время наказание за эту статью полагается лишение свободы на срок до 5 лет. Не слишком много, мне кажется. Притом эта статья совершенно не исключает возможность условно-досрочного освобождения после отбытия 2\3 срока. То есть за похищение жирного коммерса с бабками вполне можно отделаться годиком тюрьмы. Главное – доказать, что ты его похищал не в составе организованной группы и бить не оставляя следов.

Похищение ребенка – это часть 2-я той же статьи. Наказание за нее более тяжелое – от 5 до 12 лет. Честно говоря, ни нижняя граница наказания, ни верхняя мне не кажутся вполне достаточными ни с точки зрения возмездия за преступление такого рода, ни достаточно устрашающими для того, кто готов на него пойти. Да и УДО для похитителей детей так же не исключено. Педофил, которому «не повезло» вполне может выйти на свободу уже через 3 года. Что собственно в Иркутске и произошло.

В США репрессивные законы против киднеппинга были приняты в 30-е годы, когда волна этих преступлений захлестнула всю страну. Голливуд до сих пор экранизирует историю с похищением сына известного авиатора Линдберга, а советский кинематограф снял забавного «Вождя краснокожих». Даже после того, как преступность пошла на спад законы смягчать и тем более отменять никто не стал, несмотря на общую гуманизацию общественной жизни. В штате Нью-Йорк за похищение человека до сих пор дают вплоть до смертной казни или пожизненного заключения.

В России до сих пор с легкостью похищают людей. Мягкость наказания за это преступление совершенно удивительная, особенно учитывая, что наши 90-е были ничуть не мягче американских 30-х. Но, дети…

Что мешает российским депутатам заняться своими прямыми обязанностями? Они же получают свои 400 тысяч рублей в месяц именно для того, чтобы принимались правильные и своевременные законы. Может быть, 5 миллионов в год мало? Ну, так намекнули бы. Мы бы скинулись или выбрали тех, кому бы хватило.

Видео похищения ребенка в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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